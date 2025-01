Maduro evita que Edmundo González cumpla sus promesas y consuma la usurpación del poder en Venezuela

Con una hora de adelanto, sin presencia de periodistas, en el Salón Elíptico y en un lugar poco convencional, en la sala plenaria del Palacio Federal Legislativo, Nicolás Maduro Moros juró para su tercer mandato consecutivo (2025-2031) lo que, de cumplirse, le llevaría a ocupar 18 años con el poder en Venezuela y sin haber mostrado las actas o pruebas que lo dieran como ganador.

"Digan lo que quieran decir. Hagan lo que quieran hacer. Pero esta toma de posesión, constitucional, no la pudieron impedir y es una gran victoria de la democracia venezolana", aseguró Maduro en su primer discurso.

En las calles de Caracas y todo el país, durante su toma de posesión, no hubo celebraciones. Solo comercios cerrados, muy poca presencia de ciudadanos y un silencio ensordecedor. Los únicos que celebraron fueron algunos adeptos que aún tiene el régimen venezolano en varios de los puntos situados en el centro de la ciudad, donde el chavismo se concentró para acompañar a Maduro. Más tarde, al menos 300 motorizados recorrieron la capital en caravana para festejar la investidura oficialista.

Acompañado de solos dos mandatarios, como Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, y la sorpresiva aparición de Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, además de algunas representaciones diplomáticas de países como Colombia, Brasil, Rusia, El Congo, entre otros, Maduro aseguró que su primer decreto para este nuevo período presidencial será reformar la Constitución de 1999, así como ordenar realizar elecciones de gobernaciones, alcaldías y del Parlamento para este 2025.

Durante la investidura, Maduro no dudó en mofarse de Edmundo González Urrutia, quien según las actas es el presidente electo de Venezuela con más de 7 millones de votos. "¿Qué se cayó por ahí, llegó Edmundo? Alguien se cayó por ahí. Como yo estoy esperando que él llegue… estoy nervioso", dijo entre risas.

Por su parte, González Urrutia no pudo llegar al país el 10 de enero a tomar posesión, tal como lo había prometido. "La orden de cerrar los vuelos con Colombia, así como las fronteras, y de artillar aviones militares buscaban hacer conmigo lo que hicieron ayer contra nuestra líder, donde lamentablemente resultó herida una persona inocente", dijo el también exembajador venezolano de 75 años.

Tanto Machado, como Urrutia aseguraron a sus seguidores durante la tarde que el líder político venezolano seguirá trabajando en sus condiciones para ingresar al país y tomará posesión en Venezuela "cuando sea el momento".

"Muy pronto lograremos entrar. Estamos muy cerca", agregó Urrutia quien en su mensaje a los venezolanos también le ordenó a las Fuerzas Armadas y a las instituciones del Estado no cumplir con los mandamientos de Maduro y su régimen.

Decepción de los venezolanos

"Edmundo prometió algo que no cumplió", "otra vez nos ilusionamos con salir de esta gente y volvió a pasar nada", "es hasta el final, no hasta el 10 de enero". "Esta dirigencia ha sido muy clara y honesta con el mensaje, esperemos los pasos a seguir. Esto no se ha acabado", fueron algunos de los comentarios que escribieron en redes sociales después de que se publicasen los videos de María Corina Machado y Edmundo González. Mensajes que fueron la respuesta de la oposición, al menos por hoy, a la investidura de Maduro en el Parlamento.

Aunque González mantiene su plan para entrar al país, ya desde la mañana se asomaba la posibilidad de que esto no iba a ocurrir. Juan Pablo Guanipa, dirigente opositor, así como Andrés Pastrana y Laura Chinchilla, expresidente de Colombia y expresidenta de Costa Rica, respectivamente, declararon a medios internacionales que no iban a poder acompañarlo a la toma de posesión y no veían viable que el líder opositor lo lograra. Sin embargo, no descartaron hacerlo en días posteriores.

Lo cierto es que, a partir de esta fecha, en Miraflores sigue alguien que no demostró cómo ganó las elecciones y en República Dominicana, está el presidente que eligió la mayoría democrática.

¿Será el final del movimiento "hasta el final" liderado por Machado o este es el principio del fin para el régimen chavista?

Faltan días por venir…