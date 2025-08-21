Milei despide a un alto cargo tras filtrarse las grabaciones de un escándalo de sobornos que les salpica a él y a su hermana

Milei en la apertura de la 137ª exposición anual de la Sociedad Rural en Buenos Aires, el 26 de julio de 2025. Matias Baglietto Reuters

El presidente argentino, Javier Milei, reaccionó con rapidez este miércoles tras la difusión de unas grabaciones que desataron un terremoto político en plena campaña electoral.

Horas después de que se filtraran audios en los que se escucha al director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, detallar un esquema de recaudación de sobornos, el responsable anunció su destitución inmediata.

“Frente a los hechos de público conocimiento y ante la evidente utilización política de la oposición en año electoral, el presidente de la Nación ha decidido, de manera preventiva, la remoción del cargo del Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo”, informó la Vocería Presidencial en un comunicado difundido en la red social X.

El texto añadió que el ministro de Salud, Mario Lugones, intervendrá la agencia y designará un interventor “en virtud de garantizar su normal y correcto funcionamiento”.

Denuncia al poder

La medida de Milei coincidió con la presentación de una denuncia penal contra él mismo y contra su hermana y mano derecha en la Casa Rosada, Karina Milei.

El abogado Gregorio Dalbón, conocido por representar a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en varios procesos judiciales, los acusó de corrupción en contratos de provisión de medicamentos gestionados a través de la Andis.

Según la denuncia, a la que accedió EFE, el esquema involucraría “cobro y pago de coimas relacionadas con la compra y provisión de medicamentos, con afectación directa a los fondos públicos”.

Estos hechos se encuadrarían en delitos de cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con la función pública e infracción a la ley de Ética Pública.

Además de los hermanos Milei, Dalbón señaló al asesor presidencial Eduardo ‘Lule’ Menem -primo del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem-, al empresario farmacéutico Eduardo Kovalivker, dueño de Suizo Argentina SA, y al propio Spagnuolo, que en el pasado ejerció como abogado del actual mandatario.

Los audios comprometedores

La denuncia se sustentó en una serie de grabaciones difundidas por medios locales. En ellas, una voz atribuida a Spagnuolo reconoce la existencia de una red de recaudación ilegal vinculada a la empresa Suizo Argentina SA.

“Él no está metido, pero es toda la gente de él. Entonces van a pedirle guita a la gente. A los prestadores le van a pedir guita”, se escucha en una de las cintas, en alusión al presidente Milei.

En otro fragmento, el funcionario asegura que informó directamente al jefe de Estado sobre las maniobras, mientras que en un tercer audio menciona que la operación estaría dirigida por una empresaria relacionada con la familia Menem, quien obtendría ganancias millonarias: “Ella se lleva medio palo para arriba de medicamentos por mes”.

Las grabaciones también implican a Karina Milei y a Eduardo ‘Lule’ Menem como principales operadores del esquema de retornos.

Según la denuncia, Suizo Argentina habría actuado como canal para desviar fondos públicos mediante sobreprecios y porcentajes cobrados a proveedores.

Presión opositora

El escándalo estalló en paralelo a una sesión legislativa en la que diputados de la oposición reclamaron explicaciones públicas tanto a Karina Milei como al destituido Spagnuolo.

El debate estaba centrado en la declaración de emergencia en materia de discapacidad, una iniciativa que buscaba ampliar los fondos de asistencia a ese sector y que fue vetada por el presidente a comienzos de agosto.

La combinación entre la denuncia judicial, las pruebas filtradas y el malestar social por el veto amenaza con escalar la tensión política en un escenario electoral ya marcado por la polarización.

Mientras el oficialismo intenta controlar daños, la oposición prepara una ofensiva parlamentaria y judicial que apunta directamente al núcleo más íntimo del poder presidencial.