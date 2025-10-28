EEUU intentó reclutar al piloto de Nicolás Maduro para desviar su avión y entregar al presidente de Venezuela

Las claves nuevo Generado con IA Estados Unidos intentó reclutar al piloto de Nicolás Maduro para desviar su avión y facilitar la captura del presidente venezolano. La operación de inteligencia, liderada por el agente federal Edwin López, ofrecía 50 millones de dólares al piloto Bitner Villegas a cambio de su cooperación. El piloto Villegas rechazó la oferta, bloqueando al agente y defendiendo su lealtad a Venezuela, lo que generó rumores sobre su posible colaboración con EE.UU.

Estados Unidos intentó reclutar al piloto principal de Nicolás Maduro para desviar su avión y facilitar su captura, según adelantó este martes la agencia Associated Press. Sin embargo, la operación de inteligencia, que comenzó durante la presidencia de Joe Biden, no tuvo éxito.

El agente federal Edwin López, agregado en la Embajada de Estados Unidos en República Dominicana, mantuvo el contacto telefónico a través de WhatsApp y Telegram con el general venezolano Bitner Villegas, encargado de pilotar la aeronave del líder chavista.

Intentaba persuadirle de llevar a cabo la operación a cambio de una recompensa económica de 50 millones de dólares, el precio que el Departamento de Justicia de Estados Unidos le puso el pasado mes de agosto a la cabeza del presidente venezolano.

La operación echó a rodar, siempre según Associated Press, en abril de 2024, cuando un informante se puso en contacto con López para avisarle de que dos aviones utilizados por Maduro y otros nombres propios del régimen, como la vicepresidenta Delcy Rodríguez, estaban siendo reparados en República Dominicana.

Las autoridades estadounidenses identificaron las aeronaves Dassault Falcon 2000EX y un Dassault Falcon 900EX en el aeropuerto ejecutivo La Isabela de la capital, Santo Domingo. Las confiscaron en febrero del pasado año alegando la utilización de los aparatos en actividades sometidas a sanciones por el Departamento del Tesoro.

Maduro denunció entonces el "robo descarado" de los aviones y su canciller, Yvan Gil, acusó a la Administración Biden de haber cometido "una práctica criminal reincidente, que no puede ser calificada de otra cosa que no sea piratería".

En el interior de uno de esos aviones —un "tesoro de inteligencia", como los definió en septiembre el secretario de Estado, Marco Rubio— se encontraba Villegas. López ya lo conocía, pero lo interrogó fingiendo desconocer sus vínculos con Maduro. En ese encuentro, sostiene Associated Press, Villegas no se comprometió a ejecutar el plan, pero compartió su número de teléfono con el agente federal.

López se retiró en julio, pero volvió a ponerse en contacto con Villegas sólo un mes después para decirle que había llegado el momento de convertirse en "el héroe de Venezuela". Villegas no respondió.

En septiembre, López probó suerte de nuevo, pero Villegas reaccionó airado. “Los venezolanos estamos hechos de otra madera. Lo último que somos es traidores”, le respondió. López insistió una tercera vez, y Villegas acabó bloqueándolo, según la reconstrucción de los hechos que describe Associated Press.

Fue justo después de su negativa cuando comenzó en redes sociales una campaña para desestabilizar al coronel de la Fuerza Aérea Venezolana, encargado de transportar a Maduro en sus desplazamientos oficiales a Irán, Cuba o Rusia.

El 18 de septiembre, el exfuncionario estadounidense Marshall Billingslea publicó en la red social X una felicitación de cumpleaños en tono sarcástico dirigido a Villegas. El mensaje estaba acompañado de varias fotos que podían hacer pensar que el piloto pudiera haber colaborado con Estados Unidos.

La publicación, que superó las tres millones de visualizaciones, alimentó los rumores en Venezuela de que Villegas había sido interrogado o incluso detenido por Estados Unidos.

Unos días más tarde, sin embargo, el piloto reapareció en 'Con el mazo dando', el programa de televisión de Diosdado Cabello, ministro del Interior y mano derecha de Maduro, que ironizó sobre la posibilidad de que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) pudiera comprarse. Mientras Cabello hablaba, Villegas permanecía en silencio, con el puño alzado en señal de lealtad.