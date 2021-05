Biden autoriza extraditar fuera de Guantánamo a los tres primeros presos de su mandato

El Gobierno de Joe Biden ha autorizado transferir fuera de la base naval de Guantánamo, en Cuba, a sus primeros tres presos, aunque todavía se desconoce a dónde irán y cuándo, informaron este martes medios estadounidenses.



Estos tres reos se unen así a otros seis que tienen el visto bueno de Washington para salir de Guantánamo pero llevan años esperando el traslado, que tiene que ser a otro país.



En total, en la base naval tan solo quedan 40 de los cerca de 800 reclusos que llegó a albergar tras su apertura en 2002 ordenada por el entonces presidente, George W. Bush, en respuesta a los atentados del 11 de septiembre de 2001.



Los otros 31 reos están a la espera de juicio o son considerados demasiado peligrosos como para quedar en libertad, pese a no poder presentarse pruebas en su contra al haber sido obtenidas bajo tortura.



Los tres nuevos reos con el traslado autorizado son el paquistaní Saifullah Paracha, de 73 años; el también paquistaní Abdul Rabbani, de 54; y el yemení Uthman Abdul al-Rahim Uthman, de 40.



La autorización aún no ha sido publicada por el Gobierno, pero los reos han sido informados según han reportado sus abogados a medios estadounidenses, que también han recibido confirmación por parte de funcionarios bajo condición de anonimato.



El expresidente Barack Obama (2009-2017) prometió cerrar el penal de Guantánamo, un compromiso que no alcanzó a cumplir.



Obama quiso enviar a los presos a cárceles estadounidenses para cumplir su promesa, pero el Congreso bloqueó sus esfuerzos con diversos pretextos, por lo que el Gobierno los trasladó a otros países.



Con la llegada de Donald Trump (2017-2021) al poder, sin embargo, el Gobierno abandonó sus esfuerzos por cerrar el penal y tan solo trasladó a un solo reo en cuatro años.