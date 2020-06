El secretario de Defensa rechaza utilizar al Ejército contra los manifestantes: "Es para casos extremos"

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Mark Esper, ha marcado distancias con el presidente, Donald Trump, y ha aclarado públicamente que no está a favor de invocar la Ley de Insurrección para que las Fuerzas Armadas se sumen al despliegue de seguridad ante las protestas convocadas por la muerte de George Floyd.



Esper ha alegado que esta ley, que se remonta a principios del siglo XIX, "solo debería usarse como último recurso y en caso de las situaciones más urgentes y extremas", alegando que si son necesarios refuerzos "la Guardia Nacional encaja mejor" a nivel interno.



"Digo esto no sólo como secretario de Defensa, sino también como antiguo soldado y exmiembro de la Guardia Nacional", ha señalado Esper, en sus primeras declaraciones públicas desde que estallaron los disturbios, que el presidente Trump ha abogado por aplacar a toda costa, informa The Hill.



Trump, que no ha escatimado críticas contra los manifestantes que claman contra el racismo tras la muerte de Floyd, ha amenazado esta semana con invocar la Ley de Insurrección si las autoridades estatales y locales no toman las medidas oportunas para contener a los manifestantes.

Tras siete noches de protestas consecutivas por la muerte de George Floyd, el presidente estadounidense ha abogado por la mano dura para sofocar las revueltas. En una reunión con los gobernadores reclamó "cargas, detenciones y sentencias de cárcel" para los manifestantes, a los que ha llamado "matones".

George Floyd, un afroamericano de 46 años, murió el pasado 25 de mayo en Mineapolis tras una brutal detención que fue grabada y difundida en redes sociales por varios transeúntes. Varias patrullas de la policía acudieron tras la llamada de alerta de una tienda de alimentación: un hombre intentó comprar un paquete de tabaco con un billete falso de 20 dólares.

Tras identificarle y forcejear con él, un grupo de agentes le inmovilizaron en el suelo como demuestran las imágenes. Uno de los policías implicados, que ya ha sido detenido, aplasta su rodilla contra el cuello de Floyd. Según la autopsia la muerte fue un homicidio por asfixia.