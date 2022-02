Albares pide explicaciones a López Obrador y dice que defenderá "ante cualquier país el interés de España"

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha salido al paso de la amenaza del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de "hacer una pausa" en las relaciones con el Gobierno de España, y también con las empresas de nuestro país. Albares ha pedido "explicaciones" a AMLO para que aclare "a qué se refiere con sus declaraciones súbitas, y qué traducción oficial quiere dar" a esa aseveración.

Recién aterrizaba en Lyon para la reunión informal de los ministros europeos de Exteriores, el jefe de la diplomacia española ha aclarado que en cualquier caso, "el Gobierno siempre defenderá los intereses de España en cualquier circunstancia y ante cualquier país".

Albares se topó con esta amenaza del mandatario mexicano mientras estaba inmerso en su 'gira por la paz' iniciada este martes camino de Kiev, donde ha expresado la solidaridad de España con Ucrania a su homólogo Dmytro Kuleba, con el primer ministro, Denys Shmyhal, y con el presidente del país, Volodymyr Zelensky. Este viaje lo llevará el jueves a Bruselas, donde tiene previsto encontrarse con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, y con el Alto Representante de la UE, Josep Borrell.

Así, la "sorpresa" del ministro de Exteriores era total, al punto de que en sus declaraciones a la prensa, pedía prudencia para "revisar" las declaraciones de López Obrador. Y hasta quiso quitarles hierro, dando por hecho que habían sido realizadas "en un ambiente informal, a preguntas de un periodista".

"Asociación estratégica"

Eso sí, a la espera de las explicaciones de la cancillería mexicana, Albares dejó claro que España "no ha hecho nada que merezca esas declaraciones" por parte del presidente de un país "con el que España tiene una asociación estratégica", más allá de una relación histórica, cultural y de amistad.

AMLO no sólo se refería a las relaciones políticas de su país con España, sino también a las comerciales. "Queremos tener buenas relaciones, pero no queremos que nos roben", apuntó el mandatario. "Es el caso de las empresas españolas, si ahora no es buena la relación y a mí me gustaría que hasta nos tardáramos en que se normalizara, para hacer una pausa, que yo creo que nos va a convenir a los mexicanos y a los españoles, desde luego al pueblo de México y al pueblo de España", apuntó.

Para Albares, está claro que "los Gobiernos lo que debemos hacer es acompañar esas relaciones empresariales". Es más, el titular de Exteriores remarcó que, en este momento, los intercambios empresariales entre ambos países son excelentes y crecientes.

"No entiendo a qué se puede referir el presidente López Obrador", concluía el ministro, "porque además estas palabras se contradicen no sólo con la realidad y con sus propias palabras de hace una semana, sino con las de su canciller, Marcelo Ebrard, con quien departí hace poco en Honduras", durante la toma de posesión de la presidenta, Xiomara Castro.

Como en otras ocasiones, el presidente hizo estas declaraciones al recordar presuntos actos de corrupción de las empresas españolas durante Gobiernos anteriores.

En particular, nombró compañías del sector energético y de la construcción que hicieron contratos con las Administraciones de Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Afirmó que existía un "contubernio arriba, una promiscuidad económica, política, en la cúpula de los Gobiernos de México y de España", durante unos "tres sexenios seguidos", apuntó. Aseguró que en este caso, México era el que llevaba la "peor parte" porque "nos saqueaban", según recoge Efe.

"Entonces, vale más darnos un tiempo, una pausa", reiteró.

En reiteradas ocasiones López Obrador ha criticado la negativa de España de ofrecer disculpas a los pueblos indígenas de México por los abusos cometidos durante la conquista como él pidió para 2021, cuando se conmemoraron 500 años de la efeméride, rebautizada como "resistencia indígena".

Pero el mandatario también ha acusado a las empresas españolas de aún ver a México como "tierra de conquista y saqueo", en particular tras la reforma energética de 2013 que abrió el sector a los privados.

