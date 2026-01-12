La ausencia de Mohamed VI en la Copa de África genera preocupación: la Casa Real lo atribuye a una lumbalgia

Moulay Hassan, el heredero al trono, ya asume responsabilidades militares y su popularidad crece tras su papel destacado en los actos públicos recientes.

Fuentes cercanas al palacio real advierten posibles cambios en el liderazgo tras la Copa de África debido al estado de salud del rey Mohamed VI.

La Casa Real marroquí atribuye la ausencia del monarca a una lumbociatalgia mecánica, que requiere tratamiento y reposo, aunque asegura que no reviste gravedad.

La ausencia del rey Mohamed VI en la Copa de África ha generado preocupación en Marruecos, mientras su hijo Moulay Hassan presidió la ceremonia de apertura.

Los ciudadanos marroquíes llevan preocupados por la salud del rey Mohamed VI desde que su hijo de 22 años, Moulay Hassan, presidió la ceremonia de la Copa de África de Naciones (CAN) en Rabat, que se disputa desde el 21 de diciembre hasta el 18 de enero.

El joven heredero fue el encargado del saque de honor en el nuevo estadio Moulay Abdellah de Rabat, que él mismo inauguró en septiembre de 2025 y que será relevante en la próxima Copa del Mundo de fútbol de 2030. Estas semanas aplaudió, celebró, se rio y compartió asiento con mandatarios en el palco de honor, mientras su padre no ha aparecido en público.

Por ello, para terminar con las especulaciones la Casa Real emitió un comunicado a última hora de este sábado. El médico personal del soberano alauita, Lahcen Belyamani, asegura en unas líneas muy breves y de manera excepcional que “su majestad padece una lumbociatalgia mecánica, asociada a una contractura muscular, sin ningún signo de gravedad”.

Se trata de una alteración de la columna lumbar que produce dolor en la zona baja de la espalda, acompañado de una afectación del nervio ciático. Produce rigidez, incapacidad o dificultad para agacharse, hormigueo y debilidad de la sensibilidad en las piernas. De tal manera que estos dolores requieren “un tratamiento médico adecuado y un período de reposo funcional”, prescribió el facultativo.

No obstante, las fuentes cercanas al palacio real consultadas por EL ESPAÑOL advierten que “habrá cambios después de la Copa de África porque [Mohamed VI] no está bien”.

Precisamente, este sábado, el monarca indultó a través de un comunicado del Ministerio de Justicia, como es habitual en estas ocasiones, a 1.386 personas con motivo de la conmemoración de la presentación del Manifiesto de la Independencia.

Sin embargo, su última aparición en público fue en el palacio real de Rabat el 4 de noviembre, hace más de dos meses, cuando recibió a los nuevos walis y gobernadores nombrados en la administración territorial.

Moulay Hassan, heredero al trono de Marruecos, en la inauguración de la Copa de África, en Rabat. Reuters

Precisamente, los últimos cambios en diferentes instituciones liderados desde el gabinete real es otro dato que apunta a que prepara el país para traspasar de manera ordenada gran parte de sus competencias a su heredero, que por ejemplo ya lleva tiempo encargándose de temas militares.

Durante esa audiencia, los gobernadores recién nombrados prestaron juramento ante Mohamed VI, en presencia del ministro del Interior, Abdelouafi Laftit, y de su secretario privado, Sidi Mohamed Alaoui.

Un día antes, había inaugurado, junto a su hijo Moulay Hassan, el complejo hospitalario universitario internacional Mohamed VI de Rabat con 600 camas y 24 quirófanos ultramodernos en una superficie de 3.400 metros cuadrados.

La última vez que se dirigió a los ciudadanos fue el 31 de octubre en un discurso extraordinario tras la aprobación de la resolución 2797 (2025) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas respecto al conflicto con el Sáhara Occidental.

Una vez se ha sabido la nueva enfermedad del soberano, la Casa Real ha emitido dos nuevos comunicados, este mismo domingo, para felicitar al sultán de Omán, Haitham bin Tarek, con motivo del aniversario de su acceso al poder, y para dar las condolencias a la familia del difunto Hassan Ouriagli, el presidente y director general de Al Mada, el holding privado marroquí principalmente de la familia real.

El heredero y su madre

El príncipe ya tiene poderes militares. De tal forma que se necesita su permiso para actuar además de la autorización de Mohamed VI. “Supervisó la operación de control de Guerguerat en 2020 desde la base militar de Agadir. Se ocupó del desalojo de los activistas saharauis y del control total de la carretera hasta la frontera con Mauritania”, que terminó con el alto el fuego entre Marruecos y el Frente Polisario. Desde entonces mantienen una guerra de baja intensidad, sobre todo por el silencio informativo en Marruecos, pero donde sigue habiendo bajas.

El 10 de enero la agencia de noticias saharaui SPS informó que ataques del Ejército Popular de Liberación Saharaui (SPLA) en Mahbes habían causado “importantes pérdidas humanas y materiales” por “bombardeos”, según un comunicado militar publicado por el Ministerio de Defensa Nacional.

Su nivel de popularidad ha crecido durante los partidos de la Copa Africana de Naciones, donde se le ha visto acompañado de Abdellatif Hammouchi, el director general de la Seguridad Nacional y de la Vigilancia del Territorio en Marruecos, e incluso de su madre, Lalla Latifa.

Justamente, la exesposa de Mohamed VI lleva apareciendo en actos públicos acompañando a sus dos hijos después de un largo retiro tras su separación. En el palco privado y acristalado del estadio de fútbol de Rabat se le vio hablar con su hija Lalla Khadija. Asimismo, el príncipe apareció sonriente y celebrando los triunfos de la selección marroquí de fútbol.