La 'Megafarmacia' de AMLO no funciona: faltan medicinas y los mexicanos acuden al mercado negro

Al asumir el cargo presidencial en 2018, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), prometió que acabaría con toda la corrupción en el país. Para sorpresa de algunos y perplejidad de otros, se embarcó en una esquizofrénica cruzada. Y nadie quedó impune, ni siquiera el sector de salud pública.

Seis años después, México sigue pagando los errores de AMLO. Incluido el que cometió al romper con las grandes farmacéuticas nacionales en 2019: Grupos Farmacias Especializadas SA de CV; Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico SA de CV; Grupo Maypo; Grupo Pisa. AMLO quiso comprar medicamentos en el extranjero y despreció los que tenía en casa.

Fue la época en la que acusó a la industria farmacéutica de México de haber estado involucrada en actos de corrupción durante el sexenio de el expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Consecuencias

Tras esa delirante cruzada, la realidad es que en el país faltan medicinas de todo tipo. En especial las necesarias para el tratamiento de la diabetes, la hipertensión y el cáncer. Según un informe de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), el 15% de los fármacos más afectados son los de oncología.

El desabastecimiento ha provocado movimientos en el mercado negro, donde la gente acude a comprar medicinas indispensables para enfermedades mortales. Allí se encuentran con precios altos, pero los pagan al ver peligrar la vida de sus familiares.

En 2021 no se surtieron 22 millones de recetas. En-Farma

En el sector público y en el privado hay desabastecimiento de ciclofosfamida, lyrica, vincristina, etopósido, mercatopurina y metorexato. Medicamentos que se disparan en el mercado negro y que son difícilmente accesibles para la población, cuando se estima que un 36% de la población mexicana los necesita.

Hay muchos testimonios publicados en un informe de por Nosotrxs de 2021, que ha tenido mucha repercusión sobre el problema y cómo afecta a la población más vulnerable. "Mi madre tiene 74 años y padece de ataques de ansiedad por un tumor cancerígeno alojado en el pulmón, y lleva días vomitando y sin poder respirar bien. La farmacia del hospital me dice que tengo que conseguir el medicamento por mis propios medios y en las farmacias particulares no me lo quieren vender porque las recetas están mal hechas. Entonces estamos perdiendo tiempo y esfuerzo en tratar de conseguir el medicamento mientras mi madre sigue empeorando de salud".

Además, en los últimos cuatro años ha habido un alarmante crecimiento de robos, falsificaciones y adulteraciones de medicamentos. Si combinamos las informaciones de 2019, 2020 y 2021, se estima que se produjeron 556 robos, según El Financiero.

'Megafarmacia' cara y absurda

Este año se celebran las elecciones presidenciales de 2024 y por primera vez en la historia, México tendrá una presidenta. La carrera presidencial está entre Claudia Sheinbaum, candidata de Morena y protegidade AMLO y Xóchitl Gálvez, candidata del PAN y la coalición PAN, PRD, PRI, quien calificó a la Megafarmacia del Bienestar como algo absurdo.

“La idea de una 'megafarmacia' puede no sonar mal, pero eso de mandar medicamentos todos los días en avión y helicóptero es carísimo y absurdo. México no necesita la megafarmacia más grande del mundo, lo que necesita es que haya medicinas en cada una de sus 190.000 localidades”, dijo la candidata del PAN.

No se sabe quién ganará las elecciones de 2024 en México, pero por el bien de los ciudadanos mexicanos, ojalá la Megafarmacia del Bienestar solucione el desabastecimiento de medicamentos en el país y se corrija el error del presidente.

"Soluciones"

Muchas personas señalan a AMLO como culpable de la situación, a pesar de que él se define como "tenaz" y asegura que no se da por vencido a la hora de "resolver" la problemática.

Primero, cambió la Ley Orgánica del Ejecutivo Federal, responsabilizando de la compra de medicinas a la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda. No funcionó. Después, encargó a la Secretaría de Salud con la misma tarea.

Nuevamente falló. El refranero dice que a la tercera va la vencida. Por eso comisionó a el Insabi con las ofertas de medicamentos. Al no funcionar, contrató a la Organización de Naciones Unidas para Proyectos (UNOPS) para hacer compras internacionales.

Como hubo un gran retraso en las entregas e insuficiencia de claves de medicamento (que es el número de identificación) canceló el contrató. Pero una vez más, el líder mexicano "persistió".

El Insabi no compró medicamentos contra el cáncer para 2024 CDMX.com

En 2021, los pacientes dejaron de recibir algún fármaco o no recibieron tratamiento completo. No se surtieron 22 millones de recetas, según señala un artículo de Wired que explica que ese año se compraron 67 millones de medicinas menos que el año anterior.

Posteriormente, encargó a las Secretarías de la Función Pública y de Salud a hacer las compras.

Por último, encomendó a Birimex (que se dedica a desarrollar, producir, importar y comercializar vacunas, faboterápicos y productos de diagnóstico clínico) comprar los medicamentos además de encargarse de la Megafarmacia.

Megafarmacia del Bienestar

La ‘Megafarmacia del Bienestar’ tiene la finalidad de abastecer —con medicamentos— a las instituciones de salud de la república mexicana. El proyecto está destinado a suministrar a hospitales públicos y "promete entregar insumos médicos en un plazo de 24 a 48 horas a cualquier punto del país" según Política Animal.

La 'Megafarmacia del Bienestar' ubicada en el Zócalo, otorga medicinas de forma gratuita y según el presidente de la república mexicana, en teoría tiene todos los medicamentos que son necesarios. AMLO aseguró en su inauguración que posiblemente "sea la farmacia más grande del mundo".

La Megafarmacia solicita el número de CURP (que es el equivalente al DNI en España) y receta. La receta comprueba que un médico de institución mandó el medicamento. El problema es que alrededor del 46% de la población no tiene CURP. Por lo que no pueden recibir los medicamentos.

En el primer mes desde su inauguración se surtieron 67 recetas de 6.364 solicitudes.

¿Cómo solicitar medicamentos?

Milenio lo explica sencillamente.

Una vez habiendo llamado al 55-95-00-09-11, la solicitud será registrada y canalizada en las oficinas del ISSSTE, IMSS-Bienestar e IMSS, en el que tardará un máximo de tres horas en ser procesada y enviada a la megarfarmacia. Las ventas de los fármacos no están abiertas al público.

Para llevar el medicamento al solicitante, se planeará con la información proporcionada, en coordinación con la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) la entrega.

El presidente mexicano explicó que está todo resuelto "lo del traslado terrestre, si se necesita, y también un convenio con la fuerza aérea". Parece una operación escrita en cualquier película de Misión Imposible.

AMLO en la Inauguración de la Megafarmacia del Bienestar El Economista

Insabi

En México, no todos los trabajadores están inscritos en el seguro social, pero se resolvió creando el Seguro Popular. El actual presidente de la república, eliminó el Seguro Popular y en su lugar creó el ‘Insabi’.

Este resolvería el abasto de medicamentos a comunidades rurales, rehabilitaría la infraestructura de salud, además de la basificación de 80 mil trabajadores de salud y un aumento al presupuesto por 40 mil millones de pesos, explica un artículo de Política Animal.

El Insabi reportó el 2 de febrero de este año reportó que no consiguió 27.9 millones de medicamentos y material de curación para 2024. También informó que no compró medicamentos contra el cáncer como la Vincristina.

Tampoco consiguió el Misoprosotol (en óvulo o tableta), supositorios de paracetamol, naproxeno (suspensión oral), cápsulas de ácido acetilsalicílico (aspirina), ni fórmula para lactantes en polvo o líquido.

La salud es un derecho, no un privilegio. Aristegui Noticias

Incluso López Obrador afirma que "la salud no es un privilegio, es un derecho" y es obligación del Estado. Una labor que su gobierno y el concepto de la 4T cumple extraordinariamente.

AMLO aseguró que a nadie le faltaría “una medicina, aunque no tenga dinero, porque al igual que la alimentación es una necesidad básica y que no importa si las medicinas son caras o son raras”.

La Auditoría Superior de la Federación, informó que el ‘Insabi’ le queda por rendir cuentas pues tiene pendiente por comprobar 751 millones 811 mil pesos de sus gastos en 2021.

Para muchos, salvo para el presidente, era obvio que no existía la planificación necesaria para que funcionara. Por lo tanto, se creó el IMSS-Bienestar, fruto de la fantasía de AMLO que le ha llevado a intentar imitar a la Salud Pública danesa. Esta última obsesión lleva a algunos a temer lo peor: que AMLO termine agotando los fondos de la Institución del IMSS, la única que sí funciona en México y que lleva décadas ayudando a personas.

*Julia María de Uriarte Procel, autora del reportaje, es alumna de la primera promoción 2023-2024 del Máster de Periodismo de EL ESPAÑOL/UCJC.