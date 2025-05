Milei y Darín se cagan a trompadas por el precio de las empanadas en Argentina: "No valen eso, Ricardito"

Las empanadas argentinas han ganado el paladar de muchos consumidores en España. Pero en su país de origen han devenido en un plato políticamente indigesto para el Gobierno del presidente Javier Milei, porque ahora son el centro de un debate nacional sobre su modelo económico y el coste de vida.

La polémica comenzó cuando el actor Ricardo Darín, muy querido y respetado por el público, criticó los altos precios de los alimentos, poniendo de ejemplo el precio del apetitoso bocado: "¡Una docena de empanadas vale 48 mil pesos! ¡48 mil pesos! (37 euros)", se quejó en un programa de televisión.

"Los precios son terribles, terribles, no alcanza la plata", asintió Mirtha Legrand, 98 años, legendaria conductora del programa que lleva su nombre y el más visto en la pantalla. Ella había iniciado la conversación con su invitado preguntándole: "¿Cómo ves a Argentina, Ricardito?".

Lo de Darin cada vez es mejor.

Dome maestro, DOME.



“No entiendo de que hablan con eso del colchón, 48 MIL PESOS VALE UNA DOCENA DE EMPANADAS. Hay mucha gente que la está pasando muy mal.” pic.twitter.com/nUIEkbTVuh — PAMPA✌️💙💛💙 (@Pampa139) May 25, 2025

Entonces Darín respondió ironizando: "Fantástica, la veo muy bien …. Ahora que ya están sacando los dólares de los colchones". Se refería con sorna a la invitación pública que hizo Milei a los argentinos para que paguen sus gastos comunes con los dólares ahorrados que, según él, atesoran sin declarar al fisco.

"Me llama un poco la atención eso de sacar los dólares del colchón… No comprendo de qué están hablando", confesó el protagonista de la serie El Eternauta. Y dudando de que haya muchos ahorros guardados, dijo: "¿De quién están hablando? Hay mucha gente que la está pasando muy mal, muy mal".

En Argentina el precio de los alimentos se ha disparado bajo el gobierno de Milei, que dio vía libre a las remarcaciones. El importe de las empanadas, en concreto, se elevó un 240% en el último año y medio. Así, es más caro comprarlas en Buenos Aires que en Madrid, donde se consiguen hasta a 18 euros la docena.

Además, el poder adquisitivo de argentinos y españoles es muy diferente. Pues un salario mínimo en Argentina equivale a 240 euros, mientras que asciende a 1.184 euros en España. Con esos ingresos, un argentino puede comprar 6,5 docenas de empanadas en Buenos Aires y un español, 65 docenas en la península.

Lo que parecía un debate banal y pintoresco sobre las empanadas ha devenido en una polémica abierta sobre la economía real y cómo los argentinos afrontan la subida de los alimentos. Si bien Milei ha logrado estabilidad fiscal, su 'motosierra' ha podado el poder de compra de salarios y pensiones. El consumo cayó 16%.

Críticas de Milei

El 'sincericidio' del artista, Premio Concha de Plata 2015 por Truman y cuatro nominaciones al Premio Goya, sobre la situación que atraviesa Argentina, no pasó desapercibido para nadie. Y menos para Milei, que suele encolerizarse con los famosos que lo critican, como hizo con las cantantes Lali Espósito y China Suárez.

El presidente publicó en su dirección de la red social X seis comentarios burlándose de Darín y tratando de ponerlo en ridículo porque, según sostenía en los mensajes, compra "empanadas de oro". Al mismo tiempo, llamaba "El Empanauta" a la serie El Eternauta que triunfa en España y toda América.

Distintas publicaciones de Javier Milei contra Ricardo Darín.

Luis "Toto" Caputo, ministro de Hacienda y autor del plan gubernamental 'saca tus dólares del colchón', que, sin embargo, tendría los suyos escondidos, en la guarida fiscal de la Isla de Man, según la prensa argentina, acusó al actor de decir "una estupidez" y le espetó: "Las empanadas no valen eso, Ricardito".

Darín: "Hay que cuidar las formas"

Darín no se calló y salió de nuevo a aclarar de qué hablaba: "Se entiende a qué me refiero. Por supuesto que hay empanadas más caras, más baratas. Depende del barrio que te toque y demás. Pero me parece que está claro de qué estamos hablando: los precios están elevadísimos y la gente lo sabe".

También dedicó un párrafo al ministro Caputo al señalar que "yo nunca lo traté mal, no lo conozco, no entiendo por qué me dice 'Ricardito lo que dice es una estupidez', con lo cual me trata de estúpido". Y añadió que "no está bien que un funcionario público haga eso, debería ser un poquito más educado".

Alertó Darín, además, del clima de violencia simbólica, con insultos y ofensas, que viene instalándose en la sociedad. "Enseguida que alguien dice algo que pueda herir las susceptibilidades desde el oficialismo te salen a atacar. Eso sí me parece más grave que los precios", sostuvo.

"Yo respeto al Gobierno, no le falto el respeto. Pero hay que cuidar las formas. Normalmente (el respeto), hasta donde yo entiendo, baja de arriba hacia abajo. Si desde arriba no te tratan bien, es difícil sostenerlo abajo. Nosotros estamos abajo, somos ciudadanos", subrayó.

La granja de troles de la Casa Rosada, por su parte, 'ametralló' con publicaciones despectivas contra el actor y colocó el asunto al tope de las tendencias en X.

Al Gobierno de Milei le sientan fatal las críticas, a punto tal que encomendó a la Secretaría de Inteligencia del Estado (equivalente a CNI en España) vigilar y monitorear a políticos, dirigentes sociales y periodistas que puedan generar "falta de confianza" en "las políticas económicas", según reveló el diario La Nación.