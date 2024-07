Maduro hace campaña al más puro estilo Trump: su opositor es ‘muy viejo’ para gobernar Venezuela

La oposición venezolana lleva tiempo esperando a esta cita. Las elecciones presidenciales de este 28 de julio presentan para muchos la oportunidad para cambiar el régimen de Nicolás Maduro. En las últimas semanas, la campaña del oficialismo ha virado hacia el desprestigio del candidato de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), respaldado por la Plataforma Unitaria Democrática (PUD). Violó las normas del Consejo Nacional Electoral, llamando a su opositor, Edmundo González Urrutia, de 74 años, “un viejo decrépito del capitalismo salvaje” que quiere convertirse en el siguiente presidente del país. Cabe destacar que el uso “de términos descriptivos entre los contrincantes” está prohibido, explica NTN24.

Las encuestas venezolanas muestran una ventaja amplia de González Urrutia sobre Maduro con una aprobación del 58.6% contra 14.5%, destaca Diario de Cuba. Es extensamente conocido que durante el gobierno de Maduro ha habido corrupción, intolerancia frente a la crítica, ausencia de debate interno, tolerancia y estímulo de violaciones de derechos humanos, como también una alta inflación en su economía. Las personas mayores tienen las pensiones más bajas del país, reciben 3,88 dólares al mes y no tienen seguro ni beneficios sociales. La exdiputada de la Asamblea Nacional, Delsa Solórzano publicó en X que Maduro viola la “dignidad del adulto mayor” y su insulto más reciente hacia González Urrutia le ha quitado votantes. César Pérez Vivas, exmiembro de la Cámara de los Diputados, asegura, según Infobae, que Maduro prepara un fraude contra el proceso electoral.

Aunque ganó las primarias opositoras en octubre de 2023, María Corina Machado no pudo ser la candidata presidencial. Al ser acusada, al estilo chavista, de formar parte de un ‘esquema de corrupción’ de Juan Guaidó, ha sido inhabilitada de ejercer cargos públicos hasta 2036 por el máximo órgano de Control Fiscal, la Contraloría General de la República (CGR). Machado sostiene que nunca fue notificada y que no se le permitió ejercer su derecho de defensa. Estados Unidos y Venezuela firmaron en octubre de 2023 el Acuerdo de Barbados que estipula que Washington levantaría las sanciones impuestas a Caracas si su gobierno permitía elecciones sin candidatos vetados. El presidente electo no cumplió su parte del trato, por lo que la Administración Biden avisó en el mes de abril que no renovará las petroleras (que expiraron el 18 de abril), y canceló las licencias al sector de oro.

La campaña electoral venezolana es del 4 al 25 de julio. Aunque hay 10 candidatos en total, el foco mediático está en González Urrutia y Maduro, presidente desde 2013. El candidato de MUD publicó en X: “Venezolanos y venezolanas, cuidar la esperanza es un desafío de todos. Unidos vamos a recuperar nuestra democracia, la economía y reunificaremos a nuestras familias”.

Durante la exitosa visita de María y Edmundo a Barinas, los residentes demostraron su esperanza de tener otra Venezuela en el futuro. Machado dejó claro que, para ello, cada ciudadano “deberá sumarse a la defensa del voto”, explica Diario Lara La Prensa. En el estado de Lara, en el occidente del país, Maduro ‘deleitó’ a sus oyentes compartiendo que construirá una democracia ejemplar, “una democracia popular que será asombro del mundo entero, una democracia bolivariana, comunera, una democracia socialista”, como parte del discurso donde insultó a González Urrutia. El candidato de 74 años no ha perdido la esperanza y cerró su visita dirigiéndose al pueblo: “Con el apoyo de ustedes, a luchar desde el primer día para acabar con esta situación, producto de la desidia y la corrupción”.

Según un informe de la oenegé Programa Venezolano de Educación en Derechos Humanos publicado por La Nación, un total de 10.085 personas fueron asesinadas por cuerpos del Estado de Venezuela en los últimos 10 años. También hay 1.652 víctimas de tortura en el gobierno de Maduro. La inflación interanual de 2023 cerró en 67.75%, indica Ámbito. “Venezuela no tenía esa inflación anualizada desde hace 10 años”, dijo Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva y ministra de Finanzas del país. En noviembre de 2023, hubo un incremento del 5,9% con respecto a octubre de ese año, donde “la canasta alimenticia familiar”, costó 522 dólares estadounidenses, explica el mismo medio.

La depresión económica se ve reflejada en el número de inmigrantes en Estados Unidos. Times Magazine señala que sólo en septiembre de 2023, más de 50.000 venezolanos cruzaron la frontera y otros 85.000 fueron arrestados en el intento en octubre y noviembre.

El 7 de mayo, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), anunció que casi 83 millones de dólares en fondos para asistencia humanitaria, para satisfacer las necesidades más urgentes de los venezolanos vulnerables, a través de la institución USAID.