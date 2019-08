Alberto Fernández y la 'banda' de peronistas que prepara el regreso al poder de CFK

Este domingo han tenido lugar en Argentina las primarias presidenciales que han dado la victoria al candidato del kirchnerismo, Alberto Fernández (47,6 %), con un amplio margen sobre Mauricio Macri (32,1 %), con el 99% de los votos escrutados. Aunque el resultado no es definitivo, estas elecciones, que los argentinos llaman PASO (Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias), suelen ser un buen termómetro de cara a las generales.

Las encuestas daban la victoria a Fernández, que lleva como vicepresidenta a Cristina Fernández de Kirchner, pero no auguraban tanta diferencia entre ambos candidatos en una convocatoria en la que la participación ha sido del 75 %. Los que han conseguido más del 1,5 % de los votos podrán concurrir a las elecciones generales del 27 de octubre, los demás quedan fuera.

"Hemos tenido una mala elección y eso nos obliga a partir de mañana a redoblar los esfuerzos para que en octubre logremos el apoyo que se necesite para continuar con el cambio" reconoció Macri la noche electoral. Por su parte, Fernández declaró ante sus simpatizantes: "Argentina hoy está pariendo otro país y en ese país el único el trabajo que tenemos Cristina y yo es que los argentinos recuperen la felicidad que han perdido".

Alberto Fernández ganaba las primarias el domingo 11 de agosto.

¿Quién es Alberto Fernández?

El hombre que concurre a las elecciones generales como candidato a la presidencia de la formación peronista Frente de Todos fue elegido por la propia Cristina de Kirchner el 18 de mayo para liderar la fórmula en la que ella será la segunda de a bordo.

Se esperaba que fuera ella la que se presentara, pero parece que convenía que estuviera en segundo plano debido a los casos de corrupción en los que está involucrada. De hecho, este domingo no se encontraba junto a Fernández en la celebración.

Fernández es un hombre del kirchnerismo, especialmente durante la época de Néstor Kirchner. Entre el 85 el 89 fue subdirector general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía, hasta el 95 superintendente de Seguros de la Nación y de 2003 a 2008, jefe del Gabinete de Ministros de la Nación.

El nombramiento no estuvo exento de polémica, ya que Fernández acusó a Cristina Kirchner de "presionar a los jueces" y de haber tirado "por la borda todo lo que hizo Néstor [marido de Cristina]". Kirchner, cuando anunció a Fernández, admitió que había tenido sus "diferencias" pero que quería hacer realidad el lema del peronismo: "Primero la Patria, después el movimiento y por último los hombres".

Los hombres de Fernández

Alrededor de Fernández hay otros hombres del peronismo que han triunfado también en estas elecciones. Uno de los más importantes es Axel Kicillof, que fue ministro de Economía con Cristina Kirchner y que ha ganado las primaria para candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires con una diferencia de 17 puntos sobre la candidata de Macri, Eugenia Vidal.

Por otro lado, Sergio Massa, líder del Frente Renovador, peronista pero separado del Partido Justicialista de Kirchner, había concurrido a las PASO unido a los kirchneristas después de que Fernández fuera nombrado candidato. Esto ha supuesto beneficio electoral para Massa, que se presentaba como diputado nacional el la provincia de Buenos Aires y ha ganado.

También el hijo de los Kirchner, Máximo Kirchner, actual diputado nacional, es de los cercanos a Fernández y ha celebrado el triunfo de las primarias en el escenario de Frente de Todos en Buenos Aires, donde se fundió en un abrazo con Massa, su nuevo aliado en la provincia. "No se trata de reconstuir lo que fue sino de construir lo que viene" declaró, a la vez que pidió a los de Macri una "campaña limpia".

Desempleo, inflación y pobreza

Los indicadores económicos no han mejorado mucho durante la legislatura de Mauricio Macri y parece que el resultado de las primarias es un voto de castigo por la situación actual. Macri recibió un país quebrado y en estos cuatro años la situación no parece haber mejorado mucho. A pesar de que ha impulsado una presencia de Argentina en los mercados internacionales y una imagen algo más transparente comparada con la corrupta de Kirchner, una legislatura no ha sido suficiente para levantar el país.

La inflación está disparada en un 22 % y la pobreza es del 32 %. Macri tuvo que pedir un rescate al Fondo Monetario Internacional de 56.000 millones de dólares y ha implantado un impopular plan de austeridad. El candidato de Juntos por el Cambio sique apostando por la apertura como solución para la economía, mientras que los peronistas apuestan por un mayor intervencionismo estatal.