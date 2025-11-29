Fernando Dias, líder opositor en Guinea Bisáu: “No hubo golpe, Sissoco vio que iba a perder y le pasó el poder a los militares”

Las claves nuevo Generado con IA Tras las elecciones presidenciales en Guinea Bisáu, militares anunciaron por televisión la destitución del presidente Sissoco Embaló, estableciendo toque de queda y cierre de fronteras. Fernando Dias, principal candidato opositor respaldado por el PAIGC, asegura que no hubo golpe de Estado, sino que Embaló transfirió el poder a los militares al prever su derrota electoral. Varios líderes opositores, incluido Domingos Pereira, continúan detenidos, mientras que Dias permanece oculto y Embaló ha sido liberado y se encuentra en Senegal. Dias denuncia que los altos cargos militares y civiles tras el supuesto golpe son leales a Embaló, sugiriendo que la maniobra buscó proteger sus intereses y su círculo cercano.

Este miércoles a mediodía se escucharon tiros en la capital de Guinea Bisáu. Fue en el centro de la ciudad, cerca del Palacio Presidencial. Poco tiempo después de iniciarse este suceso, una camarilla de militares anunció por televisión que habían derrocado al gobierno.

Que el presidente en funciones, Sissoco Embaló, estaba detenido, y que se establecía un toque de queda acompañado del clásico cierre de fronteras que sigue a cualquier toma ilegítima del poder.

El pasado domingo hubo elecciones presidenciales en Guinea Bisáu y el clima era de nerviosismo; entre los candidatos aspirantes a derrotar a Embaló destacaba Fernando Dias, candidato independiente.

Este abogado de profesión, exministro, fue vicepresidente de la Asamblea Nacional bisauguineana hasta que Embaló, tras acusar otro supuesto golpe de Estado, decidió cerrar la cámara popular (donde tenía minoría) desde diciembre de 2023 hasta hoy.

Tras prohibir el Tribunal Electoral que se presentara el candidato del principal partido opositor, el PAIGC, alegando que entregaron tarde sus actas electorales, Dias fue el candidato escogido para recibir el apoyo del PAIGC.

Ocurrieron las elecciones. Antes de que se declararan los resultados oficiales, el conteo previno una victoria de Dias, que rápidamente la proclamó como tal por televisión. No sería hasta el mediodía siguiente que se escucharon los tiros y Embaló fue arrestado.

Domingos Pereira, líder del PAIGC y quien debiera haberse presentado a las elecciones, fue detenido también durante una reunión con otros líderes opositores (algunos de los cuales también quedaron bajo arresto) y Dias se encuentra oculto a las nuevas autoridades.

EL ESPAÑOL ha tenido acceso al candidato opositor en estas horas difíciles para su país. Afirma estar bien, a salvo, aunque con el espíritu un poco exhausto por la persecución a la que se ve sometido.

Ya es de conocimiento público que Embaló ha sido "liberado" por los golpistas y que se encuentra actualmente a salvo, en la capital de Senegal.

Sin embargo, Dias confirma que "Domingos Pereira, Octavio López y otros magistrados públicos y representantes de la Comisión Nacional Electoral siguen en prisión, hoy no han salido. El presidente de la CNE se ha refugiado en el edificio de Naciones Unidas".

"No ha habido golpe de Estado"

Y comienza a dar forma a un rumor que ya resuena a gritos en Bisáu, aunque lo dice sin tapujos: "no ha habido golpe de Estado, es solo que Sissoco vio que iba a perder el poder y lo transfirió a los militares". Y lo que dice, viendo su situación, tiene sentido. Él es el candidato opositor; él está escondido, Domingos sigue en la cárcel... y Sissoco, inexplicablemente, está en Dakar. Libre.

Y continúa diciendo que "el hecho de que los más fieles a Embaló ocupen altos cargos en este momento. El presidente interino, el primer ministro, el jefe del Estado Mayor. Y esa es la explicación de que Sissoco Embaló fue quien orquestó esta tentativa falsa de golpe de Estado, con el objetivo de defender sus intereses y los de su grupo".

Tampoco le falta razón. El nuevo presidente interino, militar, es el general Horta N'ta. Embaló nombró a N'ta en 2023 jefe del Estado Mayor bisauguineano, y apenas hace un mes que le nombró su jefe de Estado Mayor particular (nadie sabe muy bien qué significa esto).

Este fin de semana, días antes del supuesto golpe y en pleno proceso electoral, el presidente en funciones se reunió con su cúpula militar, incluyendo a N'ta, por algún motivo que ya fue cuestionado.

¿Qué asuntos traería un presidente en funciones con la cúpula militar en un fin de semana electoral? Dias recalca: "No se están dando nombres de nadie que no sea fiel a Sissoco".

Nuevamente, se niega a calificar lo sucedido como un golpe de Estado y señala a Embaló: "Ha tenido el teléfono para hablar con toda la gente desde que dijo estar detenido y en estos momentos ha salido de Guinea Bisáu y está en Dakar, libre, como si no hubiera ocurrido nada". El nuevo primer ministro, Ilidio Vieira Té, era ministro de Finanzas de Embaló y, para más inri, el director de su reciente campaña electoral.

Debe saberse en este punto que Guinea Bisáu es un país de un millón y medio de habitantes encajado en la costa occidental africana y que es considerado por una mayoría como un narcoestado. Toneladas de cocaína sudamericana desembarcan en sus islas para luego seguir su ruta al norte, hacia España.

Embaló ha sido acusado en repetidas ocasiones de formar parte del negocio de la droga, y altos cargos del ejército bisauguineano han llegado a ser objetivos de la DEA estadounidense. Tal es el caso de Antonio Indjai, ex jefe del Estado Mayor y colaborador de Embaló, por quien el gobierno de Estados Unidos todavía ofrece una recompensa de cinco millones de dólares.

Ese "grupo" y esos "intereses" tienen sustantivos y nombres propios a ras de suelo en Bisáu. Todo el mundo sabe lo que manda.

A la comunidad internacional, Dias le lanza un mensaje contundente que suena a llamada de auxilio: "tienen que darse cuenta de que no ha habido un golpe de Estado real, sino que Sissoco ha orquestado todo esto con sus colaboradores". Y cita entre ellos a Tomás Djassi, el nuevo jefe de Estado Mayor, nombrado por los golpistas, pero que, curiosamente, "fue el guardaespaldas de Embaló durante toda la campaña electoral".

No lo duda. Lo repite: "No hubo golpe de Estado". Sólo una maquinación. Y quizás, si todo es como dice y ganó él las elecciones, podría decirse que sí que hubo golpe de Estado, aunque tuvo que ser contra el propio Fernando Dias.