Leopoldo López a Iglesias: "Quien no vea a Maduro como dictador, que revise su idea de democracia"

Leopoldo López ha realizado su primera comparecencia nada más aterrizar en España en Madrid, tras reunirse con Pedro Sánchez en la sede de Ferraz, en un acto sobrio en la Sala de Columnas del Círculo de Bellas Artes, con la bandera venezolana sobre un escenario de fondo negro, una mesa y una pantalla en la que se lee "Gobierno Encargado República Bolivariana de Venezuela".

"Tuvimos una reunión Pedro Sánchez y yo muy cordial, muy positiva. Veo en Sánchez mucha empatía por la causa de Venezuela y lo veo en él, en su partido y en su Gobierno. Espero poder reunirme con los líderes de otras organizaciones y partidos políticos aquí en España. En la reunión me quedó muy clara la posición de Pedro Sánchez en torno a Maduro como un dictador y su apoyo a unas elecciones libres, justas y verificables en Venezuela".

"Si alguien se hace llamar demócrata tiene que estar del lado de nuestra causa. Estoy seguro de que el presidente Sánchez va a ser proactivo en la causa de Venezuela", ha subrayado Leopoldo López.

Preguntado por por Unidas Podemos y los partidos que consideran a Nicolás Maduro como un "dictador", Leopoldo López ha afirmado que aquellos que no reconozcan a Maduro como un dictador deben revisar su propio concepto de libertad, democracia y promoción de derechos humanos". Nos enfrentaremos a cualquier defensor de Maduro desde el debate y las propuestas", ha añadido.

Salida

El líder de Voluntad Popular no ha querido dar detalles sobre cómo ha sido su salida de Venezuela. "No voy a dar detalles de mi salida de Venezuela por la responsabilidad que tengo con las personas que colaboraron. Y sobre mi condición legal en España todavía está por definir, pero estaré todo el tiempo que se me permita estar en España y llevar nuestro caso a otras partes del mundo".

López ha sido muy crítico con el régimen de Nicolás Maduro: "Durante mucho tiempo dijimos lo que estaba ocurriendo en nuestro país. Nicolás Maduro representa una estructura de poder corrupta, represora y vinculada al narcotráfico. Por eso estuve condenado a 14 años de cárcel de los que he cumplido siete. A persar de ello, nunca me arrepentí de aquella denuncia contra la dictadura", ha señalado.

"Hoy añado algo más, hoy le puedo decir claramente a Nicolás Maduro que es un asesino porque ordena a su fuerza pública y a sus grupos de represión a asesinar a gente", ha denunciado. "Hoy los venezolanos tenemos la posibilidad de ser uno los países más prósperos de América Latina y sin embargo somos el país más pobre del continente".

"Maduro ha mantenido un modelo toalmenete equivocado, erróneo, corrupto, represivo y que ha obligado a más de cinco millones de venezolanos a tener que salir del territorio nacional. Yo no quería salir de Venezuela, siempre lo dije. Lamentablemente las circunstancias me llevaron a tener que salir de Venezuela. Recojo en este sentido las palabras de Rómulo Betancourt: 'We will come back'. Le decimos a Venezuela y al mundo 'we will come back', vamos a regresar para construir la mejor Venezuela".

Objetivos en el exilio

A continuación ha destacado cuáles van a ser sus principales objetivos una vez que ha salido de la República de Venezuela: "Me voy a dedicar a tres cosas: lo primero, que en Venezuela se puedan celebrar unas elecciones libres, hacer lo que sea necesario para que los que han abusado del poder y violaciones de derechos puedan responder ante los organismos internacionales, en particular, a la Corte Penal Internacional (CPI). Y tercero, buscaremos todos los mecanismos para poder aliviar el sufrimiento de nuestro pueblo. Estos son los tres objetivos que he articulado con el presidente Guaidó esta misma mañana y que van a marcar nuestra agenda de trabajo" ha desvelado López durante su comparecencia.

En este sentido, ha querido expresar su agradecimiento "al Gobierno español, a mis hermanos, mis amigos y sobre todo al presidente legítimo de Venezuela, Juan Guaidó. Quiero agradecer también a la UE por el apoyo recibido, nos han acompañado en los últimos años para la conquista de libertad". "Somos un equipo, no estoy yo sólo. Somos un equipo que encabeza Juan Guaidó".

Y a renglón seguido ha aclarado que su llegada a Madrid fue "en avión comercial y pedí salir discretamente. No quise fotos por un motivo muy claro: mi mayor ilusión era dar una sorpresa a mi hija Manuela a mi hija Federica y a mi hijo Leopoldo. Y lo haría así mil veces más", ha aclarado Leopoldo López. Desmintiendo así las informaciones que habían salido en un primer momento sobre que su llegada a España fue en un avión privado.

"Vamos a regresar a una Venezuela libre, pero no será fácil. Vamos a lograr unas elecciones libres y justas para Venezuela. Nosotros vamos a dar nuestro mayor aporte para fortalecer la búsqueda internacional de los apoyos necesarios para Venezuela. Es una mezcla diversa de países, pero todos coinciden en que Venezuela merece unas elecciones libres. Son 60 países, el apoyo más grande conformado en torno a Venezuela desde la II Guerra Mundial", ha destacado López.

"Voy a intentar hacer más en el exilio que cuando estuve en la cárcel: esta va a ser una lucha larga. Me tocó desde el silencio llevar la cruz de la primera oleada de los presos políticos. Luego me tocó la etapa de casa por cárcel y luego la etapa de la Embajada de España. Yo no estoy sólo, trabajo con un equipo", ha vuelto a remarcar.

"A mí me costó mucho dejar Venezuela, no quería dejar mi país. Como decía Mandela: "El terreno de la lucha no lo escoge uno, lo escoge el opresor". "No puedo criticar a los que se quedan ni a los que se van, lo que sí puedo criticar es la pasividad".