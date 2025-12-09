La Haya condena a 20 años de cárcel a un líder de la milicia de Darfur por crímenes de guerra y de lesa humanidad

Ali Muhammad Ali Abd al Rahman durante una audiencia de la Corte Penal Internacional. Reuters

La Corte Penal Internacional ha condenado este martes a 20 años de prisión al exlíder de las milicias yanyauid Ali Muhammad Ali Abd al Rahman, conocido como Ali Kushayb, por 27 cargos de crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en Darfur entre 2003 y 2004.

Se trata de la primera sentencia que aborda la violencia bajo el régimen de Omar al Bashir en Sudán desde que el caso fue remitido a la corte por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en 2005.

El CPI considera que Abd al Rahman fue autor directo de asesinatos, torturas, ultrajes a la dignidad personal y persecución, además de coautor, junto con fuerzas del Gobierno de Sudán y milicias yanyauid, de asesinatos, intentos de asesinato, torturas y persecución de al menos 200 cautivos o detenidos durante las operaciones de Mukjar y Deleig.

Asimismo, ha sido considerado responsable de ordenar asesinatos, violaciones, ataques contra civiles, saqueos y desplazamientos forzados durante las operaciones de Kodoom y Bindisi.

