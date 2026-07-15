Marruecos libera al periodista crítico Ali Lmrabet tras declarar ante un juez acusado de un delito de difamación

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Las claves Generado con IA Marruecos ha liberado al periodista Ali Lmrabet, detenido el domingo por supuesta difamación tras su llegada desde España. La Fiscalía de Casablanca revisó el caso, completó la investigación y devolvió a Lmrabet sus objetos personales incautados. Lmrabet, crítico con el régimen marroquí y fundador de varios medios, ya había sufrido prisión y prohibiciones por su labor periodística. Su liberación coincide con la visita oficial del primer ministro francés a Rabat.

Marruecos ha anunciado este miércoles la liberación del periodista independiente Ali Lmrabet, detenido el domingo a su llegada al país procedente de España por supuestos cargos de difamación, según la agencia oficial marroquí MAP.

"El Fiscal del Rey en el Tribunal Penal de Casablanca anunció que la Fiscalía decidió liberar a la persona identificada (como A.M.) después de revisar y estudiar los diversos documentos procesales, completar la investigación y realizar la pericia técnica necesaria", ha señalado la Fiscalía en un breve comunicado.

La detención de Lmrabet, uno de los periodistas más críticos con la política marroquí, había desatado una ola de condena de organizaciones internacionales. Su esposa había denunciado en una entrevista con EL ESPAÑOL que se trataba de un "secuestro".

Lmrabet se encontraba encarcelado en Casablanca desde el domingo 12 de julio cuando aterrizó en el Aeropuerto Ibn Battouta de Tánger para solucionar unos asuntos familiares en Tetuán tras el fallecimiento de su padre. Ayer compareció ante un magistrado que debía determinar las medidas cautelares. Ahora se encuentra bien y ya fuera de las dependencias de la Fiscalía de Casablanca, según informa la agencia Efe.

El periodista fue puesto a disposición de la Fiscalía el miércoles e "interrogado sobre los hechos que se le imputan, de conformidad con las normas previstas por la ley, y se le brindaron todas las garantías y derechos que la ley le otorga, incluyendo el derecho a someterse a un examen médico", según la Fiscalía.

El organismo le ha devuelto los objetos incautados, que son dos ordenadores, un dispositivo de almacenamiento y un teléfono móvil.

Otras detenciones

Ali Lmrabet, con pasaporte francés y residente en España, es un periodista independiente con una trayectoria de más de tres décadas. Fue uno de los periodistas fundadores del mítico semanario Le Journal, una publicación que, durante los años 90, abrió en Marruecos nuevos espacios de información y abordó temas que hasta entonces apenas tenían cabida en la prensa del país.

A partir del año 2000 inició un proyecto editorial con publicaciones como Demain, Demain Magazine y Douman, cabeceras de investigación que incorporaron la sátira y el humor político, inspirándose en parte en algunas publicaciones españolas de la Transición y en experiencias de otros países. Alcanzaron una gran repercusión, pero también fueron objeto de prohibiciones por parte de las autoridades.

Como consecuencia de su labor periodística, Ali pasó cerca de un año en prisión. Posteriormente se le impuso una prohibición de ejercer el periodismo en su país durante 10 años. Más adelante, también tuvo serias dificultades para renovar su documentación marroquí. Durante ese periodo llevó a cabo varias huelgas de hambre en defensa de sus derechos y mantuvo siempre una actitud de firmeza y resistencia.

El pasado domingo volvió a ser detenido para responder sobre supuestos delitos relacionados con "la publicación de una serie de contenidos digitales que contienen declaraciones difamatorias e injuriosas contra personas e instituciones, así como expresiones ofensivas dirigidas contra organismos regulados por la ley".

Su puesta en libertad se produce horas antes de la llegada a Rabat del primer ministro francés, Sebastien Lecornu, acompañado de una extensa delegación ministerial.