Maduro tilda a la UE y a Borrell de "vergüenza" tras exigirle que publique las actas de las elecciones

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha señalado este domingo que la Unión Europea y al alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, son una "vergüenza", después de que el bloque comunitario expresara que "sigue con preocupación los acontecimientos" en el país por la falta de transparencia en las elecciones.



"La Unión Europea saca su cantaleta, la misma Unión Europea que reconoció a (Juan) Guaidó, una vergüenza la Unión Europea, el señor Borrell es una vergüenza, es una vergüenza que llevó a Ucrania a una guerra y ahora se lava las manos", expresó el mandatario en un acto con la Guardia Nacional Bolivariana.

Maduro criticó que la UE pidiera a las autoridades venezolanas respeto para las manifestaciones generadas desde el lunes en rechazo a los resultados oficiales publicados por el Consejo Nacional Electoral, que proclamó como ganador al mandatario.

"Ahora dice que en Venezuela hay represión a manifestaciones pacíficas, dice el señor Borrell ¿Pacíficas? ¿Cuándo agreden a la población, hospitales, CDI (Centros de Diagnóstico Integral), escuelas, unidades autobuseras, estaciones del metro?", cuestionó.



La UE pidió este domingo una "mayor verificación independiente de los registros electorales" tras las votaciones del pasado 28 de julio.



"Los informes de las misiones internacionales de observación electoral afirman claramente que las elecciones presidenciales del 28 de julio no cumplieron las normas internacionales de integridad electoral", expresó la UE en un comunicado.

El organismo europeo exhortó al ente electoral a publicar las actas oficiales de las mesas de votación, ya que "sin pruebas que los respalden, los resultados publicados el 2 de agosto por el CNE no pueden ser reconocidos".



El viernes, el CNE ofreció un segundo y último balance, hasta el momento, en el que ratificó el triunfo y reelección de Maduro con el 51,95% de los votos, mientras que -aseguró- Edmundo González Urrutia obtuvo el 43,18% de los apoyos, con el 96,87% de las actas escrutadas, que todavía no han sido publicadas.



Entretanto, la líder opositora María Corina Machado insistió este domingo en que las actas de los testigos de votación en "más del 80% de las mesas y disponibles en resultadosconvzla.com, no dejan lugar a la duda. Edmundo González Urrutia es el presidente electo de Venezuela".