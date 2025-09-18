Nuevo revés para Milei: la oposición tumba sus vetos y saca adelante dos leyes clave en salud y educación

Duro golpe para Javier Milei. La oposición ha logrado imponerse en la Cámara de Diputados de Argentina para revertir los vetos del presidente a dos leyes clave para aumentar la financiación en universidades públicas y salud pediátrica.

Después de que el peronismo arrasara a Milei en las elecciones de Buenos Aires hace poco más de una semana, el presidente argentino sufre un nuevo varapalo y las calles se revuelven contra él con manifestaciones contra sus recortes.

Los distintos bloques opositores han conseguido este miércole reunir en la Cámara Baja los dos tercios de los votos necesarios para rechazar estos vetos. La votación fue celebrada a las puertas del Parlamento por varios colectivos sociales que se oponen a las políticas de ajuste de Javer Milei.

La oposición celebra su victoria en la Cámara de Diputados este miércoles. Reuters

De esta manera, los diputados han logrado aprobar un texto que actualiza de manera automática el presupuesto del Estado destinado a las universidades públicas y los sueldos de los profesores y el personal no docente de la educación superior.

También la declaración de emergencia en la asistencia sanitaria pediátrica durante dos años para obligar al Estado a aumentar la financiación en hospitales, ciencia y tecnología, además de una mejora salarial del personal público que trabaja en estas área de más del 40% así como subidas mensuales vinculadas al IPC.

Tras avanzar en la Cámara de Diputados, estas dos leyes pasarán al Senado, donde el Gobierno de Milei goza de menos apoyos y, de este modo, se podría culminar el revés definitivo a estos vetos.

Marcha en defensa de la educación pública en Buenos Aires este miércoles. Reuters

Hay que recordar que ambas leyes fueron impulsadas por la oposición y aprobadas por el Parlamento en agosto, pero el Gobierno de Javier Milei las vetó la semana pasada bajo el argumento de que su aplicación va contra el objetivo de déficit cero de su Administración.

"El veto es un acto de responsabilidad institucional y fiscal", defendió en el debate la diputada Juliana Santillán, de la formación oficialista de ultraderecha La Libertad Avanza.

Que la oposición haya logrado revertir los vetos de Milei es un nuevo golpe para su Gobierno después de que el pasado 7 de septiembre el peronismo arrasara en las elecciones de Buenos Aires dejando al partido del presidente con 14 puntos menos ahogado por la corrupción que rodea a su hermana y los continuos ataques a la prensa.