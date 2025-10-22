El presidente de Perú decreta el estado de emergencia en Lima para luchar contra el crimen organizado y la delincuencia

Las claves nuevo Generado con IA El presidente interino de Perú, José Jerí, declara estado de emergencia en Lima y Callao para combatir delincuencia y crimen organizado. La medida, de 30 días, responde a protestas masivas contra el Gobierno, corrupción y violencia, y suspende derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio y libertad de reunión. Fuerzas Armadas apoyarán a la Policía Nacional en patrullas, custodiarán instituciones públicas y limitarán visitas a presos en cárceles durante el estado de emergencia. El estado de emergencia busca enfrentar la creciente criminalidad en Lima, donde se registraron 575 homicidios en el trimestre de julio a septiembre de 2025.

El presidente interino de Perú, José Jerí, ha anunciado este martes la declaración de un estado de emergencia en Lima y en la vecina provincia portuaria del Callao a partir de la medianoche de este miércoles (05.00 GMT), y durante 30 días, para luchar contra la delincuencia y el crimen organizado.

La medida llega tras semanas de protestas masivas en Perú contra el Gobierno, la corrupción y la violencia que vive el país y que han dejado un muerto por arma de fuego y 100 heridos.



En un mensaje a la nación emitido a través de televisión y redes sociales, Jerí dijo que "la delincuencia ha crecido de manera desmesurada", causando un inmenso dolor a miles de familias y perjuicio a la economía nacional.

Derechos suspendidos

Sin embargo, el mandatario, que todavía no llega a las dos semanas en el poder tras haber sucedido a la destituida presidenta Dina Boluarte, agregó que "hoy empezamos a cambiar la historia" y que la lucha contra el crimen organizado permitirá a su país "recuperar la paz y la tranquilidad".



"Las guerras se ganan con acciones y no con palabras", afirmó sin dar más detalles de las medidas que contiene el estado de emergencia declarado por el Gobierno.De acuerdo al decreto del estado de emergencia publicado en el diario oficial El Peruano, mientras dure esta medida quedan suspendidos derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión, en un momento donde se están desarrollando una serie de protestas contra el Gobierno y el Congreso por varios motivos, entre ellos la inseguridad.



El estado de emergencia también contempla que las Fuerzas Armadas den apoyo a la Policía Nacional en el combate al crimen organizado con patrullas en zonas críticas como paraderos, estaciones de metro e instituciones asociadas y otras situaciones de violencia.



Policías y militares también custodiarán instituciones públicas e instalarán comandos de campaña temporales para las fuerzas combinadas en coordinación con los municipios más afectados masivos y permanentes de decomiso de armas, municiones, explosivos ilegales y artefactos pirotécnicos.



Mientras, en las cárceles quedarán limitadas las visitas a presos, a la vez el decreto de estado de emergencia prevé "un apagón eléctrico en las celdas, permitiendo únicamente la iluminación", así como "desmontaje y destrucción de antenas de telecomunicación ilícitas, encargando el sostenimiento a las Fuerzas Armadas".



Crimen organizado

Durante toda la jornada de este martes, el Consejo de Ministros estuvo reunido para elaborar el marco legal del estado de emergencia anunciado hace unos días por el mandatario para enfrentar la ola de crimen organizado en Lima, donde reside un tercio de la población peruana.



En el mismo sentido, horas antes de emitir el mensaje a la nación, Jerí alentó, en su cuenta de la red social X, con la publicación: "De la defensiva a la ofensiva contra la criminalidad".



Aunque el mandatario evitó dar mayor información sobre el desarrollo de esta medida, el estado de emergencia ha sido decretado por el Ejecutivo peruano en los últimos años en varias regiones del país, especialmente en la costa norte para combatir la minería ilegal, e incluso en algunos distritos de la capital para que la Policía Nacional tenga el apoyo de las fuerzas armadas en el control de la seguridad ciudadana.



Asimismo, varios derechos constitucionales quedan suspendidos durante su vigencia como la libertad de tránsito y de reunión, entre otros.



En las últimas semanas se realizaron paros de transportistas y movilizaciones de protesta por el impacto del crimen organizado en Lima y otras ciudades del país, que han dejado decenas de fallecidos sólo en el gremio de transporte urbano, y esta problemática fue uno de los principales motivos de la destitución de la exmandataria Dina Boluarte (2022-2025) el pasado día 9 en el pleno del Congreso.



De acuerdo al Sistema de Información de Defunciones (Sinadef), en el trimestre de julio-agosto-setiembre hubo 575 homicidios en Perú, la cifra más alta de 2025, después de alcanzar un pico de 580 homicidios en el último trimestre del 2024.



En el tercer trimestre de 2024, Perú superó el umbral de 500 homicidios por trimestre, después de reportar menos de la mitad de esa cifra hasta 2017.