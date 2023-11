Un laboratorio de EEUU experimentó con una cepa de coronavirus de Wuhan 1 año antes de la pandemia

C. G.

Un laboratorio de Montana perteneciente a los Institutos Nacionales de Salud de EEUU (NIH, por sus siglas en inglés), bajo la dirección del doctor Anthony Fauci, infectó a 12 murciélagos egipcios de la fruta con un virus 'similar al SARS' llamado WIV1 en un laboratorio en 2018, según ha revelado el Daily Mail.

El Daily Mail informa que el coronavirus WIV1 fue enviado desde el laboratorio de Wuhan, el cual es investigado por el FBI como posible causante de la pandemia de Covid, y fue probado en murciélagos adquiridos de un zoológico 'a pie de carretera' en Maryland.

La investigación, revelada esta semana por un grupo de campaña cuyo nombre no ha sido desvelado, y reportada por Daily Mail, concluyó que el nuevo virus no podía causar una 'infección robusta'. No obstante, el periódico británico señala que esta investigación es una evidencia más de los vínculos entre el gobierno de EEUU y el laboratorio de Wuhan, así como de la financiación de investigaciones de virus peligrosos en todo el mundo.

Daily Mail añade que entre 2015 y 2023, al menos siete entidades de EEUU proporcionaron fondos de subvenciones del NIH a laboratorios en China para realizar experimentos con animales, sumando un total de $3,306,061.

El estudio —"El coronavirus similar al SARS WIV1-CoV no se replica en los murciélagos egipcios de la fruta"— fue publicado en la revista Viruses en 2018 y primero fue señalado por DRASTIC, un grupo de activistas de Internet que investiga los orígenes del Covid-19 y la teoría de la fuga de laboratorio, según Daily Mail.

El epidemiólogo Anthony Fauci en la Casa Blanca. EP

El grupo White Coat Waste Project está utilizando la Ley de Libertad de Información para solicitar más detalles sobre el experimento. El experimento de 2018 fue llevado a cabo en los Rocky Mountain Laboratories del NIH en Montana, supervisados por Fauci, el exdirector del National Institutes of Allergy and Infectious Diseases.

La investigación fue una colaboración entre los Rocky Mountain Laboratories del NIH y el colaborador del Wuhan Institute of Virology, Ralph Baric, de la Universidad de Carolina del Norte, según Daily Mail.

Los científicos obtuvieron 12 murciélagos egipcios de la fruta de un zoológico de Maryland y los inocularon con el coronavirus WIV1, detectado inicialmente en murciélagos herradura rufo chinos.

El periódico británico reporta que se realizaron exámenes diarios a los animales y se midieron aspectos como el peso corporal y la temperatura. También se tomaron muestras de la nariz y la garganta de los murciélagos.

Según estos hallazgos, los investigadores determinaron que el coronavirus WIV1 no causaba una 'infección robusta' y 'observaron evidencia muy limitada de replicación del virus'.

Los murciélagos habían sido enviados desde un zoológico 'a pie de carretera' de Maryland a la instalación de Montana supuestamente por el curador del zoológico y director de salud animal, quien había trabajado previamente en los laboratorios de pruebas con animales en el NIH desde 2003 hasta 2012, según WCW.

Ubicado en Thurmont, Maryland, a menos de 15 minutos de Camp David, el Catoctin Wildlife Preserve (CWP) tiene un historial de violaciones al bienestar animal y fue multado con $12,000 en 2012 por alojamiento de animales pobre y peligroso y cuidado inadecuado de los animales.

Los registros muestran que el refugio confinó a 523 animales regulados por el gobierno federal a partir de abril de 2023, incluidos 241 murciélagos, de los cuales 41 eran murciélagos egipcios de la fruta, según Daily Mail.

