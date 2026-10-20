Marruecos acusa a partidarios del Polisario de vandalizar su consulado en Orly durante los disturbios en Francia

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LO ESENCIAL Las claves Marruecos denuncia la detenci#n de tres personas vinculadas al Frente Polisario por realizar pintadas pol#ticas en su consulado en Orly (Par#s). Los hechos ocurrieron en el contexto de la violenta oleada de protestas y saqueos que ha afectado a miles de comercios en toda Francia. Ciudades como Marsella, Niza y Burdeos aplican toques de queda parciales para atajar la violencia urbana y prevenir nuevos disturbios. Las autoridades francesas han arrestado a m#s de 2.500 personas, con las primeras condenas de prisi#n y la detenci#n del sospechoso de incendiar el Ayuntamiento de Limoges.

Tres personas presuntamente vinculadas al Frente Polisario han sido detenidas por los actos vandálicos cometidos contra el consulado de Marruecos en Orly, a las afueras de París. Los hechos ocurrieron en la noche del 15 al 16 de octubre, en los prolegómenos del violento fin de semana de protestas en Francia.

Según el medio Medias24, hay cinco personas identificadas de las que tres se encuentran detenidas. Los actos vandálicos habrían consistido en la realización de pintadas "de carácter político", según el comunicado del Ministerio de Exteriores de Marruecos, en los muros del recinto.

El consulado ha emitido su "firme condena" del acto, además de constatar el "vivo enfado" y "la profunda indignación" de la comunidad marroquí en suelo francés contra la representación oficial de su país. Vinculan el acto al apoyo de la ONU al plan autonomista marroquí para el Sáhara Occidental, que está pendiente de refrendarse el próximo día 31.

Tres de las principales ciudades francesas, Marsella, Niza y Burdeos, se encaminan este martes a su segunda noche consecutiva de toques de queda parciales suscritos a ciertos barrios, mientras el Gobierno francés ha anunciado nuevas ayudas para las empresas impactadas por los saqueos del fin de semana.

Después de la inaudita oleada de violencia urbana que afectó a al menos 3.000 establecimientos comerciales en todo el país, las autoridades aún no han decidido si restablecerán también el toque de queda parcial por segunda noche consecutiva en otras grandes urbes como París y Lyon, aunque el primer ministro, Sébastien Lecornu, ya se felicitó de la pasada "noche de tranquilidad" tras aplicar el dispositivo.

El toque de queda de Marsella se aplica desde las 22 horas locales hasta las 5 en las áreas más próximas a centros comerciales, mientras que el de Niza -ciudad gobernada por un aliado de la líder ultraderechista Marine Le Pen- será entre las 21 horas y las 6 hasta el próximo 26 de octubre. El de Burdeos se aplica desde las 22 horas locales hasta las 7 y también hasta el 26 de octubre.

En la última noche, París y Lyon aplicaron respectivos toques de queda que aún se desconoce si serán renovados. El de la capital se aplicó a zonas muy transitadas o comerciales, como la plaza de la République o Les Halles, y centros de poder como la sede de Gobierno (Matignon), la Asamblea Nacional francesa y el Elíseo.

Esta medida buscaba atajar los saqueos y pillajes producidos al margen de las manifestaciones del sábado 17 de octubre contra el encarecimiento de la vida y la degradación de la Sanidad y la Educación.

De los algo más de 2.500 arrestados en los disturbios producidos en toda Francia (95 % hombres y 70 % mayores de edad), 149 han pasado a prisión preventiva, de acuerdo con los últimos datos del ministro de Justicia, Gérald Darmanin.

Darmanin ha abogado por una respuesta "muy dura" por parte de las autoridades judiciales y, en declaraciones a los medios ultraconservadores CNews y Europe 1, habló de un perfil variado entre los infractores.

"Entre los detenidos hay de todo: personas de origen inmigrante, personas extranjeras, pero también hay personas que están perfectamente integradas, que son francesas", indicó.

Detenido en Limoges

Una de las detenciones más mediáticas ha sido la de uno de los sospechosos de provocar el incendio del histórico Ayuntamiento de Limoges, que causó el derrumbe de su campanario y que dio la vuelta al mundo como imagen del caos de las protestas del sábado.

La detención, que se produjo en Val d'Issoire, entre Limoges y Poitiers, contó con la asistencia de la unidad regional del RAID, el cuerpo de intervención de élite de la Policía francesa con sede en Burdeos. Según la prensa, el sospechoso estaba fichado por pertenecer al movimiento de la ultraizquierda.

En los primeros juicios exprés celebrados desde las revueltas del fin de semana, los acusados han escuchado las primeras condenas. En la propia Limoges, uno de los saqueadores de una tienda Lacoste fue condenado a ocho meses de prisión sustituida con brazalete electrónico.

Aunque este joven de 25 años ya tenía antecedentes por tráfico de drogas, otros carecían de historial delictivo, como tres jóvenes de entre 20 y 25 años castigados con 10 meses de cárcel efectiva por haber robado la tienda de videojuegos Micromania de Lille (norte).