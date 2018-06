Mexicanos en desbandada

México es tan grande que caben en él tres Españas. Tan grande y de recursos naturales tan abundantes que después de 300 años de colonialismo español, 197 de independencia y 72 de gobiernos del PRI no han acabado con ellos. Partido Revolucionario e Institucional. ¿Cabe mayor contradicción?.

La corrupción es probablemente, la institución mas democrática de la República Méxicana. Abarca hoy a, prácticamente, todos los sectores de la población. Desde el más alto al más bajo. El “A mí, que me pongan donde halla” o, "El que no cede no avanza" son lemas de subsistencia para una población de 127,5 millones de habitantes de los cuales 55 millones están en el umbral de la miseria mas absoluta; cifra que en 2018 se antoja exigua ante el crecimiento poblacional, la pérdida de poder adquisitivo del peso por las fluctuaciones del dólar norteamericano, y los datos oficiales que facilita el INEGI ( Instituto Nacional de Estadística y Geografía) afirmando que tan solo 53,6 millones son asalariados. Hoy en día el salario mínimo se sitúa en 8,32 pesos (0,36€).

Cifras que hablan de una profunda pobreza y desigualdad en contraposición al número de millonarios, el de aviones y helicópteros particulares que surcan diariamente los cielos de la capital, al de las casas en Nueva York, Miami, San Diego o Aspen propiedad de mexicanos o al precio del metro cuadrado de la vivienda de lujo en las zonas residenciales de México en donde reside la burbuja de las castas privilegiadas.

Solo cuatro empresarios que hicieron sus fortunas a partir de sectores privados, concesionados o bien regulados por el sector público, controlan hoy el 9% del PIB mexicano. Se trata de Carlos Slim, Carlos Larrea, Alberto Bailleres y Ricardo Salinas Pliego. Algunos de ellos en el foco del candidato a la presidencia Lopez Obrador. Podríamos afirmar sin riesgo a errar, que el numero total de familias que controlan hoy las grandes cifras de la economía no supera la decena.

El 1% de la población percibe el 21% del total de ingresos, lo que en México ha acrecentado la desigualdad, la pobreza extrema y la capacidad de influencia de las castas empresariales sobre los poderes políticos. El empresario Carlos Slim accionista mayoritario en España de FCC acumula una fortuna de 67.100 millones, segun Forbes. Un vigilante privado trabajando turnos de 24 horas sin interrupción cobra 5.000 pesos mensuales al mes.

Un segmento de población hasta ahora dócil y humillado con salarios tercermundistas y la compra del voto. Un mal secular en una nación mayoritaria de hambrientos. Colchones, refrigeradores, televisiones, canastas de comida o pintura para dar color al gris de las humildes casas que rodean la gran ciudad de México son el precio a pagar por los partidos políticos. El amarillo del PRD, el rojo del PRI, el azul por el PAN, el café por MORENA. Un paseo por los suburbios y barrancas donde se hacinan el mayor porcentaje de la población es suficiente para entender el alcance de la compra de voluntades.

Ahora, en las elecciones de este domingo, todo parece indicar que no habrá suficiente pintura para cambiar la intención de voto del pueblo más desfavorecido y mayoritario hacia el candidato López Obrador (Morena). El Gran Líder de una izquierda revolucionaria capaz de generar el entusiasmo de un Mesías entre los que menos tienen y mas esperan. El discurso de López es demoledor cuando habla de injusticia, desigualdad, impunidad, corrupción o inseguridad ciudadana.

Acabar con la corrupción institucional, repartir la riqueza y generar confianza son la bases de un programa electoral que cae en terreno fértil y abonado por decenios de políticas de robo sistemático desde las mas altas instituciones de la nación. Dieciséis Gobernadores están hoy en la cárcel o encausados por diversos delitos.

Las elecciones de este 1 de julio serán las mas decisivas a la que se enfrenta México desde que Plutarco Elias Calles asumiera la presidencia allá por 1924. Y, eso lo saben bien los que más tienen que perder en esta próximas elecciones presidenciales, los que acumulan la riqueza de un país desigual y ahora temerosos, y por primera vez en sus vidas, frágiles e incapaces ante lo que ya se antoja será una nueva revolución mexicana.

Cartel electoral de López Obrador en un autobús de México DF. Reuters

Las condiciones para una fuga

Hace unos días, un empresario de la construcción en Madrid me preguntaba: ¿Qué está sucediendo en México? Lo decía ante la afluencia de mexicanos que lo compran todo. Pisos, edificios, fincas, compañías... Todo y a tal velocidad que los precios de la vivienda en Madrid han subido un 30% por ciento en los últimos seis meses.

Hay promociones de obra nueva por encima de 15.000 euros por metro cuadrado. Un espejismo, que no guarda relación fuera de las zonas en donde estos adquieren viviendas en los barrios de Salamanca, Chamberi o Retiro. Pero, ¿quiénes son estos mexicanos cuyos capitales huyen de México a la misma velocidad que sus almas?

¿Que ha sucedido para que por primera vez en su historia posrevolucionaria, los amos de la economía recelen de los títeres políticos que, durante decenios encumbraron, y consideren en peligro privilegios y capitales que han amasado durante generaciones?

–Aun nada, pero sucederá. La respuesta es simple, la previsible victoria de López Obrador en las próximas elecciones presidenciales, el miedo a las revanchas del pueblo, al rencor acumulado por años de desprecio, abandono y salarios cercanos a la esclavitud, han creado las condiciones ideales para la desbandada. Nadie es más responsable que estos aprendices de oligarcas de la situación a la que han llevado a México. Y ellos lo saben.