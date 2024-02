La guerra de los teléfonos en México: AMLO revela el número de una periodista y el de su hijo sale en redes

El enésimo enfrentamiento de Andrés Manuel López Obrador con la prensa ha desatado una guerra de filtraciones de números de teléfonos en México, entre los que se incluye el de la candidata presidencial Claudia Sheinbaum, la opositora Xóchitl Gálvez y otros miembros del actual Ejecutivo. La polémica surgió después de que el periódico The New York Times publicara un artículo titulado "Estados Unidos examinó acusaciones de vínculos de cárteles con aliados del presidente de México", en el que profundiza una investigación de la DEA [la Agencia Antidrogas de Estados Unidos], en contra de AMLO y funcionarios de su cúpula por "presuntos vínculos con líderes de grupos del crimen organizado".

La respuesta del actual presidente fue señalar públicamente a la corresponsal del New York Times, Natalie Kitroeff, filtrando su número de teléfono en la rueda de prensa que el mandatario realiza todas las mañanas y a la que tienen acceso millones de personas. Una acción que motivó el rechazo de diversos medios de comunicación y políticos, además de un comunicado del Instituto Nacional de Transparencia, en el que afirmaron que se iniciaría una investigación de oficio contra López Obrador por posible exhibición de datos personales. Tan sólo un día después, el presidente negó que hubiera sido un error y minimizó el hecho: "Que cambie su teléfono", dijo.

Sin embargo, la plataforma YouTube optó por eliminar temporalmente la conferencia de prensa en la que se mencionó el número de teléfono de Kitroeff, mencionando una infracción de su política contra el acoso y el bullying. El video fue posteriormente republicado en una versión editada que excluía el fragmento.

"Es por venganza", denuncian otras filtraciones telefónicas

Horas después se filtraría el número de teléfono de José Ramón López Beltrán, hijo de López Obrador, en redes sociales. "Este acto, que entiendo como una forma de venganza y un intento de hacer daño, no solo me afecta a mí, sino que también pone en peligro a mi familia y a la seguridad que merecen", expuso el primogénito en su cuenta de X. Fue entonces cuando el presidente calificó la acción de "vergonzosa", mientras se encontraba de gira en el estado de Sinaloa: "No vamos a dar ni un paso atrás en la defensa de la libertad y la justicia", sostuvo.

El de López Beltrán sería sólo el primero de varios. Claudia Sheinbaum, la sucesora de López Obrador en el partido político Morena y la candidata presidencial para las próximas elecciones de junio, denunció públicamente la filtración de su número de teléfono: "He estado recibiendo llamadas sin parar y mensajes de odio, pues alguien publicó mi número de teléfono celular en las redes sociales". Es obvio lo que quieren hacer, de nuevo sus ataques son tan burdos como inofensivos. Los números que deberían preocuparles son los de las encuestas. A cambiar el número de teléfono. Que tengan buen día", concluyó Sheinbaum.

Jesús Ramírez, el actual Coordinador General de Comunicación Social del Gobierno, Citlalli Fernández, secretaria general de Morena, y Xóchitl Gálvez, la candidata presidencial de la oposición, también han denunciado la filtración de sus números telefónicos. Hechos por los que los medios de comunicación mexicanos han titulado la situación como "la guerra de los teléfonos" y advierten de que podrá tener transcendencia en la siguiente campaña electoral. "Filtraron mi número de teléfono y no han dejado de llegar mensajes. Preocúpense, porque esto ya nadie lo para", afirmó Gálvez en un mensaje en vídeo publicado en su cuenta de X, donde también opinó que las filtraciones de datos personales deben ser castigadas de acuerdo con la ley.

Tres investigaciones relacionan a AMLO con el narco

La investigación del New York Times por la que se desató "la guerra de los teléfonos" señala que "los funcionarios estadounidenses llegaron a la conclusión de que el gobierno de EEUU tenía pocas ganas de perseguir las acusaciones contra el líder de uno de sus principales aliados", y por ello aparcaron la investigación. La corresponsal del medio indicó que Washington cerró la investigación porque "podría provocar un conflicto diplomático con México", en particular tras el roce del Gobierno de López Obrador con el de Donald Trump (2017-2021) por el arresto en octubre de 2020 del exjefe del Ejército mexicano, Salvador Cienfuegos, acusado de narcotráfico.

Según Kitroeff, su intención es reanudar esa pesquisa que quedó archivada y que incluye la posible recepción de millones de dólares por parte de AMLO una vez asumió la presidencia de México. Sin embargo, el presidente mexicano sostiene que la motivación del periódico no es otra que tomar represalias por las críticas que este hizo contra el medio neoyorquino en una entrevista difundida esta semana con la periodista rusa Inna Afinogenova de Canal Red, la plataforma en YouTube del exlíder de Podemos, Pablo Iglesias. "No les gustó porque ayer la corresponsal del New York Times envía a Jesús Ramírez [portavoz de la Presidencia] un cuestionario, pero en un tono que ahora lo van a ver, amenazante, prepotente, dándonos a conocer que están haciendo una investigación con información de la DEA", contó.

Pero la del Times no es la única. La secuencia de reportajes comenzó hace menos de un mes con tres textos simultáneos en dos portales estadounidenses (ProPublica e InsightCrime) y la agencia de radio y televisión alemana DW, que daban cuenta de otra investigación de la agencia antidrogas de Estados Unidos sobre supuestos pagos hechos por el Cártel de Sinaloa a la primera campaña presidencial de López Obrador en 2006. El presidente respondió entonces señalando a los artículos como "calumnias" y a los periodistas de estos medios como "peones".

Después señaló directamente a Estados Unidos, a tan sólo unos meses de que ambos países celebren elecciones presidenciales. "¿Con qué derecho investigan a un gobierno, legal, legítimamente constituido de un país independiente? ¿Hay acaso un gobierno del mundo? ¿Qué, no cada país es independiente y soberano? No aceptamos injerencias de periodismo internacional, por famoso que sea", expuso. Para ese momento, López Obrador ya había dedicado más de una hora a destripar a la prensa ironizando en sus respuestas y perpetuándose en un constante desencuentro con los periodistas presentes en el Palacio Nacional.

Esta última polémica llega solamente un mes después de que se sustrajeran ilegalmente los datos personales de más de 200 periodistas nacionales e internacionales que cubren la información del presidente. Un hecho por el que todavía López Obrador no se ha pronunciado, aunque desde la Fiscalía General de la República (FGR) sostienen que mantienen una investigación.

