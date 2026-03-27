Trump maniobra para acabar con la misión de paz de la ONU en el Sáhara Occidental: EEUU la tacha de "costosa" y "obsoleta"

Think tanks cercanos a Trump critican que la MINURSO no ha cumplido su mandato y solo perpetúa el conflicto entre Marruecos y el Frente Polisario.

El debate sobre el futuro de MINURSO coincide con la presión de Marruecos para que se reconozca su plan de autonomía sobre el Sáhara Occidental.

EEUU, que financia una quinta parte del presupuesto de la ONU, exige reformas y vincular las misiones de paz a resultados políticos concretos.

La Administración Trump considera la misión de la ONU en el Sáhara Occidental (MINURSO) "obsoleta" y "costosa", y estudia su reducción o eliminación.

La Administración Trump se plantea reevaluar la pertinencia y la eficacia de las operaciones de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas, incluida la misión en el Sáhara Occidental, la MINURSO, que consideran "obsoleta" y "costosa".

Estados Unidos aporta aproximadamente una quinta parte del presupuesto ordinario de la ONU, lo que supuso 820 millones de dólares en 2025. Por ello exige reformas estructurales, incluyendo una posible reducción del 25% en el número de efectivos de mantenimiento de la paz y nuevas normas.

El objetivo, según los estadounidenses, es optimizar costos y vincular los despliegues a resultados políticos tangibles, es decir, asegurar que estas operaciones continúen "indefinidamente" sin los resultados deseados. Esta decisión sobrepasa lo puramente técnico, está subordinada a resultados políticos.

En una audiencia en el Congreso de Estados Unidos en Nueva York el 20 de marzo, el embajador ante la ONU, Mike Waltz, declaró que Washington está revisando varias misiones de la ONU, con especial atención a la MINURSO, que funciona desde 1991. Igualmente, señaló que el presupuesto de la ONU se había cuadruplicado en 25 años, sin un aumento comparable en la seguridad y la paz mundiales.

"Estamos considerando una revisión estratégica de la fuerza de mantenimiento de la paz en el Sáhara Occidental, que lleva 50 años desplegada", declaró Waltz en la reunión, que se centró en la reforma general de las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU en el contexto de las operaciones militares estadounidenses contra Irán.

Concretamente, Waltz considera que de este modo evita que las fuerzas de mantenimiento de la paz desplegadas durante décadas se utilicen como pretexto para posponer una verdadera resolución política.

La misión de paz en el Sáhara

Precisamente, tras la resolución 2797, aprobada el 31 de octubre de 2025 en el Consejo de Seguridad, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, debe presentar en abril "un examen estratégico relativo al futuro mandato de la MINURSO, teniendo en cuenta el resultado de las negociaciones" entre las partes, y la situación política y de seguridad.

Es decir, que podría influir en las decisiones de la próxima fase de intervención de la ONU en el Sáhara Occidental. El terreno se ha ido preparando durante meses, al mismo tiempo que Marruecos presionaba para reconocer su plan de autonomía como solución al conflicto que libran desde hace cinco décadas.

Donald Trump este martes en la Casa Blanca. Efe

De esta manera, una delegación de las Fuerzas Armadas Reales marroquíes (FAR) ha viajado recientemente a Nueva York, según informó Yabiladi. Las conversaciones con altos funcionarios de Naciones Unidas se centraron principalmente en el futuro de la MINURSO y en la situación de las zonas tampón al este del muro que separa el Sáhara Occidental en el sur con Mauritania, territorio que el Frente Polisario considera "liberado" frente a Rabat que intenta imponer su control.

Así, por ejemplo, tras la ruptura del alto el fuego en noviembre de 2020, Marruecos asfaltó la carretera que lleva a la frontera de Guerguerat, entrada a Mauritania. Un intento más del país magrebí de hacerse con la soberanía de todo el territorio saharaui.

Además, Estados Unidos quiere llevar a cabo la reducción de estas misiones en medio de las negociaciones en curso entre Marruecos, el Frente Polisario, Argelia y Mauritania, impulsadas por Donald Trump, quien pretende resolver el contencioso en el mes de mayo. La última ronda de consultas se celebró en la residencia del embajador de Estados Unidos en Madrid a finales del mes de enero, pero al menos hubo otros dos encuentros en Estados Unidos.

El palacio real marroquí tiene previsto presentar una propuesta antes de la revisión estratégica de la MINURSO, en la especificará la representación política de los refugiados saharauis que actualmente viven en los campamentos de Tinduf, en Argelia.

Con este escenario, los medios marroquíes presuponen que la reorganización funcional de la MINURSO se centrará en la coordinación y el apoyo diplomático. "Un formato más ágil, centrado en la coordinación, el apoyo diplomático y la facilitación, en lugar del mantenimiento de la paz", detalla Le360.

Análisis para influir en favor de Marruecos

Los análisis de centros de estudios estadounidenses neoconservadores cercanos a la ala dura de Trump sobre el actual estancamiento en el proceso de la ONU para resolver la cuestión del Sáhara se acumulan y presentan notables similitudes. En el centro de sus argumentos no solo se encuentran el Frente Polisario y su protector, Argelia, sino en particular la MINURSO.

En el análisis más reciente de Michael Rubin en el think tank Middle East Forum, defiende que la mera existencia del Frente Polisario constituye una violación de los derechos humanos.

"Es hora de acabar con la ficción de que el Frente Polisario representa al pueblo saharaui y dejar que uno de los últimos vestigios de la Guerra Fría pertenezca definitivamente a la historia", sentencia Rubin.

Conocido por sus críticas a la MINURSO, exige inequívocamente el fin de su misión. "La MINURSO representa claramente un fracaso multimillonario: esta entidad de la ONU, con 34 años de existencia, aún no ha logrado el primer paso de su misión, a saber, organizar un referéndum", escribe en el mismo texto.

Por su parte, Sarah Zaaimi, investigadora residente sénior para el Rafik Hariri Center & Middle East Programs del Atlantic Council, defiende el mismo argumento. Considera que "han estado a la vanguardia en la promoción de la paz y la seguridad, impulsando el potencial económico y humano de la región a través de las ideas que publicamos, las soluciones que generamos y las comunidades en las que influimos".

Para estos analistas trumpistas cercanos a Marruecos, la misión "no ha cumplido su mandato" y a lo largo de los años solo ha servido "para perpetuar un estado de parálisis".

LA MINURSO se estableció inicialmente en 1991 mediante la Resolución 690 del Consejo de Seguridad para preparar un referéndum en el que el pueblo del Sáhara Occidental elegiría entre la independencia y la integración con Marruecos, además de supervisar el alto el fuego entre Marruecos y el Frente Polisario.

Posteriormente, en 2016, el Consejo de Seguridad aprobó la Resolución 2285, que apelaba a que las partes del conflicto siguieran dando muestras de su sentido político con el fin de comenzar una fase de negociaciones más intensa e importante.