Trump interfiere en las elecciones argentinas con un rescate de 20.000 M para Milei y amenazas si no le votan

La ayuda de Trump a Argentina está condicionada a que el partido de Milei, La Libertad Avanza, obtenga la mayoría necesaria para implementar sus políticas.

El pasado martes 14 de octubre, el presidente argentino Javier Milei arrancó de su homólogo estadounidense un importante paquete de ayudas, basado principalmente en la compra de una cantidad indeterminada de pesos y el intercambio –“swap”, en la terminología mercantil– de 20.000 millones de dólares en moneda argentina. Dicho intercambio tendrá que revertirse una vez que Argentina salga de su situación económica actual, que el propio Donald Trump calificó de “moribunda”.

Pese a las críticas de agricultores y partidarios del “America First”, Trump ha insistido en la necesidad de “salvar” a Argentina… siempre que el partido de Milei gane las elecciones legislativas del próximo domingo. Según Trump, el presidente argentino está intentando remediar los errores “cometidos durante cien años” y solo confía en él. Si su partido, La Libertad Avanza, no consigue la mayoría suficiente para que el Congreso y el Senado dejen de bloquear las medidas presidenciales, la ayuda se evaporará.

“Argentina se está muriendo”, insistió este lunes Donald Trump, “si puedo ayudar a evitarlo, lo haré, pero no digamos que lo están haciendo bien… simplemente, se están muriendo bien”. Aparte, incidió en su simpatía personal por Javier Milei. Hay que recordar que el pasado 4 de diciembre de 2024, el propio Steve Bannon, artífice y líder teórico del movimiento MAGA, señaló a Milei en el contexto de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) como la gran esperanza para Sudamérica.

“Si Milei no logra ejecutar su plan, todo el movimiento de Latinoamérica está en peligro”, afirmó entonces Bannon, ante la ovación del público argentino. Las medidas de Trump van en ese sentido y en la Casa Blanca existe el convencimiento de que este apoyo tan personalizado disparará a Milei en las urnas tras unos meses de igualdad casi absoluta en las encuestas con los peronistas.

Ligera ventaja de La Libertad Avanza

En Argentina, al igual que en España, la ley prohíbe publicar sondeos electorales en la semana anterior a las elecciones, así que no hay manera de evaluar si, efectivamente, el apoyo de Trump ha sido decisivo o no. Cuando Milei visitó Washington, su partido rozaba el 40 % de media en las encuestas, frente al 35 % de los peronistas, reunidos en Fuerza Patria. Sin embargo, el recuerdo de las elecciones gubernamentales de Buenos Aires, donde los peronistas ganaron con comodidad, está aún demasiado reciente.

Ambos bandos llegan a las elecciones en una situación delicada. Los peronistas arrastran aún los escándalos de corrupción de la época de los Kirchner y de Alberto Fernández, figuras de las que no se acaban de distanciar lo suficiente. Los liberales, por su parte, están en medio de un cambio de gabinete, encabezado por la dimisión del ministro de Asuntos Exteriores, Gerardo Werthein, ante la creciente impopularidad del gobierno. Mientras que el 42,4 % de los argentinos aprueba la gestión de Milei, el 53,7 % la rechaza.

En ello han tenido mucho que ver los propios escándalos de corrupción del anarcoliberalismo, encabezados por los de la hermana del presidente, Karina Milei, a la que unos audios vinculan con una red de sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad. Karina, además de hermana del presidente, es su mano derecha y secretaria. Por supuesto, desde la Casa Rosada se niega todo y se achaca a una conspiración izquierdista.

También ha influido el hecho de que la economía argentina no despegue. La campaña de Milei en 2023 se basó en la limpieza política y en la regeneración económica. Los argentinos podrían perdonar fallos en lo primero si les compensara en lo segundo, pero no está claro que esté siendo así. El “riesgo país” de Argentina, es decir, la estimación de los mercados de su capacidad para devolver la deuda estatal, llegó a los 1.075 puntos básicos este mes de octubre, cuando en enero, coincidiendo con la llegada de Trump al poder, había bajado hasta los 560.

Crece la inflación, baja el PIB

No es el único indicador macroeconómico que se le ha torcido al gobierno de Milei. Aunque la deuda pública ha bajado espectacularmente de 2024 a 2025, sigue en niveles superiores a los de 2021. El PIB subió en el primer trimestre de 2025 por primera vez en dos años, pero volvió a bajar en el segundo trimestre. La inflación subió en septiembre un 2,1 %, lo que supone un acumulado anual del 22 % y una variación interanual del 31,8 %. Por último, el desempleo alcanzó una tasa del 7,9 % en el primer trimestre, la cifra más alta desde el final de la pandemia.

Los partidarios de Milei insisten en que el camino es largo y que más largo será sin el apoyo del Parlamento. Ahora mismo, la oposición tiene una mayoría sólida: los peronistas cuentan con 107 de los 257 escaños, los “dialoguistas”, que en ocasiones han apoyado las medidas de Milei, están en 69, mientras que el oficialismo de La Libertad Avanza y sus aliados se queda en 85, de los que solo 36 pertenecen al partido presidencial.

Hay que tener en cuenta que el Parlamento se renueva parcialmente cada dos años: una parte en las presidenciales y otra en las legislativas. Para conseguir una mayoría holgada, Milei tendría que conseguir un resultado desorbitante.

En Estados Unidos, desde luego, están por la labor, aunque, como suele suceder con la Administración Trump, la coordinación no es su fuerte. Scott Bessent, secretario del Tesoro, reafirmó este miércoles el compromiso de su país con Milei, compromiso que calificó de “acción crucial”… apenas un día después de que la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, declarara que la compra de carne argentina será escasa, pues “hay un problema de aftosa”. La fiebre aftosa es una enfermedad viral altamente contagiosa que no solo afecta a las vacas, sino también a ovejas, cabras y cerdos.

El propio gobierno de Milei tuvo que salir a desmentir a Rollins y está por ver la reacción del campo argentino, aún hoy una de sus principales fuentes de ingresos económicos. En unas elecciones en las que cada voto cuenta, las declaraciones condescendientes de Trump y las ofensivas de Rollins pueden costarle caro a Milei. El asunto es ver si, en la balanza, los elogios equilibran. El domingo saldremos de dudas.