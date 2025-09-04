Maduro promete seguir "de pie" y con "fe inquebrantable en la victoria" tras la "embestida del imperialismo" de EEUU

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha roto su silencio en la noche de este miércoles tras el ataque de Estados Unidos a una embarcación en el Caribe supuestamente cargada con droga y en la que iban 11 "terroristas" del Tren de Aragua. El líder chavista se negó a rebajar la tensión con la Administración Trump y aseguró que su país seguirá "de pie" y con "fe inquebrantable en la victoria".

"Hoy el imperialismo lanza una embestida nueva, no es la primera ni la última, solo otra embestida, y Venezuela está de pie, y les digo (que) Venezuela va a seguir de pie, con serenidad, con firmeza, con fe inquebrantable en la victoria y en paz", prometió Maduro.

En la inauguración de un monumento en Caracas por el 80 aniversario del final de la II Guerra Mundial en el Pacífico y la victoria de China sobre Japón, un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el líder chavista aseguró también que el país latinoamericano seguirá "en unión nacional de todo su pueblo", así como de "todas sus fuerzas" militares y policiales.

"Somos gente de bien, somos gente que ama la paz, pero que lo sepan, somos guerreros fieros cuando se meten con nuestra tierra, con nuestra historia y con nuestros derechos. Esta tierra le pertenece a los venezolanos, a las venezolanas, y no va a haber vendepatria ni imperio que pueda tocar y profanar el suelo sagrado que nos legaron los libertadores", agregó.

El mandatario, a quien EEUU no reconoce como presidente legítimo y por el que ha prometido una recompensa de 50 millones de dólares al considerarle líder de un "narcoestado", ha rechazado el argumento del Gobierno de Donald Trump sobre la lucha contra el tráfico de drogas y ha asegurado que el Washington quiere las riquezas naturales venezolanas, entre las que se encuentran el petróleo, el gas y el oro.

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, durante una rueda de prensa. Ronald Peña Efe

Maduro, sin embargo, no hizo ninguna referencia directa durante el acto en Caracas sobre el anunciado ataque de las fuerzas militares estadounidenses contra una lancha que supuestamente cargaba droga y donde había, según Washington, once personas a las que señala como presuntos integrantes de la banda criminal transnacional de origen venezolano Tren de Aragua, organización que fue designada como terrorista por la Administración de Trump.

El presidente estadounidense aseguró este miércoles que Venezuela le ha creado a su país un "tremendo problema", en relación con el tráfico de drogas y la inmigración irregular, y añadió: "No vamos a consentirlo más".

A juicio del mandatario republicano, el Tren de Aragua "opera bajo el control de Nicolás Maduro y es responsable de asesinatos en masa, tráfico de drogas, tráfico sexual y actos de violencia y terrorismo en todo Estados Unidos y el hemisferio occidental"

Entrenamiento militar

Por otro lado, el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, anunció este miércoles unas jornadas de entrenamiento de los milicianos, entre ellos los que se alistaron en el reciente proceso de registro convocado por Maduro, en respuesta al "asedio" de Estados Unidos y al despliegue de buques de guerra, submarinos y aviones espía en las aguas del Caribe.

Cabello indicó que este jueves y el viernes se llevarán a cabo "ejercicios" de la Milicia, que también incluyen, "organización" y "misiones", aunque no dio más detalles.

"Aquí se exige unidad nacional, mínimo, unidad nacional, ante los ataques, ante la violación, el asedio a nuestra patria, (...) por eso nuestro hermano presidente se ha puesto al frente en defensa de la patria, como debe ser, y nosotros ahí", agregó durante su programa semanal transmitido por el canal VTV.

Venezuela moviliza milicianos en respuesta al despliegue de buque de guerra estadounidense Reuters

Maduro aseguró el lunes que 8,2 millones de personas están alistadas para defender a Venezuela en medio de las tensiones con EEUU. Maduro indicó entonces que el alistamiento "va a ser continuo" y que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) o autoridades de su Gobierno informarán sobre los puntos de inscripción para tal fin.

El mandatario chavista había adelantado que se haría un llamado a un proceso de "preparación y entrenamiento masivo de la población en todos los territorios".

Además, anunció la creación de la 'Unidad comunal miliciana de combate" que abarcará un total de 15.751 de las llamadas "bases populares de defensa integral", lo que permitirá, explicó, la reorganización de "manera dinámica" de los más de ocho millones de alistados en el denominado 'componente especial' de la Fuerza Armada.