Boicot a Benjamin Netanyahu en la Asamblea General de la ONU: abucheos y varias delegaciones abandonan el lugar

Netanyahu asume la "mala propaganda" de la guerra El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, habla durante una conferencia de prensa en su oficina en Jerusalén, el 10 de agosto de 2025. mueren 83 gazatíes en 24h por ataques de su Ejército Reuters

El mandatario israelí modificó su ruta de vuelo para viajar a Nueva York por la orden de detención emitida por la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha sido recibido con gritos y abucheos al subir a la tribuna de la Asamblea General de la ONU. Antes de que iniciara su discurso, numerosas delegaciones han abandonado la sala en señal de protesta, dejando en evidencia el clima de tensión que rodea su presencia en Nueva York tras la ofensiva israelí en Gaza y la orden de arresto emitida en su contra por la Corte Penal Internacional.

En los últimos días, además, numerosos países han reconocido el Estado de Palestina.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.