Del pulso arancelario a Gaza o las pajitas de plástico: 20 cosas que han hecho Trump y su equipo en la última semana

Tercera semana tras la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca, y tercera semana llena de órdenes ejecutivas y declaraciones polémicas en todos los ámbitos. De la política exterior a la economía, del deporte a su lucha contra los medios de comunicación tradicionales, el 47º presidente de Estados Unidos ha tenido tiempo para hablar y decidir sobre multitud de temas. Enumeramos las principales cuestiones relacionadas con él y sus altos cargos durante los últimos siete días.

1. Gaza, la nueva 'Riviera'

En una rueda de prensa organizada en la Casa Blanca el presidente de EEUU, Donald Trump, apostó este martes junto al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por reasentar permanentemente a los palestinos que habitan en Gaza en un territorio diferente a la Franja y propuso que EEUU "tome el control" de ese territorio, para crear "un desarrollo económico que genere un número ilimitado de trabajos a la gente de ese área".

"Estados Unidos se hará cargo de la Franja de Gaza, y nosotros también haremos un trabajo con ella. La controlaremos y seremos responsables de desmantelar todos los explosivos peligrosos no detonados allí", explicó Trump. "Limpiaremos los destrozos y crearemos un desarrollo económico que genere un número ilimitado de trabajos y viviendas a la gente de la zona", ha añadido.

A pesar de sus respuestas poco concretas respecto a la logística militar e implicaciones geopolíticas derivadas del supuesto plan, no desaprovechó la ocasión para calificar su proyecto de reorganización de Gaza como "la Riviera de Oriente Próximo", un "lugar internacional" en el que vivirían "palestinos, en su mayoría" pero también "gente de todo el mundo". "Esto podría ser algo valioso, podría ser magnífico", aseguró.

"Básicamente, Estados Unidos lo vería como una transacción inmobiliaria, donde seremos un inversor en esa parte del mundo", dijo posteriormente el viernes tras reunirse con el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba.

2. Reforzar el muro con México

El Gobierno de Estados Unidos ha intensificado las medidas de seguridad en la frontera con México desplegando decenas de marines que han comenzado a reforzar el muro fronterizo entre San Diego y Tijuana con alambre de púas en la base y en la parte alta.

El Departamento de Seguridad Nacional ha confirmado que estas acciones buscan reducir el flujo de personas que intentan entrar a EEUU sin autorización; sin embargo, la medida ha generado controversia y preocupación entre defensores de derechos humanos y las comunidades fronterizas.

Esta medida se ha puesto en marcha después de que el presidente de EEUU, Donald Trump, firmara vaias órdenes ejecutivas para sellar la línea divisoria bajo el argumento de "proteger" a su país de una supuesta "invasión" de personas que pretendan llegar de manera irregular.

La orden ejecutiva de Trump especifica el envío de 1.500 militares adicionales a la frontera sur de Estados Unidos", donde los agentes, de acuerdo con la portavoz Karoline Leavitt en la Casa Blanca, desempeñarán tareas de logística y tareas de apoyo de transporte para ayudar a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EEUU, encargada de impedir o denegar el cruce de migrantes sin visa.

Además, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó este jueves una demanda contra la ciudad de Chicago y el estado de Illinois, acusándolos de dificultar las labores de las autoridades de migración.

3. Inmigrantes a Guantánamo

La Administración Trump envió este martes el primer vuelo con migrantes arrestados en territorio estadounidense hacia un centro de detención en la Base Militar de Guatánamo (Cuba), según informó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

"Ya no permitiremos que EEUU sea un vertedero de criminales ilegales de naciones de todo el mundo", dijo en declaraciones esta mañana a la cadena Fox News.

El presidente ordenó ampliar la capacidad de detención en la base naval de Guantánamo para albergar a más de 30.000 personas y el Pentágono ha desplegado ya más de 150 militares para dicha tarea.

El pasado miércoles, al firmar el memorando para ampliar la capacidad del centro de migrantes en Guantánamo, Trump afirmó que la medida busca "detener a los peores inmigrantes ilegales criminales que representan una amenaza para el pueblo estadounidense".

4. Frenar los aranceles a México y Canadá

A pesar de la firma previa que habría activado los aranceles a México y Canadá el pasado martes, Trump decidió el mismo lunes posponer en un mes su anunciada subida de las tarifas arancelarias a México y Canadá después de unas "cordiales" conversaciones telefónicas con sus homólogos, la mexicana Claudia Sheinbaum y el canadiense Justin Trudeau. A cambio, ambos gobiernos se comprometieron a enviar diez mil soldados a la frontera estadounidense para luchar contra el narcotráfico. En el caso de México, pocas horas después, anunció la detención de "El Ricky", uno de los líderes del cartel del Noreste. No parece que sea una casualidad.

5. Aranceles recíprocos a todos

Ha adelantado este viernes que la semana que viene anunciará la imposición de nuevos aranceles comerciales a varios países, sin especificar cuáles, en una medida que busca equiparar las tasas que estas naciones imponen a productos estadounidenses.

El objetivo de esta medida pasa por que Estados Unidos "sea tratado de manera equitativa con otros países", según ha precisado el propio Trump ante los medios de comunicación presentes en el Despacho Oval de la Casa Blanca durante su encuentro con el primer ministro nipón, Shigeru Ishiba.

"Lo anunciaré la próxima semana, sobre comercio recíproco, para que seamos tratados de manera equitativa con otros países, no queremos más ni menos. Así que lo anunciaré la próxima semana", ha manifestado el presidente estadounidense, según declaraciones recogidas por la prensa.

6. Acorralar a Irán

Trump, restableció el martes su campaña de "máxima presión" sobre Irán, que incluye esfuerzos para reducir a cero sus exportaciones de petróleo para evitar que Teherán obtenga un arma nuclear.

Trump firmó el memorándum presidencial que restablece la dura política de Washington hacia Irán que practicó durante su primer mandato.

Al firmar el memorando, Trump admitió que era una decisión "muy difícil", pero que Irán no puede tener un arma nuclear aunque espera que se pueda llegar a un acuerdo con Teherán.

Trump acusó a su antecesor, el expresidente Joe Biden, de no aplicar rigurosamente las sanciones a las exportaciones de petróleo, lo que, según Trump, envalentonó a Teherán al permitirle vender petróleo para financiar un programa de armas nucleares y milicias armadas en Oriente Próximo.

7. Sancionar a la CPI

Trump firmó este jueves una orden ejecutiva para sancionar a la Corte Penal Internacional (CPI) por atacar a Estados Unidos y sus aliados, como Israel, según un funcionario de la Casa Blanca. El tribunal había emitido una orden de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, así como contra su anterior ministro de Defensa, Yoav Gallant.

Mediante este decreto se impondrán sanciones financieras y de visas a las personas y sus familiares que ayuden en las investigaciones de la CPI sobre ciudadanos estadounidenses o aliados de Estados Unidos.

8. Pedir a Ucrania tierras raras

El presidente estadoundiense afirmó este lunes que quiere que Ucrania entregue a EE.UU. tierras raras, minerales clave para innovaciones tecnológicas que van desde vehículos eléctricos y turbinas eólicas hasta aviones de última generación, pasando por productos tecnológicos, armamento moderno o baterías eléctricas a cambio de la ayuda que Washington está proporcionando.

Según Trump, el anterior presidente, Joe Biden, "nunca les pidió dinero" y solo "les entregó dinero", en referencia a las ayuda militar y de otra índole que Estados Unidos ha entregado a Ucrania por valor de más de 100.000 millones de dólares desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022.

En concreto, la ayuda alcanzaría los 65.900 millones en asistencia militar y 35.000 millones en ayuda humanitaria a través de la USAID. "Ellos nos 'cubren' lo que nosotros les damos con sus tierras raras y otras cosas", decía el mandatario americano desde el Despacho Oval.

9. Bombardeo de Estado Islámico en Somalia

Trump ordenó el sábado ataques aéreos militares de precisión contra uno de los cabecillas del Estado Islámico y otros miembros de la organización en Somalia. "¡Los encontraremos y los mataremos!", advirtió.

"Estos asesinos, que encontramos escondidos en cuevas, amenazaron a Estados Unidos y a nuestros aliados", ha dicho Trump en una publicación en Truth Social. "Los ataques destruyeron las cuevas en las que viven y mataron a muchos terroristas sin dañar de ninguna manera a los civiles".

10. Cerrar USAID

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció este lunes que ha sido designado como director interino de la Agencia para el Desarrollo Internacional (Usaid), hasta ahora una agencia independiente. El anuncio, que Rubio hizo desde El Salvador, llega el mismo día en el que el magnate Elon Musk había dicho que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había aceptado desmantelar la agencia, se había ordenado a sus empleados trabajar en remoto y las oficinas habían sido precintadas.

"Al investigar la Usaid, se hizo evidente que lo que tenemos aquí no es una manzana con un gusano en ella, sino que en realidad tenemos una bola de gusanos", dijo Musk en X, su red social. "Si tienes una manzana con un gusano, puedes sacar el gusano. Si tienes toda una bola de gusanos, es inútil. La Usaid es una bola de gusanos. No hay manzana. Y cuando no hay manzana, necesitas deshacerte de todo", añadió.

Trump ha ordenado la congelación de la mayor parte de la ayuda exterior estadounidense como parte de su política de "Estados Unidos primero", lo que está ya teniendo efectos en todo el mundo.

11. Proteger al cristianismo

Trump firmó este jueves una orden ejecutiva que contempla la creación de un grupo de trabajo dentro del Departamento de Justicia para erradicar lo que, en su opinión, es el "sesgo anticristiano" dentro del Gobierno federal.

De acuerdo con un comunicado de la Casa Blanca, el objetivo es "proteger las libertades religiosas de los estadounidenses y poner fin a la militarización anticristiana del Gobierno".

El escrito asegura que el Gobierno de Biden siguió "una pauta atroz" de persecución a "cristianos pacíficos", acusándolo de haber otorgado condenas de varios años de prisión a "casi dos docenas de cristianos pacíficos provida por rezar y manifestarse ante centros abortistas".

12. Purgas mediáticas

Donald Trump cancelará las suscripciones por valor de 8 millones de dólares que el Gobierno tiene en el periódico Politico, después de que se difundiesen teorías de que medios como Politico y Associated Press (AP) han recibido subsidios de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

En los últimos días también ha rotado los puestos fijos en el Pentágono, sacando a The New York Times, NBC, NPR y Político, y dando entrada a los afines Breitbart, New York Post y One America News, además del HuffPost.

En la misma línea, unos días antes la nueva secretaria de Prensa, Karoline Leavitt, anunciaba que la sala de prensa de la Casa Blanca va a experimentar cambios importantes. El principal –dijo tras mostrar una gráfica según la cual el público estadounidense cada vez desconfía más de los “medios tradicionales”– será abrir sus puertas a toda una serie de informadores alternativos. Acto seguido Leavitt, que solo tiene 27 años, animó a “periodistas independientes, podcasters, influencers y creadores de contenido” a solicitar la acreditación pertinente.

13. Crear un fondo soberano para comprar TikTok

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este lunes una orden ejecutiva en la que instruye a los Departamentos del Tesoro y de Comercio a crear un "fondo soberano" que podría adquirir la red social TikTok.

"Creo que Scott y yo vamos a crear un fondo soberano increíble. Otros países muchos más pequeños lo tienen y no son Estados Unidos. Tenemos un potencial increíble en este país", dijo en alusión a su nominado como secretario del Tesoro, Scott Bessent, en declaraciones a los medios desde el Despacho Oval.

Los detalles sobre cómo funcionaría y se financiaría este fondo no se han aclarado, pero Trump había dicho anteriormente que podría financiarse mediante "aranceles y otras medidas inteligentes". Por lo general, estos fondos dependen del superávit presupuestario de un país para realizar inversiones, pero Estados Unidos opera con déficit.

14. Salir de instituciones de la ONU

El presidente estadounidense, Donald Trump, firmó este martes una orden ejecutiva para poner fin a la participación de Estados Unidos en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y continuar con la suspensión de fondos para la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA, por sus siglas en inglés).

"Siempre he sentido que la ONU tiene un enorme potencial, pero no está cumpliendo con él en este momento. Durante mucho tiempo ha sido ineficaz. Hay grandes esperanzas en ella, pero, para ser honesto, no está bien gestionada", declaró Trump a la prensa en la Casa Blanca.

En un comunicado difundido antes de la firma, la Casa Blanca aseguró que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU "ha demostrado un sesgo constante contra Israel" y ha permitido que países como Irán, China y Cuba lo utilicen para "protegerse a sí mismos a pesar de sus graves violaciones y abusos contra los derechos humanos".

15. Estudiar desmantelar Educación

La Administración que preside Donald Trump sopesa firmar una orden ejecutiva para desmantelar el Departamento de Educación de EEUU como parte de política del nuevo Ejecutivo estadounidense de reducir las agencias federales y el tamaño de la fuerza laboral del Gobierno, informó este martes The Wall Street Journal.

Según el diario, que cita fuentes de personas conocedoras del proceso, los funcionarios de la Casa Blanca han discutido aprobar una orden ejecutiva que cerraría todas las funciones de la agencia que no estén recogidas explícitamente en su estatuto o trasladaría ciertas funciones a otros departamentos.

Mientras, ABC News asegura que se espera que la orden propuesta para desmantelar la agencia exija que el secretario de Educación, aún pendiente de confirmación, presente una propuesta para desmantelar el departamento y que el Congreso apruebe una legislación para deshacerse de él.

16. Recortar fondos científicos

El Gobierno de Donald Trump pretende reducir entre un cuarto y la mitad el tamaño de la Fundación Nacional de Ciencias (NSF, en inglés), la agencia encargada de financiar la investigación en las áreas de ciencia e ingeniería.



La decisión la comunicó la directora en funciones de la NSF, Susan Margulies, durante una reunión interna de la agencia. El organismo tiene un presupuesto de más de 10.000 millones de dólares para entregar subvenciones y emplea a cerca de 1.500 funcionarios y 200 científicos.





17. Volver a las pajitas de plástico

Trump ha anunciado este viernes que firmará un decreto para acabar con los esfuerzos del Gobierno federal para transitar de las pajitas de plástico a las de papel.

"Firmaré una orden ejecutiva la próxima semana para poner fin al ridículo impulso de Biden por las pajitas de papel, que no funcionan. ¡DE VUELTA AL PLÁSTICO!", afirma Trump en un mensaje en su red social, Truth Social.

El Gobierno de Joe Biden (2021-2025) aprobó el año pasado un plan para reducir de manera gradual los plásticos de un solo uso como pajitas o cubiertos en departamentos gubernamentales, con el objetivo de eliminarlos para 2035.

18. Fin al deporte transgénero

Este miércoles, Trump firmó una orden ejecutiva destinada a cumplir una de sus principales promesas de campaña: prohibir que mujeres transgénero compitan en deportes femeninos.

"A partir de ahora, el deporte femenino será solo para mujeres. Defenderemos con orgullo la tradición de las atletas y no permitiremos que los hombres las golpeen, las lesionen y hagan trampas contra nuestras mujeres y nuestras niñas. A partir de ahora, el deporte femenino será solo para mujeres", afirmó el mandatario.

Trump y otros detractores de la participación de atletas transgénero en competiciones femeninas sostienen que estas deportistas cuentan con una ventaja injusta, una afirmación que la comunidad científica no respalda.

19. Poner paz en el golf

El PGA Tour dijo el jueves que después de una reunión el día 4 con Trump estaba más cerca de llegar a un acuerdo con los patrocinadores saudíes de LIV Golf que ayudaría a poner fin a la división de años en el golf profesional.

"Le pedimos al presidente que se involucrara por el bien del juego, el bien del país y por todos los países involucrados", dijo el PGA Tour en un comunicado, que fue realizado por Monahan, Scott y su compañero director de jugadores, Tiger Woods.

"Estamos agradecidos de que su liderazgo nos haya acercado a un acuerdo final, allanando el camino para la reunificación del golf profesional masculino".

20. Presumir de su gestión

Como no podía ser de otra manera dada la personalidad del nuevo presidente, Trump sacó pecho el pasado lunes sobre la gestión de las dos semanas que ya llevaba en el cargo, afirmando que ha promovido "los intereses de Estados Unidos en todo el mundo" con medidas como las deportaciones masivas o los compromisos logrados con Canadá y México.

"El enviado del presidente Trump, Ric Grenell, viajó a Venezuela y no solo logró la liberación de seis rehenes estadounidenses, sino que Venezuela aceptó el regreso de los inmigrantes ilegales miembros de la pandilla Tren de Aragua", indicó un comunicado.

"Canadá desplegará mayores recursos para detener el flujo de fentanilo, incluida una fuerza de ataque conjunta Canadá-Estados Unidos, así como una directiva de 200 millones de dólares para combatir el crimen organizado y el fentanilo", precisó el texto.

México, por su parte, "enviará 10.000 soldados a la frontera para combatir los cruces ilegales y el tráfico de fentanilo", agregó el comuniocado.

Además, Panamá anunció durante la visita del secretario de Estado Marco Rubio, que rescindirá su participación en el programa 'Franja y Ruta' de China.

Y mientras que en Gaza "logró la liberación de rehenes retenidos por el grupo terrorista Hamás en Gaza, incluido el estadounidense-israelí Keith Siegel", en Afganistán "facilitó la liberación de Ryan Corbett y William McKenty de los talibanes" en su primer día en el cargo", sentencia la Casa Blanca.