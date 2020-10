Leopoldo López burla "el aparato represivo de Maduro" y huye de Venezuela rumbo a España

La política venezolana ha dado un nuevo e inesperado vuelco con la salida Leopoldo López del país. El reconocido opositor ha abandonado la Embajada de España en Caracas, donde se encontraba desde el 30 de abril de 2019, y ha puesto rumbo a Bogotá con España como objetivo final para reunirse con su familia. En unos mensajes en redes sociales en la madrugada de este sábado, ha asegurado que la decisión "no ha sido sencilla", y que seguirá "trabajando día y noche para alcanzar la libertad que nos merecemos todos los venezolanos".

Desde la fallida 'Operación Libertad' orquestada por el presidente interino, Juan Guaidó, en abril del año pasado para sacar a Nicolás Maduro del poder, Leopoldo López se ha mantenido como huésped en la Embajada española y alejado del foco mediático y político. En parte, por las limitaciones impuestas por el Gobierno de España como condición para dejarle permanecer en la Residencia.

A pesar de todo, las presiones sufridas por parte del gobierno de Maduro persistían y siempre había espías del Sebin apostados a las puertas de la residencia, tal y como contó su esposa, Lilian Tintori, a EL ESPAÑOL. Por esa razón, Tintori, que estuvo algo más de un mes con Leopoldo López, se vio obligada a huir con su hija Federica, que en ese momento tenía un año y medio, para llegar a Madrid.

En referencia a la huida del marido de Tintori, Guaidó ha escrito un tuit contra Maduro en el que se ríe de su incapacidad para controlar el país: "Maduro, no controlas nada. Burlando tu aparato represivo, logramos sacar a territorio internacional" a López.

Maduro, no controlas nada.



Burlando tu aparato represivo, logramos sacar a territorio internacional a nuestro Comisionado para el Centro de Gobierno, Leopoldo López.



Su aporte por Venezuela continua desde este nuevo espacio de acción. — Juan Guaidó (@jguaido) October 24, 2020

La salida de Leopoldo, como se refieren a él en Venezuela, ha sido confirmada por el Ministerio de Exteriores de España, que ha apuntado que ha sido "fruto de una decisión voluntaria y personal". Su marcha se produce en un momento clave para el país latinoamericano que por un lado aborda la crisis por la pandemia y, por otro, se acerca a las elecciones presidenciales que se celebrarán el 6 de diciembre.

Tras su marcha, el líder opositor ha asegurado en Twitter que seguirá trabajando "para alcanzar la libertad" de su país, si bien no ha desvelado aún su paradero actual. "Venezolanos, esta decisión no ha sido sencilla, pero tengan la seguridad de que cuentan con este servidor para dar la lucha desde cualquier espacio. No descansaremos y seguiremos trabajando día y noche para alcanzar la libertad que nos merecemos todos los venezolanos", ha escrito López en la red social.

Venezolanos, esta decisión no ha sido sencilla, pero tengan la seguridad de que cuentan con este servidor para dar la lucha desde cualquier espacio. No descansaremos y seguiremos trabajando día y noche para alcanzar la libertad que nos merecemos todos los venezolanos — Leopoldo López (@leopoldolopez) October 25, 2020

En este sentido, su partido, Voluntad Popular, ha afirmado que Leopoldo ha partido hacia "territorio internacional para impulsar nuevas acciones en la lucha por la libertad de Venezuela". Su regreso a la relevancia mediática podría ser clave para impulsar a Juan Guaidó como líder único de la oposición y evitar así un nuevo cisma en la sociedad venezolana ante una nueva victoria de Maduro.

Carrera política

Leopoldo ha sido el líder de la oposición venezolana durante décadas y ejerció como mentor de Juan Guaidó. Ambicioso desde su época estudiantil, volvió a Venezuela tras licenciarse en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy y obtener un máster en Políticas Públicas en Harvard.

Su carrera política comenzó en el partido Primero Justicia, donde se juntaron personajes tan reconocidos como Henrique Capriles o Julio Borges, y que irrumpió con fuerza como una nueva alternativa política. Fue elegido alcalde en el municipio de Chacao (en el área metropolitana de Caracas), el bastión de la oposición en el que ganó popularidad, dentro y fuera del país.

Juan Guaidó y Leopoldo López durante la 'Operación liberdad' en 2019. Reuters

Tuvo que pasar un lustro para que el nombre de Leopoldo López fuese conocido internacionalmente: en febrero de 2014 fue detenido durante unas masivas protestas contra el gobierno, al que tachaban de dictadura.

Fue condenado a 14 años de cárce y cumplió su condena durante casi tres en la prisión militar de Ramo Verde. En ese tiempo, Tintori denunció violaciones contra los derechos humanos y torturas contra su marido y otros presos políticos. Además, líderes de todo el mundo, ONG y observadores internacionales pidieron su liberación. Posteriormente, fue se le conmutó la pena de prisión por un arresto domiciliario que cumplió hasta abril de 2019.

Con su salida de Venezuela, queda esperar si Leopoldo López llega a España y, en caso de hacerlo, qué régimen solicitaría. Sus padres, Antonieta Mendoza y Leopoldo López Gil, viven actualmente en Madrid y llegaron como exiliados, pero Mariano Rajoy les otorgó la ciudadanía española. López Gil ahora es eurodiputado y miembro del Partido Popular. Por su parte, Lilian Tintori llegó a España en "ejercicio de su libertad de movimiento" y vive con los tres hijos del matrimonio.