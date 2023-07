Encuentran viva a Alicia Navarro, la joven con autismo que desapareció en Arizona en 2019

C. Gómez

Alicia Navarro, la joven con autismo que desapareció de su casa en Glendale (Arizona) hace casi cuatro años, ha sido encontrada en Montana y está a salvo, según anunció la policía de Glendale el miércoles por la tarde. “Alicia Navarro ha sido localizada. Ella está, a todas luces, a salvo. En general, está sana y feliz”, informó José Miguel Santiago, del Departamento de Policía de Glendale.

Según AZ Family's, Navarro desapareció en la madrugada del 15 de septiembre de 2019, cuando tenía sólo 14 años, mientras sus padres dormían y dejó una escueta nota: "Me escapé. Volveré, lo juro. Lo siento. Alicia". Pese a este mensaje, el caso ha sido tratado como una desaparición, en gran medida debido a la corta edad de la chica.

Hasta ahora, nada se había vuelto a saber de ella. No obstante, en estos años sus padres no perdieron la esperanza. Su madre incluso creó la página de Facebook 'Finding Alicia' para mantener activa la búsqueda, y también dar visibilidad a otros casos de desapariciones y alertar de los peligros de las redes sociales en los más jóvenes, un factor que consideraba que había podido influir en la desaparición de su hija.

Según ha informado la Policía de Arizona, que está trabajando en el caso junto al FBI, su madre ha sido la primera en conocer la buena noticia, quien ha compartido su agradecimiento en Facebook.

"Quiero agradecer a la comunidad por todo el apoyo infinito que me han dado. Los milagros sí existen y las oraciones sí se escuchan. Mi hija Alicia Navarro ha sido encontrada sana y salva. No puedo dar detalles, acaban de darme esta noticia hace poco, pero quiero agradecer todo el apoyo", ha declarado en un vídeo.

Alicia Navarro tiene ahora 18 años y fue ella misma la que acudió a la policía de un pueblo de Montana cercano a la frontera de Canadá.

Actualmente, tanto la policía como el FBI están investigando las causas de su desaparición y qué ha sido de ella todos estos años. No obstante, han adelantado que Navarro "no está en ningún tipo de problema y no enfrenta ningún cargo". "Está siendo extremadamente cooperativa con nuestros agentes y los compañeros federales", ha declarado el teniente del Departamento de Policía de Glendale, Scott Waiteen, en rueda de prensa.

Sobre su salud, han afirmado que "emocionalmente está abrumada", pero sana. Además, ya está en marcha el proceso de reunificación con su familia. "La ayudaremos de la forma que sea posible para asegurarnos de que se encuentra bien", han añadido las autoridades.

Los oficiales también han pedido "paciencia, no solo para nosotros como agentes del orden en esta investigación, sino también para Alicia y su familia".

"Solo podemos imaginar por lo que ella está pasando, mental, emocionalmente, así como su familia, y por mucho que nos gustaría decir que este es el final, probablemente sea solo el comienzo de hacia dónde irá esta investigación". En este sentido, Waiteen ha explicado que no descartan "ninguna línea de investigación" y que "todas las hipótesis están sobre la mesa" hasta que se esclarezca lo ocurrido.

"Tenemos que juntar las piezas del puzle", ha subrayado sin dar más detalles.

Sigue los temas que te interesan