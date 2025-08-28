"Te voy a romper la madre": un senador mexicano se encara y agrede al presidente de la Cámara por negarle la palabra

El Senado de México terminó ayer en una trifulca a golpes cuando el dirigente del PRI y senador Alejandro “Alito” Moreno subió a la Mesa Directiva para encarar al presidente de la Cámara Alta, el morenista Gerardo Fernández Noroña, durante los instantes finales de la sesión.

El choque, que incluyó empujones, gritos y manotazos, estalló cuando el pleno entonaba el himno nacional para dar por concluida la jornada, según informaron redes sociales.

El detonante

De acuerdo con relatos coincidentes, el origen inmediato del altercado fue la negativa de Noroña a conceder nuevamente la palabra a la bancada del PRI en el tramo final de la sesión.

🇲🇽‼️ÚLTIMAS NOTÍCIAS: O presidente do Senado, Gerardo Fernández Noroña, do partido MORENA, e o líder nacional do PRI, Alejandro Moreno, trocaram farpas no Senado mexicano em disputa de poder.



O México, um narcoestado falido que alimenta seus cartéis de drogas, com políticos de… pic.twitter.com/npWVA7oWXr — Conservatism And Elegance 🇺🇲 (@ThayzzySmith) August 27, 2025

Moreno dejó su escaño, se plantó frente a la presidencia y lo sujetó del brazo, lo que desató el forcejeo.

“Puñetazos, empujones y gritos” describen los cronistas de Reuters y AP, que atribuyen el estallido al enfado de la oposición por los turnos de palabra y por un debate creciente sobre la presencia de fuerzas extranjeras en México en la lucha contra el narcotráfico.

El contexto inmediato

El clima venía caldeado por la discusión sobre propuestas y pronunciamientos en torno a una posible intervención o cooperación militar extranjera contra los cárteles, asunto que la oposición ha usado para presionar al oficialismo y que el oficialismo rechaza como injerencista.

Además del intercambio entre ambos políticos, hubo al menos un trabajador del Senado que resultó agredido en medio del tumulto. El empleado Emiliano González fue golpeado cuando trataba de separar a los senadores.

"Te voy a matar"

Tras la pelea, Fernández Noroña denunció que Moreno le profirió amenazas de muerte. “Me dijo: ‘te voy a partir la madre y te voy a matar’”, declaró el presidente del Senado, que además precisa que el choque se produjo justo al concluir el himno, en declaraciones a El País.

La pelea se viralizó con rapidez y fue recogida por cadenas como CBS (que a su vez cita a AFP), enmarcándola en el debate por el papel de EEUU en el combate al narco.

Antecedentes de tensión

No es el primer encontronazo fuerte en torno a la figura de Noroña, un político de estilo bronco y polémico.

En mayo, se produjeron varios episodios de confrontación pública del hoy presidente del Senado, un historial que sus críticos leen como combustible para choques de este tipo, aunque los aliados lo presentan como “pasión política”.