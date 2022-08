La justificación de Irán tras el ataque a Rushdie complica el acuerdo nuclear entre Irán y EEUU

El viernes, cuando Hadi Matar, un joven de 24 años simpatizante del régimen iraní, apuñaló brutalmente al escritor Salman Rushdie en Nueva York, las conversaciones para reavivar el acuerdo nuclear iraní continuaban en Viena. Una coincidencia en el tiempo que podría suponer un obstáculo en las negociaciones -que se encuentran en la recta final- entre EEUU e Irán sobre el pacto atómico.

Estas se habían iniciado a primeros de agosto y siguen hoy en marcha con el objetivo de salvar lo poco que queda del Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA, por sus siglas en inglés). Una hoja de ruta firmada en 2015 por Irán, Alemania, la Unión Europea y los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU (EEUU, Rusia, China, Reino Unido y Francia) y por el que Irán se comprometía a dejar de enriquecer uranio.

A cambio, estas potencias prometían levantar los castigos económicos que llevaban imponiendo al país desde que en 2003 el Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) descubrió que Irán llevaba 18 años desarrollando un programa nuclear en secreto.

Desde entonces, la actividad nuclear iraní ha inquietado a los principales líderes mundiales. De ahí que se celebrase que hace siete años, el expresidente Barack Obama lograse, tras casi dos años de negociaciones, sellar el JCPOA.

Sus esfuerzos, sin embargo, se vieron frustrados cuando Donald Trump decidió abandonar unilateralmente el acuerdo en 2018. Eso envalentonó a Irán a acelerar la acumulación de uranio (por encima de los límites establecidos por el pacto) y restringir las inspecciones del OIEA en su territorio. Eso sí, insistiendo siempre en que se utiliza para "fines pacíficos".

Cuando Biden llegó a la Casa Blanca en 2021 se mostró dispuesto a restaurar el pacto multilateral. Consiguió sentar a una delegación iraní en la mesa de negociación durante un año, pero el diálogo se estancó en marzo y no se ha retomado hasta este verano. Y parecía que iban a buen puerto... hasta que el intento de asesinato del novelista de origen indio ha vuelto a enturbiar las relaciones entre ambos países.

Sobre todo después de que este lunes, el Gobierno iraní haya rechazado toda responsabilidad del ataque, a pesar de la fetua que emitió el ayatolá Jomeini en 1989 y que ofrecía una recompensa por la muerte de Rushdie, a quien el régimen considera un "blasfemo" por Los versos satánicos.

Y no sólo eso: el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Naser Kananí, también ha señalado que "no se considera a nadie más que a Rushdie y a sus seguidores responsables de la culpa y de la condena".

El viernes, horas antes del ataque, la Unión Europea, como coordinadora de las conversaciones, envió a Irán las propuestas finales para sellar el nuevo pacto nuclear. Un texto que, según aseguró ese mismo día una fuente diplomática citada por la agencia estatal iraní IRNA, se "está revisando" y podría "ser aceptable" si se cumplen las peticiones del país sobre "las salvaguardas y las garantías".

Es decir, sus exigencias de que la comunidad internacional no lleve una supervisión exhaustiva sobre su tecnología nuclear y de que ningún futuro presidente estadounidense se desvincule del acuerdo, como hizo Trump. Sobre esto último, Biden ha recordado que se trata de un "pacto político y no un acuerdo bilateral", según recoge The New York Times.

Sin embargo, estos no son, de lejos, la cuestión más conflictiva, que tiene que ver con Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica, el brazo militar de élite del régimen iraní. Y es que en numerosas ocasiones, Teherán ha exigido como condición para cerrar el pacto que Estados Unidos excluya al cuerpo de su extensa lista de organizaciones terroristas.

Biden anunció desde el principio que no cedería en este aspecto y su postura podría haberse reafirmado en los últimos días.

Dos intentos de asesinato

Sobre todo después de que la semana pasada el Departamento de Justicia estadounidense culpase a un miembro de la Guardia Revolucionaria de Irán de intentar asesinar al exasesor de seguridad de Trump, John Bolton. Principal arquitecto de la imposición de sanciones económicas cada vez mayores y amenazas de represalias a Irán… hasta que el expresidente republicano le despidió vía Twitter.

Estados Unidos considera este ataque una represalia por el asesinato de Qasem Soleimani en enero de 2020, un alto comandante de la Guardia Revolucionaria asesinado con un dron en Bagdad.

Una conexión similar a la que se ha establecido con el apuñalamiento a Salman Rushdie por un hombre de origen libanés que, según las principales investigaciones policiales, simpatizaba en las redes sociales con la organización paramilitar.

Sobre ello se ha pronunciado el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, en un comunicado en el que acusa a las instituciones estatales iraníes de haber incitado a la violencia contra Rushdie durante generaciones.

"Estados Unidos y sus socios no flaquearán en nuestra determinación de hacer frente a estas amenazas, utilizando todas las herramientas apropiadas a nuestra disposición", ha asegurado Blinken.

