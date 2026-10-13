Marruecos boicoteó a España en el 12-O por la coincidencia entre la visita de Felipe VI a Ceuta y el pacto de gobierno de Mansouri

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LO ESENCIAL Las claves Marruecos justificó la ausencia de altos representantes en la recepción de la Embajada de España durante la Fiesta Nacional por las negociaciones del nuevo Ejecutivo. Medios afines a la monarquía alauí tildaron de provocadora la coincidencia entre el pacto de gobierno y la visita programada de los Reyes Felipe VI y Letizia a Ceuta y Melilla. Fatima Ezzahra Mansouri se convertirá en la primera mujer en presidir el Gobierno de Marruecos tras sellar una alianza de coalición entre cuatro partidos. La nueva coalición suma 207 de los 395 escaños del Parlamento marroquí, garantizando la mayoría absoluta tras unas elecciones con un 38,08 % de participación.

Los partidos Autenticidad y Modernidad (PAM, liberal), ganador de las recientes elecciones legislativas de Marruecos, selló el lunes una alianza con otras cuatro fuerzas de centroizquierda para formar el nuevo Gobierno del país. El país estará presidido por primera vez por una mujer, Fatima Ezzahra Mansouri.

El acuerdo llega después de que el rey Mohamed VI encargara a Mansouri, que ocupa el cargo de coordinadora nacional del PAM, la formación del nuevo Ejecutivo. La coalición estará integrada por el PAM, Istiqlal (PI, nacionalista), Unión Socialista de Fuerzas Populares (USFP) y Progreso y Socialismo (PPS).

En un comunicado conjunto, las cuatro formaciones señalaron este lunes que la alianza reúne a partidos con "afinidad ideológica y política", unidos en torno a una "visión reformista", y que acompañará la ambición de construir "un Marruecos en ascenso que avance a una sola velocidad".

Precisamente, el desarrollo de la negociación para la formación del nuevo Gobierno fue uno de los argumentos esgrimidos para justificar la ausencia de representación de alto nivel en la recepción organizada por la Embajada de España en la capital marroquí con motivo de la Fiesta Nacional.

Esa ausencia se produjo en un contexto marcado por las tensiones bilaterales entre Madrid y Rabat tras la crisis de Ceuta y en vísperas de la visita de los Reyes a esa ciudad autónoma española.

Medios oficialistas como Le12.ma han relacionado ambos acontecimientos. "En vísperas de la formación del gobierno de Fátima Zahra Mansouri, el rey Felipe VI de España y su esposa se dirigirán el martes por la mañana a las ciudades ocupadas de Ceuta y Melilla", advierten.

El Mansouri se reúne con Mohamed Vi para recibir el encargo de formar Gobierno. Palacio Real de Marruecos

"Esta visita se produce además en un momento delicado, al servicio de una campaña electoral prematura que responde a los intereses de la derecha y la extrema derecha en España", prosigue el artículo.

"Para Marruecos, esta visita se considera un paso provocador e imprudente que ignora la sensibilidad del asunto y pone a prueba los límites de la paciencia diplomática entre Rabat y Madrid", añade el medio afín a la monarquía marroquí.

Las prioridades del gobierno Mansouri

Las consultas entre las cuatro formaciones, según el comunicado, abordaron los desafíos internos y externos del país y buscaron responder a las expectativas ciudadanas de condiciones de vida dignas, más libertades y derechos, justicia social, equidad territorial y prosperidad económica.

Los partidos subrayaron el carácter histórico del nombramiento de Mansouri, la primera mujer que encabezará un Gobierno en Marruecos, y se comprometieron a proponer ministros que reúnan "competencia, sensibilidad política, honradez e integridad" para formar un Ejecutivo "cohesionado y fuerte", capaz de aplicar un programa que se elaborará "a la mayor brevedad".

La coalición de PAM, PI, USFP y PPS suma 207 de los 395 escaños de la Cámara de Representantes (cámara baja del Parlamento de Marruecos), nueve por encima de la mayoría absoluta, según los resultados de las elecciones legislativas.

Las legislativas, celebradas el pasado 23 de septiembre, registraron una participación del 38,08 %, la más baja desde 2007. A las urnas acudieron unos seis millones de los 15,8 millones de electores inscritos en un censo de alrededor de 28 millones de personas con derecho a voto en Marruecos.