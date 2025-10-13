Las fuertes lluvias en México dejan 47 muertos, 38 desaparecidos y graves daños en más de 45.000 viviendas

El Gobierno de México ha informado que, al menos, 47 personas han muerto y 38 están desaparecidas, tras las fuertes lluvias que azotaron al país en los últimos días, dejando miles de damnificados y graves daños en más de 150 municipios debido a las graves inundaciones y deslizamientos de tierra.



Según el último reporte de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), los 47 fallecimientos fueron notificados por los gobiernos de los estados centrales de Hidalgo (16), Puebla (12), Querétaro (1), y del estado oriental de Veracruz (18).



Además, la CNPC informó de 38 personas no localizadas en los estados de Hidalgo (17), Puebla (15) y Veracruz (6).

Rains in Mexico caused rivers to overflow their banks and flood streets in Poza Rica. Water levels reached more than 7 meters, inundating infrastructure. Homes, businesses, and roads were completely submerged. Cars were washed away. pic.twitter.com/m2pb0iab6R — Climate Review (@ClimateRe50366) October 10, 2025

"El Gobierno de México expresa su solidaridad con las familias afectadas y mantiene acciones de acompañamiento y apoyo integral, a fin de garantizar que reciban la atención y los recursos necesarios en este proceso", apuntó la autoridad.



El Gobierno también actualizó el recuento de municipios afectados, que suman 150, en los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí (centro).

Más de 45.000 casas afectadas

En Veracruz, la CNPC registró 70 municipios afectados, con 29.267 viviendas con daños y la habilitación de 50 refugios temporales para 2.871 damnificados.

Además, hay 81 localidades incomunicadas en seis municipios de Veracruz, con aproximadamente 537 habitantes.

En el municipio de Huauchinango, #Puebla, la #GuardiaNacional en coordinación con el #EjércitoMexicano implementan el #PlanDNIIIE para apoyar a la población afectada por las recientes lluvias. Se realizan labores de remoción de lodo, escombros y limpieza de calles para… pic.twitter.com/Zl8VzqwAaY — Guardia Nacional (@GN_MEXICO_) October 12, 2025

En Puebla, se informó de 38 municipios con daños mayores, 16.000 viviendas dañadas y cinco refugios habilitados para 691 damnificados, además de 91 localidades incomunicadas en 17 municipios.



En Hidalgo, hay 22 municipios afectados, con 74 localidades incomunicadas en 21 de ellos, además de 1.217 viviendas dañadas y 15 refugios temporales con 403 personas.



En Querétaro, se reportaron ocho municipios afectados, con una localidad de 600 personas incomunicadas, así como 150 viviendas dañadas y ocho refugios temporales para 48 personas.

Fuertes lluvias en la Sierra Norte causan desbordamientos de ríos, deslaves y terribles inundaciones en el norte de #Puebla, México 🇲🇽



Desoladoras imágenes del desbordamiento del Río Chiquito en la colonia Chapultepec, en #Huauchinango.

Lamentablemente se reportan… pic.twitter.com/LxEzxK0MMS — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) October 11, 2025

Y en San Luis Potosí, hay 12 municipios afectados, con 12 localidades afectadas en dos de ellos, donde habitan alrededor de 2.215 personas; además de 1.559 viviendas con daños y un refugio habilitado.



El Gobierno mexicano precisó en el comunicado que las fuertes precipitaciones que azotaron al país del 6 al 9 de octubre, fueron principalmente ocasionadas por la Perturbación Tropical 90-E.