El 'odio irracional' de las redes contra el intento de asesinato a Kirchner: "Fue un montaje"

El intento de magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner en la madrugada de este viernes a las puertas de su casa en el bonaerense barrio de La Recoleta, donde se congregaba una multitud de simpatizantes, no ha generado un debate acerca de las posibles consecuencias que hubiera tenido en Argentina su consumación. Un suceso que hubiera perturbado, aún más, el futuro del país. Tampoco sobre la espiral de tensión cada vez más acrecentada en una sociedad políticamente fracturada. Ni siquiera la controversia propia de un asunto relativo a la seguridad.

La disputa más extendida ha sido la conspiranoica: la posibilidad de que la vicepresidenta argentina esté detrás de su propio intento de asesinato casi para luego acudir a su funeral como Tom Sawyer. En Twitter ya están cavadas las trincheras: los que extienden la sombra del "montaje" —el término que ha hecho fortuna como tendencia— y quienes los rebaten.

La bala no salió, pero sonó el chasquido de dos disparos encasquillados. Fernando Andrés Sabag Montiel, de origen brasileño y 35 años, apretó el gatillo, pero no quitó el seguro de un arma que alojaba en su recámara cinco balas del calibre 32. Con tatuajes nazis y antecedentes penales, uno de sus mejores amigos ha declarado en la televisión argentina que Sabag ya "no tenía nada que perder". De él dibujó una infancia marcada por el bullying que siempre arrastró hasta anegarse en un presente confuso.

[Brasileño, 35 años, con antecedentes y tatuajes nazis: así es el agresor de Cristina Fernández]

Que la bala no saliera, que los guardaespaldas no lo frenaran, que el presidente argentino, Alberto Fernández, haya decretado fiesta nacional o las encuestas de medios afines postulen a Kirchner, inmersa en un peliagudo proceso judicial que cuestiona aventando a sus seguidores, como posible candidata la Casa Rosada, son motivos suficientes para que muchos cuestionan la veracidad de lo sucedido.

Estos son algunos de los tuits con más tirón de quienes hablan de montaje:

Iglesias explicándole a Cristina Kirchner como hacer un montaje con balas.😜 pic.twitter.com/PLgWRa4AuV — Loli Soto (@CNMDJJ4) September 2, 2022

No soy experto en seguridad, pero el sentido común me dice que ningún equipo de Seguridad deja al VIP entre la multitud y un vehículo sin posibilidad de fuga..

Lo de Cristina Fernández de Kirchner huele a montaje hasta desde aquí pic.twitter.com/ExT6MvkPe5 — Tomás F. Terrados💙 🇪🇸✡✝🇺🇦 (@TomasFTerrados) September 2, 2022

Confirmado: Es todo un montaje mediático. No compren el buzón... pic.twitter.com/1RBFSJgIPj — 𝙇𝙚𝙪𝙣𝙖𝙢𝙚  (@leunameok) September 2, 2022

Lo de Cristina Kirchner huele a montaje a kilómetros. Recordemos que el de las balas en campaña electoral se reunió hace nada con ella. — Mr. HAL➰ (@OnlyHAL2) September 2, 2022

Ni siquiera lo esposaron. Es un montaje hecho por los hermanos Zucker. pic.twitter.com/tUnwmwg1Rp — Michi Fuzzy (@MichiFuzzy) September 2, 2022

Sacaron las vallas. Cristina se ríe frente a un tipo con un arma y justo en ese momento lo estaban filmando. La seguridad no activa el operativo cápsula. Durante 6 minutos sigue saludando, y Máximo un día antes adelantó lo que iba a suceder. Buscan el caos a través de un montaje. — Diego Álzaga Unzué (@atlanticsurff) September 2, 2022

Grotesco montaje el pseudo ataque a la ex presidenta de Argentina. Están a punto de meterla a la cárcel por corrupta y se inventan un ataque fallido para hacerla mártir. Clásica maña de la izquierda latinoamericana. Recuerden el dron que atacó a Maduro cuando estaba en crisis. — Esteban Arce (@estarc62) September 2, 2022

#CristinaKirchner Y el premio OSCARS para la mejor puesta en escena, dramatizacion y el mejor MONTAJE es para👇 pic.twitter.com/OhSMfsDoO7 — Ahlexxxx9 (@ahlexxxx9) September 2, 2022

#CristinaKirchner Y el premio OSCARS para la mejor puesta en escena, dramatizacion y el mejor MONTAJE es para👇 pic.twitter.com/OhSMfsDoO7 — Ahlexxxx9 (@ahlexxxx9) September 2, 2022

#CristinaKirchner Y el premio OSCARS para la mejor puesta en escena, dramatizacion y el mejor MONTAJE es para👇 pic.twitter.com/OhSMfsDoO7 — Ahlexxxx9 (@ahlexxxx9) September 2, 2022

El supuesto atentado de Cristina Kirchner es tan falso como el supuesto atentado contra Maduro el 2018. Son de guión estos delincuentes, cuando los empieza a cercar la justicia actúan así. Creando un montaje con la complicidad de los medios de comunicación. — Emilia 🇨🇱 🍂 (@camilaemiliasv) September 2, 2022

Pablo Iglesias recibió balas de las que jamás se volvió a hablar ni investigar pero las uso en campaña electoral, Cristina Fernandez de Kirchner es encañonada por una pistola que no tenía balas tras ser acusada de corrupción.



Hace unos días se reunieron. ¿Montaje?🤔 pic.twitter.com/rEwW8cpmDt — 𝗔𝗻𝗮 𝗱𝗲 𝗔𝘂𝘀𝘁𝗿𝗶𝗮 🇪🇸 (@anadeaustria_) September 2, 2022

Sigue los temas que te interesan