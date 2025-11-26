Militares dan un golpe de Estado en Guinea-Bisáu tres días después de las elecciones legislativas y presidenciales

El general Denis N'Canha, jefe de la oficina militar de la presidencia, durante una rueda de prensa en el Estado Mayor en el que anunció haber tomado el "control total" del país. Redes sociales

Golpe de Estado en Guinea-Bisáu. Un grupo de militares afirmó este miércoles haber tomado el control del país tan sólo tres días después de celebrarse las elecciones legislativas y presidenciales en el país de África occidental.

El autodenominado Alto Comando Militar para la Restauración del Orden Nacional anunció que el proceso electoral quedaba suspendido y ordenó el cierre de las fronteras y del espacio aéreo del país "hasta nueva orden".

El grupo de altos oficiales del ejército de Guinea-Bissau anunció que, además de suspender el proceso electoral, depuso al presidente Umaro Sissoco Embalo ante la "necesidad de aclarar la situación antes de volver al orden constitucional".

El portavoz del grupo de altos oficiales, el general Denis N’Canha, responsable militar del palacio presidencial, anunció estas medidas con la lectura de un comunicado en el Cuartel General de las Fuerzas Armadas en la capital del país, Bisáu.

Horas antes de este anuncio se habían producido disparos en los alrededores del palacio presidencial.

