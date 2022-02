AMLO aclara que no busca "romper" con España pero quiere "pausar la relación" con nuestras empresas

Veinticuatro horas después de afirmar en público que México debía hacer "una pausa" en la relación con España, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ha aclarado sus palabras: "Dije que vamos a tener una pausa, vamos a serenar la relación. Pero no hablé de ruptura".

"Dicen que lo de la pausa es un lenguaje no existe en el ámbito diplomático, pero sí que lo entendieron", ha dicho, en referencia a la rápida reacción del ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, que enseguida pidió explicaciones. "No se trata de una ruptura, sino que es una protesta respetuosa y fraterna para hacerles ver a los españoles que en México no vamos a seguir tolerando abusos. No se trata de nada en contra del pueblo español", ha añadido.

En opinión de AMLO, "el pueblo de México y el pueblo de España deben saberlo. No es fobia, es que tenemos que respetarnos".

El mandatario mexicano ha afirmado que "nosotros somos muy respetuosos con el pueblo español, tenemos relaciones íntimas con el Gobierno de España, pero en los últimos tiempos del periodo neoliberal (se refiere a la política mexicana de los últimos 36 años) empresas españolas apoyadas por el poder político de España y de México abusaron de nuestra confianza y nos vieron como tierra de conquista", ha insistido.

Según AMLO, "en cada sexenio (periodo de duración de una legislatura en México) había una empresa favorita de España". Y ha puesto ejemplos concretos, señalando con el dedo a OHL, Iberdrola, o Repsol. "Llevaron a cabo una política caracterizada por el influyencismo" (sic), ha aseverado. "Al grado de que la secretaria de Energía pasó a ser directiva de una de estas empresas", ha indicado a modo de ejemplo.

