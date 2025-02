Trump echa de malas maneras a Zelenski de la Casa Blanca por negarle las tierras raras: "Vuelve cuando estés listo para la paz"

El encuentro de este viernes en la Casa Blanca entre Donald Trump y Volodímir Zelenski comenzó con mal pie. “Hoy viene muy arreglado”, comentó con sorna el presidente de Estados Unidos a la llegada de su homólogo ucraniano, ataviado con su habitual ropa deportiva de color negro. Uniforme de guerra. La tensión inicial no tardó en estallar, dando paso a un cruce insólito de reproches, gritos y amenazas que las cámaras de televisión emitieron en directo desde el interior del Despacho Oval. Escenas inéditas.

Todo comenzó con Zelenski, que compartió con Trump una serie de imágenes de soldados ucranianos bajo cautiverio ruso para sensibilizarle sobre la naturaleza de la guerra, y que incluso llevó consigo el cinturón de campeón del boxeador ucraniano Oleksandr Usyk como regalo, cortando la intervención del vicepresidente de EEUU, JD Vance, con una simple pregunta: “¿De qué tipo de diplomacia, JD, estás hablando?”. El ex senador de Ohio, que había presumido de los esfuerzos diplomáticos de la Administración Trump para alcanzar un alto el fuego en Ucrania, respondió con dureza a Zelenski: “Creo que es una falta de respeto que vengas al Despacho Oval y trates de litigar esto delante de los medios de comunicación estadounidenses. Ahora mismo, ustedes van por ahí y obligan a los reclutas a ir al frente. Deberíais estar dando las gracias al presidente”.

La réplica de Zelenski —“durante la guerra, todo el mundo tiene problemas, ustedes también, y quizá no la sientan ahora, pero la sentirán en el futuro”, repuso el líder ucraniano—motivó la intervención de Trump, que le abroncó con un reguero de acusaciones altisonantes.

“Estamos tratando de solucionar un problema. No nos digas lo que vamos a sentir. No estás en posición de dictarnos lo que vamos a sentir”. “Usted no tiene las cartas en este momento”. “Estás jugando con la vida de millones de personas. Te estás jugando la Tercera Guerra Mundial”. “Sois muy valientes, pero sin nosotros tendrás que arreglártelas por tu cuenta. No estás mostrando nada de agradecimiento”.

“Si no quiere un alto el fuego ahora mismo, asúmalo”, le espetó Trump. Abrumado por la situación, pero manteniendo el tipo ante las acometidas de la dupla Trump-Vance, Zelenski replicó: “Yo quiero un alto el fuego, pero también quiero garantías”. Esas garantías de seguridad era precisamente lo que buscaba conseguir el mandatario ucraniano con su visita a la Casa Blanca. Zelenski tenía previsto negociar con Trump la incorporación de compromisos en materia de defensa por parte de EEUU en el denominado “acuerdo del subsuelo”, un principio de acuerdo —o un “acuerdo marco”, en palabras de Zelenski— que Washington y Kyiv alcanzaron el miércoles para ceder a EEUU del 50% de los rendimientos futuros de los recursos naturales de Ucrania.

Pero el aluvión de reproches que Trump y Vance lanzaron sobre Zelenski forzó la salida anticipada del líder ucraniano, obligado a abandonar la Casa Blanca por la puerta de atrás sin ni siquiera firmar el acuerdo. Papel mojado. Según la CNN, Trump y Zelenski se retiraron a habitaciones separadas al término del encuentro. La delegación ucraniana, de la que formaron parte la embajadora en EEUU, Oksana Markarova, y la mano derecha de Zelenski, Andriy Yermak, pidieron continuar las conversaciones, pero la Casa Blanca rechazó la petición.

El contrato sobre minerales críticos y tierras raras, cuyo contenido se filtró el miércoles, contemplaba la creación de un fondo conjunto al Ucrania transferiría “el 50% de todos los ingresos obtenidos de la futura monetización de todos los activos de recursos naturales pertinentes de propiedad del Gobierno de Ucrania”. Según recoge recoge el tercer apartado del documento, esos recursos naturales hacían referencia de “los yacimientos de minerales, hidrocarburos, petróleo, gas natural y otros materiales extraíbles, y otras infraestructuras pertinentes para los activos de recursos naturales”.

“El documento es un buen comienzo, pero no será suficiente para parar a esta persona [Putin]”, apuntó Zelenski desde el Despacho Oval antes de que comenzara la encerrona.

“Hoy hemos tenido una reunión muy significativa en la Casa Blanca. Se aprendió mucho que nunca podría entenderse sin una conversación bajo tal fuego y presión. Es increíble lo que sale a través de la emoción, y he determinado que el presidente Zelenski no está listo para la paz si Estados Unidos está involucrado, porque siente que nuestra participación le da una gran ventaja en las negociaciones. No quiero ventaja, quiero paz. Ha faltado al respeto a los Estados Unidos de América en su preciado Despacho Oval. Puede volver cuando esté preparado para la paz”, escribió Trump en su plataforma Truth Social minutos después del espectáculo.

“Gracias, América, gracias por tu apoyo, gracias por esta visita. Gracias al presidente de Estados Unidos, al Congreso y al pueblo estadounidense. Ucrania necesita una paz justa y duradera, y estamos trabajando exactamente para ello”. escribió Zelenski en la red social X, consciente de la necesidad de mantener de su lado a Washington.