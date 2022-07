Carlos Paparoni, diputado de Venezuela: "Maduro usa el poder para sustentar al crimen organizado"

Carlos Paparoni es diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela y Comisionado Presidencial contra el Terrorismo y el Crimen Organizado. Trabaja en la Oficina Regional contra el lavado de dinero y la corrupción del Gobierno interino de Juan Guaidó, que fue reconocido el 23 de enero de 2019 por Estados Unidos (EEUU), bajo la presidencia de Donald Trump, y por una cincuentena de países, entre ellos los Veintisiete Estados miembros de la Unión Europea (UE).

Algo más de tres años después, ha cambiado mucho el panorama internacional. Una pandemia, la retirada de las tropas de EEUU de Afganistán, la guerra de Ucrania, la crisis económica y alimentaria que se cierne sobre medio mundo, la elevada inflación global -que en España ya es del 10,2%-, etc. Todo eso ha hecho que el el foco internacional haya virado y la problemática de Venezuela haya quedado en un segundo plano.

Sin embargo, el pueblo venezolano sigue sufriendo bajo el mandato de Nicolás Maduro, que lleva 10 años ostentado el poder (más los que estuvo como lugarteniente de Chávez). El Gobierno interino de Guaidó lleva estos tres años denunciando los abusos del chavismo y eso es precisamente lo que hace Carlos Paparoni en esta entrevista.

"Lo primero que hay que entender es quién es Nicolás Maduro. Para muchos es un proyecto político, de corte hegemónico y con un carácter totalitario. Y para otros se parece mucho más a las estructuras de crimen organizado que a las estructuras políticas criminales. El debate central para saber quién es Nicolás Maduro es si el crimen sustenta a la política o por el contrario la política sustenta al crimen organizado. Yo creo que en Venezuela, lamentablemente, la política sustenta al crimen organizado. Y para luchar contra el crimen organizado hay que tener ciertas características o existen ciertos métodos de presión", explica el Comisionado a EL ESPAÑOL.

"Específicamente se conocen tres en el mundo: la presión financiera, la presión personal y las presiones del entorno (familiares). Se ha avanzado algo en el tema de las presiones financieras, pero creo que hay que avanzar más", denuncia. Dando a entender que es necesaria una mayor colaboración internacional similar a la que Occidente está aplicando con Putin durante la guerra de Ucrania.

E insiste: "No tengo ninguna duda de que Nicolás Maduro es parte del crimen organizado. No es que lo sustenta, no es que tiene colaboración... O sea, Venezuela no es la Colombia de los años ochenta con Pablo Escobar, no es el México de los hermanos Arellano... Nicolás Maduro es parte del crimen organizado que hoy se sustenta en Venezuela. Y lo sustentamos hablando de las grandes denuncias de corrupción, del lavado de dinero, lo que está dispuesto a hacer para mantenerse en el poder: asesinatos, violaciones de derechos humanos y un largo etcétera".

La Venezuela actual

"Cuando hablamos de la actual Venezuela hay que decir que hay varias Venezuelas", explica Paparoni. "La Venezuela de la percepción, la Venezuela de la frivolidad, la Venezuela que comienza a tener un mantra de que todo se ha arreglado y la Venezuela que vive, la Venezuela común. Esa Venezuela que sigue teniendo un 94% de pobreza. Estamos hablando de esa Venezuela en la que 8 de cada 10 niños no comen completo, estamos hablando de una Venezuela que sigue sufriendo la peor crisis migratoria de América, sólo comparable con la de países en guerra como es actualmente lo que está ocurriendo en Ucrania. Y esa Venezuela donde pensar distinto sigue siendo un delito", expone.

Paparoni explica a este periódico que el presidente interino, Juan Guaidó, ha arrancado una gira nacional dentro del país. Y cuando estaba en el estado de Cojede "se suscitaron agresiones planificadas por Nicolás Maduro". Según el Comisionado "hubo presencia de altos miembros del partido de Nicolás Maduro", durante los ataques a Guaidó. Algo que "ha generado mucha alerta por el nivel de violencia que han comenzado". De acuerdo con Paparoni "parece que hay una amenaza real no solamente de que pueda haber una detención sino de que puedan atentar contra la vida" de Guaidó.

A pesar de estos hechos recientes y de todos los indicios el diputado defiende que el presidente interino "seguirá girando y yendo a los estados venezolanos" sean cuáles sean "las amenazas que puedan cernirse sobre él".

Para Paparoni pareciera "que el problema de Maduro no es solamente interno. Tiene la necesidad de conseguir reconocimiento internacional y de acceso a dinero. Y la comunidad internacional ha sido muy firme en la protección de Juan Guaidó, por eso creo que a Maduro se le complica un poco llevar a cabo su detención".

Para el Comisionado la única posibilidad de que esa situación cambiara sería que "el mundo comenzara a mirar a otras crisis" y se olvidara de Venezuela. En ese caso cree que "la posible detención de Guaidó o algo más (Dios no lo quiera) sería una de las acciones más anunciadas que habríamos visto en los últimos años". Y asegura que "hay una sensación generalizada de que eso puede ocurrir. Queda por determinar el cuando y el momento. Dios quiera que no sea así porque cada vez asumimos más el riesgo que tiene Juan Guaidó en Venezuela".

Oro de sangre

Una de las principales acusaciones del Comisionado Presidencial contra el Terrorismo y el Crimen Organizado es la del oro de sangre de Venezuela. "Mi país tiene una de las vetas de oro más grandes del mundo, que es la del arco minero del Orinoco. Para explotarla se necesita una autorización de la Asamblea Nacional. Y sin embargo, Nicolás Maduro comienza a explotar el arco minero aproximadamente en el año 2017 sin pasar por la Asamblea Nacional, lo que es completamente ilegal. Y además exporta este oro".

"El oro que sale de allí no es solamente el ecocidio más importante que se ha visto en el mundo, hay muchas personas que están muy preocupadas por el Amazonas y el arco minero es la punta de la selva del Amazonas", explica. "Es una de las biosferas más delicadas del planeta y hoy está completamente devastada. Maduro ha utilizado cianuro y ha envenenado gran parte de los ríos, de las reservas fluviales del planeta; pero además también hay grupos terroristas que han estado secuestrando a personas para obligarlas a realizar trabajados forzados allí", asegura.

"Y en lo que se refiere al oro de sangre, lo sacaban desde Venezuela hacia Turquía, se monetizaba en Rusia y se llevaban el dinero en efectivo de vuelta hacia Venezuela. Ese dinero es utilizado por Maduro para mantenerse en el poder mientras comete escocidos, mantiene a un pueblo subyugado y ampara la trata de personas vinculadas a lo que es la explotación del oro de sangre", sostiene. Y añade que "lo que está ocurriendo en el arco minero está alcanzando unas dimensiones que nunca antes se habían visto en la región".

