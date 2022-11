Cristina Fernández de Kirchner hace su primera reaparición pública desde el atentado de septiembre

La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, ha reaparecido en un acto público este viernes por primera vez desde el atentado fallido del pasado mes de septiembre después de que un hombre le apuntara con un arma a sólo unos centímetros de su cara cerca de su vivienda.

Cristina Fernández acudió a un acto de la Unión Obrera Metalúrgica subiéndose por primera vez a un escenario con público desde el ataque. Con el canto “Cristina presidenta”, los trabajadores y delegados metalúrgicos la recibieron entre aplausos y la vicepresidenta se dio un baño de masas con un fuerte operativo de seguridad.

En este acto, Fernández defendió su gestión y la de su marido, el ya fallecido Néstor Kirchner (2003-2007). "Venimos a actuar en nombre de 12,5 años de Gobierno, que sacaron al salir de la crisis más importante", exclamó Fernández, quien enumeró los logros de ambos gobiernos: salarios más altos en dólares, reapertura de paritarias, mayor participación del salario en el producto, desendeudamiento, recuperar la industria y las fuentes de trabajo.

"Recuperamos la clase media en Argentina. Es posible hacerlo porque ya lo hemos hecho", afirmó Fernández, quien se diferenció del Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) al endilgar a esa gestión, y no a la que comenzó en 2019, la situación actual -con una inflación de 85% y una pobreza de 39,5%-, y de los dirigentes llamados "libertarios", que ganan popularidad reivindicando la convertibilidad de los 90.

"Me quieren acusada"

Cristina Fernández de Kirchner también hizo referencia a la agresión que sufrió hace dos meses y afirmó que la justicia "no va a investigar nada porque me quieren de acusada, no de víctima".

La vicepresidenta también defendió la elección de Alberto Fernández como candidato a presidente en 2019, a pesar de que mantienen tensiones internas y a cuya gestión ha planteado fuertes críticas.

"No me arrepiento", dijo la vicepresidenta, al justificar aquella decisión, diciendo que "las decisiones políticas hay que juzgarlas y evaluarlas en el momento en que fueron tomadas".

