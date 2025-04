La otra guerra de EEUU: Nueva York frena la demanda contra una doctora que ayudó a abortar a una mujer en Texas

Un funcionario del condado de Nueva York bloqueó la semana pasada el intento del estado de Texas de presentar una demanda contra una doctora neoyorquina por enviar píldoras abortivas a una mujer en Texas, según informó The New York Times.

La disputa enfrenta a Texas, que impone una prohibición casi total del aborto, con Nueva York, que aprobó leyes para proteger a proveedores de servicios abortivos que actúan a través de la telemedicina. Estas "leyes escudo" impiden que proveedores de salud enfrenten extradiciones u otras acciones legales por asistir a pacientes fuera del estado.

El caso involucra a la doctora Margaret Daley Carpenter, radicada en New Paltz, Nueva York, quien colabora con organizaciones de telemedicina para proporcionar píldoras abortivas a pacientes en todo EEUU.

En diciembre, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, demandó a la doctora por enviar medicamentos a una mujer texana, violando la ley estatal. Carpenter no respondió a la demanda ni asistió a la audiencia en el condado de Collin, por lo que el juez emitió un fallo por defecto que le ordena pagar 113.000 dólares y cesar el envío de medicamentos a Texas.

El secretario interino del condado de Ulster, Taylor Bruck, rechazó la solicitud de Texas para registrar oficialmente esa sentencia judicial en Nueva York, lo que habría permitido su ejecución.

Citando la ley escudo del estado, Bruck también se negó a permitir la presentación de una citación que buscaba obligar a Carpenter a pagar la multa y acatar el fallo.

"En cumplimiento con la ley escudo del estado de Nueva York, he rechazado esta presentación y rechazaré cualquier presentación similar", dijo Bruck en un comunicado. Y añadió que no comentaría más por tratarse de un tema que será judicializado.

La fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, respaldó la decisión de Bruck, recordando que su oficina ya había emitido instrucciones para que funcionarios estatales aplicaran la ley escudo: "Fue creada para proteger a los pacientes y proveedores de ataques de otros estados que buscan eliminar derechos reproductivos", dijo James.

Para los años 2023 y 2024, los datos oficiales aún no están disponibles. Sin embargo, según un artículo publicado por The Guardian en noviembre de 2024, investigaciones del Instituto Guttmacher indican que en 2023 se registraron más de 1 millón de abortos en EEUU, la cifra más alta en más de una década.

Este aumento se atribuye a la bifurcación del acceso al aborto, con estados restrictivos viendo una disminución y estados permisivos experimentando un incremento en los servicios de aborto.

Choque entre estados

Aunque la oficina del fiscal general de Texas no respondió a solicitudes de comentarios, expertos legales anticipan que Texas podría presentar una demanda para impugnar la ley escudo en cortes estatales o federales de Nueva York.

Texas es el primer estado con una prohibición del aborto en presentar una acción legal contra proveedores protegidos por leyes escudo. En enero, Luisiana se convirtió en el segundo estado en avanzar con cargos criminales.

Un jurado acusó penalmente a la doctora Carpenter por enviar píldoras a ese estado, que también tiene una prohibición casi total del aborto. En respuesta, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, rechazó firmar una orden de extradición para enviar a Carpenter a Luisiana: "No firmaré una orden de extradición proveniente de Luisiana -ni ahora, ni nunca-", declaró Hochul.

"Lo que estamos viendo ahora es algo sin precedentes. Durante casi 50 años, con Roe vs. Wade vigente, no podía haber este tipo de enfrentamientos interestatales. Ahora, tras su derogación en 2022, estas batallas son posibles", explica Mary Ziegler, profesora de Derecho en la universidad Davis School of Law y autora de varios libros sobre los derechos reproductivos en Estados Unidos.

A pesar de que la doctora Carpenter y sus abogados no han hecho comentarios sobre ninguno de los dos casos, la organización que cofundó, la Coalición por el Aborto por Telemedicina, ha defendido su trabajo: "Las leyes escudo son fundamentales para garantizar que todas las personas puedan acceder a atención reproductiva, sin importar su código postal o capacidad de pago".

Joia Crear Perry, médica y activista por la equidad en salud reproductiva, además de presidenta y fundadora de National Birth Equity Collaborative, es clara al respecto: "Las personas en edad reproductiva que viven en estados con leyes restrictivas deben ahora viajar para acceder a este servicio crítico de salud. Las personas negras, latinas y de bajos recursos están sobrerrepresentadas en esos estados".

Y zanja: "El costo de viajar puede ser prohibitivo, y esta atención retrasada o negada puede ser mortal", advierte Perry.

Desde que comenzaron a aplicarse estas leyes en 2023, proveedores en estados donde el aborto sigue siendo legal han enviado más de 10.000 kits de píldoras abortivas mensualmente a pacientes en estados con restricciones.

Según Ziegler, este mecanismo "es ya una práctica común en Estados Unidos" y una de las pocas opciones viables para quienes viven en estados con restricciones severas.

La batalla legal

El caso de Texas contra Carpenter se centra en el envío de dos medicamentos: mifepristona y misoprostol. Este protocolo estándar para abortos se usa hasta la semana 12 de embarazo.

La mifepristona bloquea una hormona necesaria para continuar la gestación; el misoprostol, administrado de 24 a 48 horas después, provoca contracciones similares a un aborto espontáneo.

Según la demanda texana, una joven de 20 años embarazada de 9 semanas tomó las píldoras y luego pidió al padre biológico del feto que la llevara a emergencias por sangrado severo.

El hombre, al sospechar que ella había causado el aborto, regresó a su hogar en el condado de Collin y encontró los medicamentos recetados por Carpenter. Luego, presentó una denuncia ante la oficina del fiscal general.

Durante la audiencia en Texas, Ernest C. Garcia, jefe de la división legal del fiscal general, dijo que fue este hombre quien proporcionó las pruebas que dieron inicio al proceso legal.

Este caso es el primero en el que se activa formalmente una ley escudo para rechazar una acción legal de otro estado. Ahora se espera que la disputa escale a instancias federales e incluso llegue a la Corte Suprema, que ya en 2022 eliminó la protección constitucional al aborto, lo que desencadenó este nuevo escenario de confrontación legal entre estados.

Para Crear Perry, "la telemedicina es un recurso de salud crítico para estos desiertos de maternidad", donde la mitad de los condados en EEUU no tienen ni ginecólogos obstetras ni matronas.

El desenlace del caso de la doctora Carpenter podría sentar un precedente importante. Ziegler cree que "Nueva York tiene argumentos legales sólidos para no extraditarla, ya que nunca salió del estado. Además, las leyes penales de Texas podrían no ser reconocidas por otros estados si se considera que buscan imponer penas extraterritoriales", conjetura.