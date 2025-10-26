Maduro promueve una app para que los venezolanos reporten "todo lo que ven y oyen" ante el miedo a la invasión de EEUU

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha instado esta semana a poner en marcha una aplicación a través de la cual el pueblo pueda reportar las 24 horas del día “todo lo que ve, todo lo que oye”. La iniciativa fue anunciada durante una retransmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), en la que el mandatario detalló que la herramienta se desarrollará dentro de la red social VenApp.

VenApp fue lanzada en 2022 con el objetivo inicial de recibir denuncias sobre problemas de servicios públicos, como cortes de electricidad o fallos de agua, dentro de comunidades organizadas.

Con esta nueva funcionalidad, que abarcaría vigilancia ciudadana permanente, Maduro pretende “ampliar la organización, la conciencia, el liderazgo” mediante la participación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), las Unidades Comunales de Milicias y las Bases Populares de Defensa Integral.

“Es una idea maravillosa, tenemos ese instrumento, lo tenemos todo: la organización, la conciencia, el liderazgo, las unidades comunales miliciana, la Milicia Bolivariana, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con sus sistemas de armas, y muchas otras cosas”, afirmó el hombre que perdió las últimas elecciones.

Por otra parte, organizaciones de derechos humanos advierten sobre los riesgos de VenApp. Amnistía Internacional denunció en un informe de agosto del año pasado que la aplicación ya había sido utilizada para denunciar “a los manifestantes que cuestionan su reelección”.

El documento señala que, tras la autoproclamada reelección de Maduro, se añadió una funcionalidad adicional que permite denunciar a personas que protestan.

Estados Unidos, entre tanto, bombardea ilegalmente botes que vincula sin pruebas con redes criminales.

En Caracas, el Gobierno interpreta estos movimientos como una estrategia de Washington para justificar una intervención o un cambio de régimen. Según Maduro, la cooperación de las milicias populares y la FANB en esta nueva aplicación pretende reforzar el “poder popular” ante lo que califica de “la mayor amenaza para nuestra nación en los últimos cien años”.