16 policías mexicanos son secuestrados y tomados como rehenes para hacer dimitir a sus superiores

Un vídeo difundido el miércoles confirma que los 16 trabajadores de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana secuestrados el martes en Chiapas, México, están a salvo. Los rehenes, que todavía no han sido localizados ni liberados, solicitan la renuncia de tres funcionarios de la agencia de seguridad como condición para su liberación.

La búsqueda de estos 16 individuos comenzó el martes al mediodía cuando la Policía recibió un informe de que dos camionetas con individuos armados y encapuchados habían detenido un autobús administrativo en plena autopista. Los agresores obligaron a los 33 pasajeros a bajar y los amenazaron con armas largas. Permitieron que las mujeres fueran liberadas, pero obligaron a los hombres a subir a las camionetas.

Tanto la Fiscalía General de Chiapas como la Secretaría de Seguridad llevaron a cabo operativos de búsqueda por aire y tierra con el respaldo de las fuerzas armadas. También iniciaron un análisis exhaustivo de varios materiales de video y fotografías compartidos en redes sociales con el objetivo de identificar a los perpetradores y verificar los hechos ocurridos.

#SOS #EMERGENCIA #CÓDIGOROJO Este es el momento en que un grupo de hombres armados a bordo de varias camionetas interceptó un camión oficial de la #SSyPC con personal administrativo, luego de que salieron del cuartel general Llano San Juan. Bajaron a todos los hombres y dejaron a… pic.twitter.com/cLVDEEE9xf — Isaín Mandujano (@isain) June 28, 2023

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, también se sumó a los esfuerzos. Este miércoles, ofreció una conferencia matutina en el Palacio Nacional donde afirmó que su máxima prioridad era asegurar el rescate de los secuestrados con vida. Durante su discurso, subrayó que los responsables del secuestro no quedarán impunes, declarando que "el Gobierno no es cómplice de la delincuencia". Además, les advirtió que, si no liberaban a los cautivos, los acusaría "con sus papás y con sus abuelos".

A pesar de los esfuerzos mutuos, hasta este miércoles no se sabía nada del paradero de los rehenes. Entonces se hizo público un vídeo en el que se mostraba a los cautivos vivos en una habitación, aparentemente sin heridas graves. En la grabación, uno de los individuos habla a la cámara y afirma que todos se encuentran en buen estado, pero que existen condiciones para su liberación.

[López Obrador reconoce que su gobierno ha sido el de más homicidios en la historia de México]

"Antes que nada, en nombre de mis compañeros, quisiera expresar que nos encontramos muy bien para que no se preocupen nuestras familias”, comienza. “Por otro lado solicitamos al señor gobernador su valiosa intervención para que podamos nosotros estar con nuestras familias”.

Luego, explica que las demandas consistían en la renuncia inmediata del subsecretario de la Secretaría de Seguridad, Francisco Orantes Abadia, del director de la policía fronteriza, Roberto Yahir Hernández, y del director de la policía estatal preventiva, Marco Antonio Burguete Ramos. Señala la corrupción existente en la Policía Estatal. “Gracias y esperamos su pronta cooperación y atención del señor gobernador para que podamos estar con nuestras familias", termina.

Circula video donde los 14 trabajadores secuestrados de Chiapas dicen estar bien, piden la intervención del Gobernador y que para su liberación la condición es la renuncia de algunos funcionarios de la secretaría de seguridad pic.twitter.com/6BQCxIl402 — Azucena Uresti (@azucenau) June 28, 2023

La Secretaría de Seguridad emitió un comunicado en la tarde de este miércoles anunciando la detención de dos personas por su presunta participación en el secuestro. Sin embargo, hasta ahora no se ha confirmado nueva información sobre el paradero de los secuestrados ni se ha determinado si los tres funcionarios mencionados por el rehén han accedido a renunciar a sus cargos.

Gabriela Zepeda Soto, la comisionada general de la Secretaría de Seguridad, también aseguró que la unidad seguirá trabajando para encontrar a los empleados desaparecidos y que cuentan con más de mil elementos federales y estatales, incluyendo fuerzas especiales de la capital.

La Comisionada General Gabriela Zepeda Soto en conferencia de prensa este miércoles. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

"Agradezco al Gobierno Federal, especialmente a la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina y la Guardia Nacional, así como a las Fiscalías Estatales y Federales, por abordar este suceso de manera oportuna”, expresó Soto. “Seguiremos trabajando de manera coordinada para localizar y encontrar a nuestros 16 compañeros".

