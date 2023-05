Indignación en Irlanda del Norte con Biden por decir que su visita fue para "que los británicos no jodan"

A mediados de abril Joe Biden llegó a Belfast, capital de Irlanda del Norte, en un viaje publicitado como el regreso del hijo pródigo en el 25 aniversario del Viernes Santo: las raíces del presidente de Estados Unidos son irlandesas y católicas. Pero un mes ha durado esa percepción. El miércoles Biden dijo a sus colegas demócratas que si visitó Irlanda fue para "asegurarse de que los británicos no jodan" la paz, comentarios que no han gustado nada en ese país.

"Si crees que debería haber una relación especial entre Estados Unidos y Reino Unido, al menos muéstranos un poco de respeto", dijo el diputado del Partido Unionista Democrático (DUP) Sammy Wilson el jueves al periódico Evening Standard.

Hay que reconocer que Wilson nunca ha sido lo que se dice un partidario de Biden. Ya durante la visita del mandatario a Belfast y Dublín calificó al presidente estadounidense de ser "antibritánico".

El motivo entonces fue similar al que le ha enfadado ahora. Unas declaraciones donde Biden decía: "Quiero asegurarme de que los acuerdos irlandeses y de Windsor (entre la Unión Europea y el Reino Unido) se mantengan vigentes. Mantener la paz es lo principal. Parece que lo vamos a lograr, crucemos los dedos".

Uno de los objetivos del DUP es que Irlanda del Norte siga siendo parte del Reino Unido, pero también está boicoteando al actual Gobierno de la región por los acuerdos del brexit que están realizando con el primer ministro británico Rishi Sunak

Por este motivo, entre otros, el Partido Conservador de Sunak se ha apartado del malestar del DUP respecto a las declaraciones de Biden. "El contexto de la visita era la culminación del trabajo sustantivo entre el Reino Unido y la Unión Europea", dijo un portavoz de Downing Street.

"Y, en el fondo, la prioridad del Reino Unido siempre fue proteger el Acuerdo del Viernes Santo", añadió el portavoz. Algo con lo que Wilson tampoco está de acuerdo, y volvió a atacar a Biden: "Es tan terrible como aterrador pensar que este es el hombre que lidera el mundo libre".

" Black and Tans"

Esta no es la primera metedura de pata que hace Biden respecto a su visita a tierras irlandesas. Ya durante el viaje tuvo un lapsus que causó un gran revuelo en Irlanda.

Durante uno de los discursos públicos que dio, confundió a los All Blacks, el apodo con que es conocido la selección de rugby de Nueva Zelanda, con los Black and Tans, una fuerza paramilitar que sembró el terror en Irlanda mientras luchaba contra la revolución en 1920 para ayudar a la Real Policía Irlandesa en la represión del movimiento independentista irlandés.

El error se produjo cuando Biden, en un alarde de sus raíces irlandesas, contaba que su primo lejano Rob Kearney jugaba en un equipo de rugby irlandés que "venció a los Black and Tans". En realidad, claro, Biden quería decir que a quienes derrotaron realmente no fueron a estos soldados que vestían de negro y caqui (de ahí el nombre), sino al mítico equipo de los All Blacks.

La Casa Blanca corrigió el error rápidamente y, en la transcripción oficial del discurso, tachó "Black and Tans" y, en su lugar, puso "All Blacks". "Esto me lo dio uno de estos muchachos, aquí mismo. Era un gran jugador de rugby. Le dio una paliza a los All Blacks", dice la transcripción corregida.

