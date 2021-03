Biden no se arrepiente de llamar "asesino" a Putin: "Fue una respuesta directa a una pregunta directa"

Joe Biden no se arrepiente de llamar "asesino" a Vladimir Putin. Desde la Casa Blanca, su portavoz, Jen Psaki, ha manifestado este jueves que el presidente estadounidense no se retractará por haber llamado "asesino" a su homólogo ruso. "No, el presidente dio una respuesta directa a una pregunta directa", ha dicho.

Tras sus palabras, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, instó a Biden a "mirarse en el espejo". Putin, que le deseó "buena salud" dejando al margen cualquier tipo de ironía, y aseveró que las personas "siempre proyectan en otros lo que piensa de sí mismas", según informaciones de la agencia de noticias Sputnik.

Así, Putin respondía a los controvertidos comentarios realizados por Biden a raíz de un informe de la Inteligencia estadounidense que sostiene que el Gobierno ruso interrió en las elecciones presidenciales del 3 de noviembre a favor del ahora expresidente Donald Trump.

"¡Mantente sano!"

"Las declaraciones de mi homólogo estadounidense me atañen personalmente. ¿Qué podría contestarle? Le diría: ¡mantente sano!", señaló. En este sentido, le deseó buena salud y matizó que no está siendo irónico ni gastando una broma.

Sin embargo, expresó que Estados Unidos tendrá que tener en cuenta los intereses de Rusia lo quiera o no. "Estados Unidos y su Gobierno, en general, tienden a buscar cierta relación con nosotros, pero solo en áreas que favorezcan su interés y solo bajo sus condiciones", aseguró.

"Aunque piensan que somos lo mismo, somos gente muy distinta. Tenemos una genética distinta, diferencias culturales y de códigos morales... Tendrán que aceptarlo a pesar de todos los intentos por socavar nuestro desarrollo. A pesar de las sanciones e insultos tendrán que vivir con ello", señaló.

Horas más tarde, el presidente ruso aseguró que está dispuesto a mantener un diálogo "en directo" con el jefe de la Casa Blanca, algo, dijo, que "sería interesante para el pueblo de Rusia y de Estados Unidos, al igual que para otros países".