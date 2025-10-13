Maduro reta a la "demoníaca bruja" de Corina Machado tras ganar el Nobel: "Si quieren la paz, prepárense para ganarla"

Nicolás Maduro este domingo en un acto en Caracas por el Día de la Resistencia Indígena. Reuters

Nicolás Maduro ha roto su silencio sobre el Nobel de la Paz de María Corina Machado. 48 horas después de anunciarse este premio, el presidente de Venezuela ha tachado a la opositora de "bruja demoníaca" y le ha lanzado una seria advertencia: "Si quieren la paz, prepárense para ganarla".

De hecho, ha ordenado este domingo conformar "brigadas milicianas" de pueblos indígenas de Sudamérica para defender Venezuela "si fuese necesario" ante la "amenaza" que, asegura, representa el despliegue militar de Estados Unidos en aguas del Caribe cercanas al país.

También considera una amenaza para el país la figura de Corina Machado. "El 90% de toda la población repudia a la bruja demoníaca. Y ese mismo 90% de nuestro pueblo repudia cualquier amenaza o invasión contra Venezuela", ha asegurado este domingo en un acto en Caracas por el Día de la Resistencia Indígena.

Maduro pide crear brigadas milicianas con indígenas de Suramérica para defender Venezuela

"Todas las encuestas lo dicen, un 80-85% de nuestro pueblo está dispuesto a combatir por su patria, por su tierra Venezuela", ha añadido para anunciar haber "recibido cartas de varios pueblos indígenas" de América que están "dispuestos a guerrear por defender la República Bolivariana de Venezuela".

En este sentido, ha defendido la idea de luchar por la paz, "pero paz con libertad". "Con soberanía, con independencia, con dignidad y con igualdad", ha subrayado, antes de rechazar la paz "de los imperios", "de las ruinas de Gaza" y "de la miseria y del hambre".

Para ello, Nicolás Maduro ha ordenado al comandante general de la Milicia Bolivariana, Orlando Romero, profundizar y acelerar "la expansión" de la milicia "indígena en todos los territorios del país" sudamericano.

"Si quieres la paz, prepárate para ganar la paz con la unión popular-militar-policial, con la unión nacional permanente. La orden está dada, ganar la paz, ejercer la soberanía permanente en nuestro territorio y mares, y defender el derecho a la vida", agregó.

"Maduro tiene los días contados"

Antes de que el presidente venezolano hiciera estas declaraciones, María Corina Machado afirmó que Maduro "tiene los días contados" en una entrevista publicada este domingo en el diario argentino La Nación.

También aseguró que haber recibido el galardón "tiene un impacto muy importante tanto en los venezolanos como en el propio régimen, que se da cuenta que el mundo entero legitima su lucha y que Maduro está absolutamente aislado y tiene los días contados".



La líder opositora, que permanece desde hace más de un año en la clandestinidad, relató cómo vivió el momento cuando se enteró de que era la ganadora del Nobel: "La verdad es que lo que estamos viviendo es tan intenso en Venezuela que nunca me imaginé que podía estar pasando algo de esta magnitud. Y creo que todavía no lo he procesado".



La dirigente elogió la postura de Estados Unidos y la calificó como un factor clave en el aislamiento del gobernante venezolano: "La posición firme del presidente Trump y el Gobierno de Estados Unidos de desmantelar los carteles de la droga (...) cambió completamente la dinámica".

Argumentó que desde las elecciones del 28 de julio de 2024, el Gobierno de Nicolás Maduro inició "una caída inexorable" y que su estrategia se sostiene solo "en violencia y terror".



"Si Maduro quiere la paz que se vaya ya. Con o sin negociación, Maduro se va", subrayó Machado.