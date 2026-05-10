Moulay Hassan quema etapas para suceder a Mohamed VI: así supervisará la modernización del Ejército de Marruecos

Además del ámbito militar, Moulay Hassan ha representado a su padre en actos oficiales y sociales, asumiendo un papel cada vez más visible en la vida pública marroquí.

La designación de Moulay Hassan forma parte de una transición ordenada en la monarquía alauita, reforzando la unión entre el ejército y la corona.

Su nuevo cargo implica gestionar operativamente el núcleo de las Fuerzas Armadas Reales, incluyendo la planificación de misiones nacionales y humanitarias.

El príncipe heredero Moulay Hassan asume un puesto clave de coordinación en el Ejército de Marruecos, supervisando inteligencia, logística y estrategia.

El príncipe heredero de Marruecos, Moulay Hassan, acaba de asumir el poder militar, justo cuando cumple 23 años. El futuro Hassan III ha sido designado por su padre, el rey Mohamed VI, para un puesto clave de coordinación dentro de las Fuerzas Armadas, vinculando a inteligencia, logística y estrategia, en su primer cargo operativo.

El 2 de mayo, el palacio real comunicó de manera oficial y pública el traspaso del control del Ejército a su progenitor. El monarca lo nombró "Coordinador de las Oficinas y Servicios del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas Reales (FAR)".

Por lo tanto, a partir de ahora supervisará y gestionará los órganos operativos y administrativos que conforman el núcleo de las FAR. Lo que implica la planificación y control de las misiones nacionales y humanitarias, bajo la autoridad del rey, que sigue siendo el jefe supremo y jefe de Estado Mayor General.

Esto supone también participar en el control diario de la seguridad fronteriza y las amenazas regionales, además de encargarse de modernizar el Ejército y sus servicios sociales.

De tal manera que ahora tendrá que responder ante el último suceso de la desaparición de dos soldados del Mando África de Estados Unidos (AFRICOM).

Según el FBI, la investigación alcanzará a todos los mandos militares. A pesar de que se descarta actividad criminal y se sospecha de una caída al mar, según CBS News, se ha puesto en marcha una operación de búsqueda a gran escala con aeronaves, drones, buzos y barcos a lo largo de la costa.

"Dios, patria y rey"

En el comunicado, la Casa Real recuerda que las FAR se basan "en el cumplimiento de su deber nacional y de sus misiones humanitarias y sociales, en un conjunto de nobles valores, especialmente los de competencia y disciplina, de rectitud y compromiso, de patriotismo sincero, y de sentido elevado de responsabilidad de los que se impregnan sus diferentes componentes, permaneciendo constantemente apegadas y fieles a su divisa: Dios, patria, rey".

Con estas palabras queda en evidencia la unión entre la monarquía alauita y el Ejército.

De hecho, este trasvase de poder pone sobre la mesa dos cuestiones: por un lado, la importancia que tiene para la corona alauita el aparato militar para su influencia internacional; por otro, cómo los asesores del rey le recomiendan una transición ordenada en su hijo.

Eso a pesar de que el ala más conservadora del país, que no se plantea la abdicación de Mohamed VI, defiende que en 1985, siendo entonces príncipe heredero, fue nombrado para el mismo cargo por su padre, el rey Hassan II.

En todo caso, hace años que el príncipe Moulay Hassan sustituye a su padre, delicado de salud, en múltiples actos donde pasa revista a la Guardia Real que le rinde honores.

Fue simbólico cuando en la Fiesta del Trono de julio de 2023 compartió almuerzo con los oficiales superiores del Estado Mayor General de las FAR, a quienes antes había pasado revista y de quienes había recibido los honores.

Entonces tenía 20 años y ya contaba con formación militar. Incluso, según explicó una fuente de la inteligencia marroquí a EL ESPAÑOL, "el príncipe supervisó la operación de control de Guerguerat en 2020 desde la base militar de Agadir. Se ocupó del desalojo de los activistas saharauis y el control total de la carretera hasta la frontera con Mauritania".

Esto supuso, precisamente, la ruptura del alto el fuego y la declaración de guerra del Frente Polisario a Rabat.

Igualmente, ese año sustituyó a su padre en la comida ofrecida con motivo del 67º aniversario de las FAR en el círculo de oficiales en Rabat, y también presidió la ceremonia de graduación de la 23ª promoción del curso superior de Defensa y de la 57ª promoción del curso de Estado Mayor en Kenitra en su lugar.

Incluso, en esa ocasión, el general de brigada director del CREMS le presentó el balance anual de las actividades del colegio real, y el príncipe entregó los diplomas de enseñanza militar superior con grado de máster especializado en Defensa nacional y los diplomas de Estado Mayor.

Otros poderes

Además, en los últimos tiempos se ha visto a Moulay Hassan reemplazar a su padre en infinidad de actos. Este mismo pasado 30 de abril inauguró la 31º edición del Salón Internacional de la Edición y el Libro (SIEL), que se celebra hasta el 10 de mayo, en honor este año a Francia.

También cortó la cinta de la Torre Mohamed VI, creada por el rey en Rabat como un poderoso símbolo del Marruecos contemporáneo. El príncipe pasó revista a una sección de la Guardia Real, que le rindió honores, antes de ser recibido por la autoridades y empresarios.

Con su hermana, Lalla Khadija, que últimamente está teniendo una mayor visibilidad pública, lanzaron la operación nacional Ramadán 1446. Impulsada por la Fundación Mohammed V para la Solidaridad, benefició a casi cinco millones de personas, durante el mes sagrado.

Este reparto de la Casa Real a la población vulnerable se ha convertido en una tradición durante más de 25 años. Sin embargo, el monarca estaba convaleciente por la cirugía de un hombro y delegó en sus hijos.

Los servicios sociales de las FAR suelen prestar su apoyo a la Fundación Mohamed V para la Solidaridad para garantizar el buen funcionamiento de esta operación solidaria. Por lo tanto, esta será una función más del heredero alauita.