Un hijo de Bolsonaro pide al Gobierno de Trump que hunda narcolanchas frente a Brasil como en el Pacífico y el Caribe

El hijo del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, el senador Flávio Bolsonaro, pidió este jueves al Gobierno deTrump que ayude a combatir el narcotráfico frente al litoral de Brasil como ya hace en el Pacífico y el Caribe al hundir supuestas narcolanchas en el Pacífico y el Caribe.

"¡Qué envidia! He oído que hay barcos como este aquí en Río de Janeiro, en la bahía de Guanabara, inundando Brasil con droga. ¿No le gustaría pasar unos meses aquí ayudándonos a luchar contra estas organizaciones terroristas?", escirbió Flávio en sus redes dirigiéndose al secretario del Departamento de Guerra de EEUU, Pete Hegseth.

No es la primera vez que la familia Bolsonaro pide ayuda a la Administración Trump, a la que ya recurrió para torpedear el juicio que condujo a una condena de 27 años de cárcel para el e jefe de Estado por el intento de golpe de Estado.

Así, el Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció en julio la revocación del visado al juez instructor del caso contra Bolsonaro, Alexandre de Moraes, por llevar a cabo una "caza de brujas" contra el expresidente. Sanción también impuesta a su familia y a sus "aliados", otros siete magistrados de la Corte Suprema brasileña.

Bolsonaro reaccionó a una publicación realizada el miércoles por Hegseth en la que informaba de otro "ataque cinético letal" contra una embarcación en el océano Pacífico, en el cual murieron tres personas. La Inteligencia estadounidense sostiene que la lancha estaba involucrada en el narcotráfico.

Ese fue el segundo ataque en menos de 24 horas en aguas internacionales próximas a la costa del Pacífico colombiano, en medio de la crisis abierta entre Trump y el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

La ofensiva se enmarca en la operación contra el narcotráfico emprendida por la potencia norteamericana, que transcurre también frente al litoral venezolano, donde han hundido al menos siete embarcaciones, causando una treintena de muertos.

Brasil es una ruta clave de salida de la droga producida en Colombia, Perú y Bolivia. Buena parte del narcotráfico del país lo controla el Primer Comando de la Capital (PCC), un grupo criminal nacido en las cárceles de São Paulo en los 90 y con presencia en buena parte de Sudamérica.

Mientras estuvo en el poder, entre 2019 y 2022, Jair Bolsonaro, en prisión domiciliaria desde el pasado 4 de agosto, siempre defendió una estrategia de mano dura contra el crimen organizado bajo el lema "bandido bueno es bandido muerto".