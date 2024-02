Gaza, talón de Aquiles de Biden: el voto propalestino de Michigan muestra el punto débil de su campaña

El hecho de que uno de cada ocho demócratas emita una papeleta 'uncommitted' en unas primarias no es tan inusual. En la última ocasión en que un presidente demócrata buscó la reelección, en 2012, el 11% de los votantes de Michigan optaron por el 'no comprometido' en lugar de votar por Barack Obama. Sin embargo, la diferencia en la magnitud del problema es considerable. En 2012, el número de votantes no comprometidos fue de 20.000, mientras que en esta ocasión la cifra se ha elevado a más de 100.000.