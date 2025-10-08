Cinco detenidos por atacar el convoy de Daniel Noboa: el Gobierno ecuatoriano denuncia un intento de asesinato

El Gobierno de Ecuador ha anunciado este martes que ha presentado una denuncia en la Fiscalía del país por un presunto intento de asesinato al presidente Daniel Noboa, después de que el vehículo presidencial en el que se movilizaba para llegar a un acto fuera atacado por varios manifestantes.

Un grupo de "unas 500 personas" comenzó a lanzar piedras contra el convoy cuando se aproximaba a un evento en la provincia de Cañar, relata el Ejecutivo ecuatoriano, agregando que después se encontraron "signos de daños por bala" en el vehículo del presidente.

Noboa resultó ileso de este incidente mientras que cinco personas han sido detenidas y serán denunciadas por un presunto delito de terrorismo, según ha informado la ministra de Ambiente y Energía de Ecuador, Inés Manzano.

ATAQUE A LA COMITIVA DEL PRESIDENTE DE ECUADOR



Daniel Noboa resultó ileso tras ser atacado a pedradas el vehículo en el que viajaba por el sur del país en medio de protestas indígenas contra su gobierno.



(+) en Clarín: https://t.co/DieHmarSkw pic.twitter.com/p19rRyvyIX — Clarín (@clarincom) October 7, 2025

Manzano aseguró que Noboa ha seguido cumpliendo su agenda "con normalidad". Sin embargo, señaló que lo ocurrido no va a "quedar en la impunidad".



En videos que circulan en redes sociales se observa el momento en que supuestos manifestantes lanzan algunas piedras contra la caravana presidencial. Desde la Secretaría de Comunicación de la Presidencia señalaron que el vehículo en el que iba el presidente "está en análisis de criminalística".

#Urgente #ParoEcuador

Cañar, así quedaron algunos vehículos que fueron atacados por manifestantes en El Tambo, en uno de ellos iba el presidente de la República, Daniel Noboa.

"Esto no lo vamos a permitir. Ecuador dice: 'Sí a la paz, sí al trabajo', y esta clase de manifestaciones que no son pacíficas, no son las que nosotros necesitamos en un momento de progreso y desarrollo", mencionó.



El ataque denunciado se registra durante el decimosexto día de las protestas convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la organización social más grande del país, después de que Noboa eliminó el subsidio al diésel.

Sin embargo, Manzano dijo que sabían que "las comunidades indígenas ancestrales no están involucradas en esto", sino que se trataba de "ciertas células criminales" que estaban "provocando estos actos de terrorismo".



Por su parte, la Conaie denunció en su cuenta de la red social X una "brutal acción policial y militar" contra "el pueblo movilizado" durante la llegada de Noboa a El Tambo, y señaló que "cinco compañeros" habían sido "detenidos de forma arbitraria".

#CAÑAR | Las comunidades del cantón El Tambo denuncian una brutal acción policial y militar en el punto de resistencia frente al #ParoNacional2025. En respuesta a la llegada de #DanielNoboa, se desató una violencia orquestada contra el pueblo movilizado.

Denunciamos que al… pic.twitter.com/krZx4as7QQ — CONAIE (@CONAIE_Ecuador) October 7, 2025

El detonante de las protestas indígenas fue la eliminación, el pasado 12 de septiembre, del subsidio al diésel, que elevó de 1,80 a 2,80 el precio del galón (3,78 litros) de ese combustible.



Los indígenas exigen que se restituya el subsidio, pero también que se baje el impuesto al valor agregado (IVA) del 15% al 12%. Además, han incorporado a su discurso la negativa al referéndum previsto para el próximo 16 de noviembre en el que se preguntará sobre la instauración de una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución.

Hasta el momento hay un indígena fallecido por disparos presuntamente de militares, así como más de un centenar de heridos y otros tantos detenidos, de ellos una veintena en prisión preventiva bajo imputaciones de terrorismo por parte de la Fiscalía.



El Gobierno ha señalado que no retrocederá en su decisión, ya que el subsidio nunca benefició a los más pobres sino al contrabando y a la minería ilegal, y que las protestas ya han adquirido un trasfondo político.



Este martes nueve carreteras permanecían cerradas en tres provincias del país, la mayoría en la norteña Imbabura, que se ha convertido en el epicentro de las manifestaciones indígenas.