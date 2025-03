Trump estudia prohibir la entrada a EEUU a ciudadanos de 11 países y restringirla a otros 32, entre ellos Rusia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , desembarca del Air Force One. Kevin Lamarque Reuters

La Administración de Donald Trump baraja la opción de restringir la entrada a EEUU de ciudadanos que provengan de una serie de países, tal y como hizo en su anterior mandato, en 2018. Aunque en esta ocasión, la medida sería mayor.

En total, los países afectados serían 43, según ha informado el medio estadounidense The New York Times, aunque no a todos les afectaría de igual manera. Esta prohibición se dividiría en tres grupos.

El primero está formado por 11 países: Afganistán, Bután, Cuba, Irán, Libia, Corea del Norte, Somalia, Sudán, Siria, Venezuela y Yemen, que sufrirían una prohibición total de viajes a EEUU. El segundo, compuesto por diez, en el que se incluyen a Pakistán, Bielorrusia, Rusia o Trukmenistán, tendría una restricción menor. Se suspenderían las visas de estudiantes y turistas, así como otras visas de migrantes, con algunas excepciones.

El tercer grupo es el que afecta a un mayor número de países, más de 20, entre los que se encuentran Angola, Camerún o Mauritania, entre otros. A estos, se les suspendería parcialmente las visas estadounidenses si sus gobiernos "no hacen esfuerzos para abordar las deficiencias dentro de 60 días", según dicta un comunicado.

Reuters, por su parte, aclara que esta lista podría cambiar y que debe de ser aprobada por la Administración de Trump, incluyendo al secretario de Estado, Marco Rubio.

La medida se lleva gestando desde el 20 de enero, cuando Trump emitió una orden ejecutiva que exigía una investigación de seguridad intensificada a todos los extranjeros que quisiesen entrar a Estados Unidos, con el objetivo de detectar amenazas.

Esto, ordenó a varios miembros del gabinete presentar antes del 21 de marzo una lista de países a los que se deberían suspender parcial o totalmente los viajes porque la información extraída era "deficiente".

Misma medida, diferente legislatura

Esta medida, que plantea imponer Trump ahora, se llevó a cabo en su anterior mandato, confirmada por la Corte Suprema en 2018. En esa ocasión, el presidente estadounidense prohibió la entrada a siete países: Siria, Irak, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen.

"Queremos asegurarnos de que no admitimos en nuestro país a las mismas amenazas que enfrentan nuestros soldados en el extranjero. Solo queremos admitir a aquellos que apoyan a nuestro país y que aman profundamente a nuestra gente", declaró Trump.